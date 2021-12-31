Как перейти на ЭДО с контрагентами, и что для этого нужно

Выгоды ЭДО неочевидны только стойким любителям традиций (и макулатуры): минимальная стоимость формирования пакета документации, снижение накладных расходов (бумага, картриджи, канцелярка и проч.), ускорение коммуникаций, безопасность. Если вы все еще сомневаетесь — самое время прекратить.

«А мы уже на ЭДО!» Вы уверены?

Практика показывает, что многие добросовестно заблуждаются, полагая, что они «на ЭДО». А как же, обмениваемся электронными документами напрямую с контрагентами, документы отсылаем по самой что ни на есть электронной почте (а копии бережно подшиваем в папочки и храним -цать лет). Конечно, «экономя» на услугах оператора.

На самом деле это означает отсутствие таких возможностей как:

передача абсолютно всех документов напрямую адресату;

100%-ная автоматизация документооборота;

защищенность от претензий, в т. ч. в суде (ЭДО фиксирует все манипуляции с документами, отправку, доставку, корректировку и т. д.);

снижение до минимума человеческого фактора — ошибок, опечаток, «не ту печать шлепнул» и т. п.

сохранность документов в защищенном хранилище (например, в облаке оператора ЭДО).

Организация лишается по-настоящему масштабного документооборота, когда «все ходы записаны», каждое движение документа регламентировано и учтено.

К тому же сейчас многие соглашения об электронном документообороте составлены настолько «удачно», что в случае возникновения споров и разногласий выясняется, что никто никаких документов не получал, не составлял или не понял.

Что такое реальный ЭДО

ЭДО, как технология, представляет собой обмен электронными документами через интернет. А с точки зрения пользователя — это тогда, когда вся работа с документацией ведется БЕЗ применения бумажных носителей со скоростью мысли, с помощью защищенной от подделок квалифицированной ЭП.

Настоящий ЭДО позволяет управляться с информационными массивами любого объема, организовать огромный документооборот, сократить (точнее, исключить) затраты, риски утраты данных, ошибки, вызванные человеческим фактором.

Это для крупных предприятий, скажете вы? А как насчет возможности получать оплату «день-в-день» — жизненно важная вещь для малого и среднего бизнеса? Именно благодаря ЭДО процесс получения оплаты ускоряется максимально. К тому же большинство выгодных деловых партнеров давно применяют ЭДО и не заинтересованы подстраиваться под чей-то допотопный документооборот.

Настоящий ЭДО позволяет подписывать и отправлять документы в мгновение ока, загружать в систему документы любым удобным способом, проверять и изучать документы, независимо от формата, блокировать нежелательных «бизнесменов» — все это можно оценить и опробовать бесплатно в Астрал.ЭДО.

Что нужно для перехода на ЭДО?

Необходимо внести соответствующие изменения в учетную политику, выработать схему документооборота и распределить функции между сотрудниками (право подписи, редактирования, согласования и т. п.), выбрать оператора ЭДО, подписать договор с ним и подключиться к системе. Из необходимых инструментов нужны квалифицированная ЭП и программное обеспечение, предоставленное оператором.

Многих пугают затраты на электронную подпись, но на ЭДО можно работать со всеми видами подписи (см. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ: простая, неквалифицированная и квалифицированная электронная подпись). Для каждой подписи — своя сфера (за исключением простой, все-таки она сугубо для внутреннего пользования). Скажем, вполне возможно подписывать внутреннюю документацию (справка, приказ, докладная и проч.) неквалифицированной ЭП. Но квалифицированная ЭП открывает максимум возможностей, и степень удобства ее применения куда выше ее цены.

Тем более что в рамках спецакции @ZABOTA от Астрал-ЭТ можно перевыпустить сертификат, с которым ЭП будет действовать на протяжении всего 2022 г., без очередей и лишних бумаг.

Как выглядит схема ЭДО?

Она проста, как все гениальное, и едина как для «малышей», так и для бизнеса международного масштаба.

Как выглядит схема электронного документооборота

Вы — отправитель, — сформировав цифровой документ, подписываете ЭП и по каналам оператора ЭДО передаете его получателю, а тот, соответственно, подписав, через оператора ЭДО возвращает обратно. Ну, конечно, сохраняется полная возможность внести и согласовать изменения, дополнения и т. п., только появляется дополнительный гарант полной безопасности документооборота, который решает все технические вопросы, связанные с ЭДО.

А как узнать, что контрагент подключен к ЭДО?

Проще всего не играть в разведчиков, а выяснить этот вопрос у самого контрагента. А если серьезно, многие учетные системы сами оповещают, что деловой партнер был подключён к системе ЭДО.

Для пользователей «1С» достаточно подключить сервис «1С-ЭДО», уже встроенный в встроенный в 1С, отправить приглашение контрагенту и начать работать. Никакие дополнительные соглашения с контрагентами заключать не нужно.

Так, если вы пользуете «1С», достаточно заглянуть справочник «Контрагенты», и убедиться в наличии или отсутствии напротив наименования соответствующей компании значка. Если он есть — просто отправляйте приглашение на обмен цифровыми документами.

Возможно, что вы со своим деловым партнером выбрали разных операторов — не беда. У всех ведущих операторов имеется возможность настроить роуминг для беспрепятственного обмена документацией.

Для настройки роуминга достаточно узнать идентификатор СЭД, и даже выяснить, у какого оператора «обслуживается» ваш контрагент. Например:

2AEdcc414cc219b11e2a6300500d730304c,

где первые 3 символа ― код оператора ЭДО (в данном случае — «Калуга Астрал»), а остальные собственно идентификатор, личный номер. В «1С» добыть идентификатор можно без труда, пройдя по маршруту: «ЭДО» — «Учетные записи», вкладка с регистрационными данными.

«Калуга Астрал» обеспечивает роуминг со всеми значимыми операторами ЭДО. Настройка роуминга и все входящие — бесплатно. Быстрый старт: 2 мин. после подачи заявки.

В заключение отметим, что всеобщий ЭДО не за горами: уже с 1 января 2022 г. его противники потеряют возможность работать с рядом популярных товаров, подлежащих маркировке, — одежда, текстиль, парфюмерия, автошины, табак, фототехника, — а передача данных о них через ЛК в «Честный ЗНАКе» станет невозможной.

Кроме того, именно сейчас выгодно перевыпустить сертификат ЭП, и она будет действовать в течение всего 2022 г., а с нового года за ней руководителям и ИП придется отправляться в органы ФНС и к ее доверенным лицам, а сейчас и фирмы, и ИП могут без хлопот получить сертификат в своем УЦ. Так что если вы ждете подходящего момента перейти на ЭДО, то он уже настал.