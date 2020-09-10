Финансовая устойчивость контрагента

Чтобы избежать финансовых проблем из-за сотрудничества с недобросовестным контрагентом, в бизнес-среде принято проводить проверку партнёра. Особое внимание уделяется финансовой устойчивости — гарантии платёжеспособности.

Зачем нужна проверка

Проверять партнёра по бизнесу необходимо, если брать в расчёт вероятность встречи с недобросовестным контрагентом. Только после того, как получена вся основная информация о партнёре, риск работы с ним снижается. Это позволяет бизнесу избежать возможных финансовых проблем.

В интернете есть много официальных сервисов, которые предоставляют обширную информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях. С помощью этих систем можно сложить общую картину, на основе которой станет ясно, стоит ли работать с контрагентом.

Что нужно проверять

Проверять партнёра нужно тщательно, затрагивая как можно большую часть аспектов его деятельности: данные о регистрации и руководителе, наличие задолженностей, участие в судебных разбирательствах, соблюдение налоговой дисциплины и другие важные моменты.

Регистрационные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — базовый документ, который содержит основные сведения об организации/индивидуальном предпринимателе. Выписку можно получить в соответствующем сервисе на сайте ФНС.

Данный документ содержит сведения:

о дате и месте регистрации ЮЛ или ИП;

статусе;

руководителе;

основном виде деятельности.

Информация из выписки поможет понять, совпадает ли адрес регистрации с фактическим адресом, предоставляет ли организация или ИП те услуги, которые являются основным видом деятельности. Важно обратить внимание, не находится ли организация в стадии ликвидации и когда в ней менялись руководители. «Фирмы-однодневки» часто зарегистрированы по месту массовой регистрации. Чтобы проверить место на массовую регистрацию бизнеса, ФНС предоставляет ещё один сервис.

Налоговая дисциплина

Налоговая служба разработала и предоставила открытый сервис, с помощью которого можно проверить задолженность по уплате налогов юридических лиц. Для того чтобы воспользоваться сервисом, достаточно знать только ИНН контрагента.

На сайте ФССП России представлен «Банк данных исполнительных производств». С помощью сервиса можно проверить контрагента на наличие дел, связанных со взысканием задолженностей через суд.

Картотека арбитражных дел

Важный шаг проверки партнёра — проверка в «Картотеке арбитражных дел». Сервис позволяет узнать, идут ли в данный момент судебные разбирательства с контрагентом и были ли такие в прошлом.

Информация, полученная в картотеке, поможет насколько ответственно компания контрагента подходит к обязанностям. Большое количество исков может говорить о недобросовестности организации. Плохой признак — частые разбирательства на финансовой почве.

Также с помощью сервиса можно узнать, находится ли организация контрагента в стадии банкротства.

Если же компания часто выступает в роли истца, то это свидетельствует о её реальной деятельности и, скорее всего, такой контрагент — добросовестный.

Отчётность

Проверка отчётности контрагента также помогает определить риски. Для этого необходимо проанализировать выручку и чистую прибыль за несколько лет, наличие активов и обязательств, наличие денежного движения.

Получить данные годовой бухгалтерской отчетности в соответствующем сервисе на сайте Росстата. Чтобы получить информацию, нужно знать ИНН и ОКПО контрагента.

Автоматическая проверка

С помощью онлайн-сервиса «Астрал.СКРИН» проверить контрагента на финансовую устойчивость можно в автоматическом режиме. Система проверяет контрагентов в надёжных источниках: Росстат, ФСФР России, Банк России, ФНС, ФАС, ЕФРСБ.

Проверка контрагента на финансовую устойчивость — важный этап в работе с партнёром по бизнесу. Предварительная проверка помогает снизить шанс попасть в ситуацию, грозящую финансовыми проблемами для организации или индивидуального предпринимателя.