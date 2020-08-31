Проверка контрагентов в кризис: как и зачем её проводить

В кризис многие добросовестные компании разоряются, а мошеннические организации пользуются ситуацией и стремятся заработать по максимуму. Поэтому нужно подходить к выбору контрагента осторожно и с умом. Расскажем, как проверить контрагента перед заключением сделки.

Зачем проверять контрагента перед сделкой

Вычислить тех, кто не выполнит обязательства

Бывает, что заказчик принимает товар, но не оплачивает. Или подрядчик получает аванс и скрывается, не выполнив работ. Или качество выполненной работы настолько низкое, что платить за неё — себе в убыток. Чтобы избежать финансовых потерь из-за недобросовестного контрагента, нужно заранее проверить информацию о нём.

Вычислить фирмы-однодневки

Такие фирмы ведут свою деятельность только «на бумаге» или в онлайне. Они используются для уклонения от уплаты налогов или вывода средств через обналичивание. Приобретая товары или услуги у фирмы-однодневки, покупатель попадает в сложную ситуацию: деньги потрачены, НДС можно принять к вычету, а товаров нет. Фиктивная сделка вызовет подозрения у налоговой, ведь в таком случае получить налоговый вычет нельзя. Виновата будет фирма-покупатель, которая не убедилась в надёжности контрагента.

Вычислить фирму в процессе банкротства или ликвидации

Если перевести такой фирме деньги, получить от неё услуги или возврат денег очень сложно. Потребовать деньги от банкрота кредитор может в суде. Для этого нужно включиться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства.

Избежать проблем с налоговой

Статья 54.1 НК РФ запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если налогоплательщик исказил результаты своей деятельности. Другими словами, снизить налог можно только в том случае, если сделка с конкретным контрагентом реальна. Это значит, что ответственность за выбор контрагента ложится на налогоплательщика. Если при проверке выяснится, что налог снижен незаконно, придётся доплачивать недостающую сумму.

Избежать обременения недвижимого имущества

Компания берёт в аренду или покупает у контрагента помещение, и после заключения сделки выясняется, что это имущество является залогом. При продаже такого имущества долг переходит на покупателя, и ему придётся рассчитываться с кредитором за чужой долг.

Как проверить надёжность контрагента

Существует много способов проверки потенциальных контрагентов. Они не дают стопроцентной гарантии того, что покупатель или подрядчик окажется надёжным и беспроблемным. Но предварительная проверка обезопасит вас перед налоговой: документы и выписки из официальных источников докажут, что вы проявили «должную налоговую осмотрительность» и не собирались получить незаконную налоговую выгоду.

Итак, что нужно узнать, проверить и запросить, прежде чем заключать сделку?

Копии основных документов

По ним можно проводить дальнейшую проверку. В список основных документов входят:

Копия устава организации — покажет, насколько крупную сделку может заключить организация. Копия свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера — ОГРН для организаций, ОГРНИП для ИП. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе — ИНН. Копия паспорта руководителя.

У ИП и организаций, зарегистрированных с 2017 года и позже, вместо свидетельств нужно запросить листы записи сведений в реестр.

Выписка из реестра

По данным из документов, предоставленных контрагентом, запросите выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Это можно сделать на сайте налоговой. Проверьте общую информацию о контрагенте: адрес регистрации, телефоны, ФИО руководителя.

Обратите внимание и на вид деятельности. Слишком большой разброс не сочетающихся между собой видов деятельности, например, от производства детского питания до продажи автомобильных запчастей — это тревожный сигнал. Возможно, фирма занимается выводом денежных средств. Отсутствие в списке видов деятельности того, который нужен для заключения сделки, также вызывает подозрения.

В выписке может быть запись о недостоверности сведений — например, о генеральном директоре или адресе регистрации. Также обратите внимание на размер уставного капитала — он должен соответствовать масштабам организации.

Адрес контрагента

Адрес массовой регистрации — это адрес, по которому зарегистрированы исполнительные органы множества организаций. Регистрация по такому адресу чаще всего говорит о том, что офис контрагента там не расположен, и найти его будет очень сложно. Если это единственный тревожный звонок в общей положительной картине, то контрагент не обязательно является мошенником. Но при наличии других подозрительных моментов следует насторожиться.

Полномочия руководителя

Если руководитель организации числится в реестре дисквалифицированных лиц, он не может выполнять никакие действия от имени организации. Также можно проверить сведения о лицах, которые отказались руководить компанией-контрагентом через суд.

Масштаб бизнеса

В реестре субъектов МСП можно узнать, к какому типу бизнеса относится потенциальный контрагент — микро, малому или среднему. Там же можно узнать обороты предприятия и количество сотрудников. У малых предприятий может быть до 100 сотрудников, у средних — до 250. Для фирмы-однодневки такое количество сотрудников не характерно.

Банкротство

Для этого есть Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В нём можно проверить, не собирается ли потенциальный контрагент стать банкротом. Если процедура банкротства только началась, можно подождать — возможно, контрагент решит свои финансовые проблемы.

Если в отношении него начато конкурсное производство, то с такой фирмой лучше не иметь дел: её деятельность приостановлена, и любые договоры незаконны.

Действительность фирмы

Даже если фирма находится в реестре ЕГРЮЛ, её могут исключить из него как недействительную. Сообщения о предстоящем исключении публикуются в «Вестнике государственной регистрации». Если такое сообщение есть, с фирмой лучше не сотрудничать.

Исполнительные производства

На сайте ФССП можно найти информацию о долгах, а также исполнительных производствах в отношении контрагента. Здесь же есть сведения о налоговой задолженности. Если они есть, значит компания не спешит платить по счетам, даже если этого требует суд.

Судебные разбирательства

Проверить участие контрагента в судебных разбирательствах поможет Картотека арбитражных дел. Здесь можно узнать, с кем и почему судится контрагент и в какой роли — истца или ответчика. Наличие нескольких активных дел, где контрагент — ответчик, повторяющиеся претензии от других контрагентов фирмы — например, о качестве работ — плохой знак.

Бухотчётность контрагента

Полезно узнать финансовое положение контрагента за предыдущие годы: как менялись доходы и убытки. Такая информация есть на сайтах Центра раскрытия корпоративной информации и Росстата. Есть отчётность — хорошо, положительные данные в ней — ещё лучше.

Паспорт руководителя

На сайте МВД можно узнать, не является ли паспорт руководителя или ИП недействительным. Бывает так, что граждане теряют паспорта и получают новые, а по данным старых паспортов мошенники регистрируют фирмы-однодневки.

Срок доверенности

Вместо руководителя договор может заключать его представитель по нотариальной доверенности. У неё есть срок действия. На сайте Федеральной нотариальной палаты можно проверить доверенность по реквизитам.

Если срок действия истёк, заключать договор нельзя. Руководитель должен оформить новую доверенность.

Действительность лицензии

Если контрагент занимается видом деятельности, на который требуется лицензия, нужно проверить её наличие и срок действия. В выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно узнать, есть ли лицензия, а на сайтах соответствующих федеральных служб — срок действия:

ФСРАР — лицензии на продажу алкоголя;

Рособрнадзор — лицензии на образовательную деятельность;

Федресурс — проверка строительных организаций на членство в СРО и наличие допусков.

Генеральный директор

Мошенники нанимают номинального директора, который числится руководителем множества организаций. Проверить, действующий ли руководитель контрагента можно на сайте ФНС.

Изменение сведений в ЕГРЮЛ

В компании может измениться гендиректор или собственник. Чтобы не заключать сделку с руководителем, который находится в стадии увольнения, можно проверить, вносились ли недавно изменения в ЕГРЮЛ.

Добросовестный поставщик

Многие компании участвуют в закупках на электронных торговых площадках. Если компания срывает сроки, затягивает с оплатой, а качество его работы ниже заявленной цены, её вносят в реестр недобросовестных поставщиков. Даже если вы нашли потенциального контрагента не на ЭТП, можно проверить, есть ли он в реестре и задать соответствующие вопросы.

Все сведения о контрагенте можно проверить в сервисе «Астрал.СКРИН». Не тратьте время на поиск информации на различных сайтах — запрашивайте выписки из реестров государственной регистрации, сведения о видах деятельности и отчётности организаций в одном сервисе. Оставьте заявку, чтобы подробнее узнать о тарифах и возможностях.

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