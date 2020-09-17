Как распознать недобросовестного контрагента

Прежде чем заключать сделку, нужно убедиться в надёжности контрагента. Это поможет избежать финансовых потерь и проблем с налоговой. Расскажем про подозрительные характеристики фирмы, которая собирается стать вашим контрагентом.

Чем опасен ненадёжный контрагент

Бизнесмены в России самостоятельно выбирают, с кем сотрудничать. И ответственность за этот выбор несут они сами. Если сделка покажется налоговикам подозрительной, они могут провести внеплановую выездную проверку или посчитать, что сделка заключена с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Тогда честное предприятие будет обязано выплатить в бюджет недостающую сумму налогов, поскольку призвать к ответу мошенников не всегда возможно.

Также есть риск того, что контрагент не исполнит обязательства по договору и скроется с вашими деньгами. Или качество его работы будет настолько низкое, что заказчик понесёт убытки. Вернуть деньги в таком случае будет непросто.

Признаки ненадёжного контрагента

Контрагент предоставил неполный пакет документов для сделки

Перед сделкой нужно запросить у потенциального партнёра устав, сведения о регистрации ИП или организации, ИНН, бухгалтерскую отчётность, при необходимости — лицензию на деятельность, а также оформленную у нотариуса доверенность, если договор подписывает не руководитель, а уполномоченное лицо. Если контрагент предоставил не все документы и постоянно находит причины, чтобы не показывать вам недостающие, это повод насторожиться и тщательно его проверить.

Если контрагент не предоставил бухгалтерскую отчётность, проверить её можно на сайтах Центра раскрытия корпоративной информации и Росстата.

Данные в документах не совпадают с выпиской из реестра

По документам, которые вы получили от контрагента, можно проверить его в открытых источниках. Первое, что нужно сделать — запросить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и тщательно сверить все адреса, телефоны, реквизиты, ФИО уполномоченных лиц. Если какие-то данные отличаются, нужно уточнить их у контрагента.

Не менее важно проверить виды деятельности, которые указаны в выписке. Если список очень большой, или в нём не указана та деятельность, по которой заключается сделка — это знак, что контрагент может быть ненадёжным.

Контрагент зарегистрирован по массовому адресу

Фирмы-однодневки часто пользуются адресами массовой регистрации, которые можно приобрести в интернете. На самом деле никакого офиса по указанному адресу нет. Проверить, является ли адрес регистрации контрагента массовым, можно на сайте ФНС. Регистрация по массовому адресу — это повод для основательной проверки потенциального партнёра.

У контрагента подозрительный руководитель

Директор организации, с которым вы подписываете договор, может уволиться до того, как будут исполнены обязательства. Или он может не иметь полномочий для того, чтобы заключать с вами сделку. Или директор может быть номинальным — мошенники нанимают одного человека, который руководит десятками фирм-однодневок. Проверьте руководителя контрагента по нескольким параметрам:

Это поможет вычислить подозрительную фирму и избежать сотрудничества с мошенниками.

У контрагента крупный бизнес, но при этом совсем мало сотрудников

Бизнес может быть микро, малым, средним и крупным. Одна из характеристик, которая позволяет отнести компанию к какой-либо из этих категорий — среднегодовая численность сотрудников. У среднего бизнеса бывает до 250 сотрудников, у малого — до 100. Фирма-однодневка не будет нанимать большой штат, чтобы создать видимость успешной работы и крупных оборотов.

Проверить бизнес можно в реестре субъектов МСП.

В отношении контрагента много исполнительных производств и судебных разбирательств

Если контрагента регулярно навещают судебные приставы, это повод насторожиться — очевидно, он не спешит оплачивать счета поставщикам и платить налоги. Денег у него нет даже для того, чтобы рассчитаться с долгами, поэтому велика вероятность, что он не заплатит и вам.

Если контрагент часто и много судится со всеми подряд, следует проверить, в какой роли он выступает в суде — ответчика или заявителя. Возможно, качество его товаров, работ или услуг очень низкое.

Проверить контрагента на наличие долгов можно на сайте ФССП, а на участие в судебных разбирательствах — на сайте Картотеки арбитражных дел

Контрагент находится в реестре недобросовестных поставщиков

Современные ИП и компании находят покупателей или поставщиков на электронных торговых площадках. Плюс таких площадок — прозрачность сведений о потенциальном контрагенте. Если он срывает сроки, затягивает с оплатой, а качество его работы ниже заявленной цены, то он вскоре окажется в реестре недобросовестных поставщиков. Даже если вы нашли потенциального контрагента не на ЭТП, можно проверить, есть ли он в реестре и задать соответствующие вопросы.

Контрагент заключает сделку через множество посредников

Заключать сделки через посредника не запрещено законом. Главное — суметь обосновать для налоговой необходимость привлечения посредника. Но если посреднических предприятий несколько, это повод задать вопрос контрагенту — зачем они нужны. Возможно, все предприятия принадлежат ему или его семье — тогда это мошенническая схема.

Контрагент — двойник известного бренда

Мошенники могут выдать себя за филиал известной крупной компании, которая имеет свои представительства по всей стране или даже по всему миру. У такой фирмы могут быть «липовые» документы, а могут быть и настоящие, но создана она на короткое время для перегона денег. Чтобы избежать сотрудничества с такой компанией, позвоните в головную организацию и уточните, есть ли у них филиал с такими реквизитами.

Когда налогоплательщик не отвечает за действия контрагента

Вычеты по НДС тщательно проверяются налоговиками. Если проверяющие придут к выводу, что налогоплательщик принял НДС к вычету незаконно, ему доначислят налог и оштрафуют. Решение ИФНС можно оспорить в суде и обосновать, что налог был принят к вычету на законных основаниях.

Есть два случая, когда налоговая может отказать в вычете:

организация намеренно исказила в учёте и отчётности сведения о фактах хозяйственной жизни или объекте налогообложения;

сделка совершена с целью снижения налоговой базы или суммы налога.

В первом случае виноват будет тот участник сделки, который не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента. Но решение налоговой можно оспорить в суде и доказать, что налогоплательщик не виноват — Верховный не всегда соглашается с позицией ФНС.

Показателен пример судебного решения от 20 мая 2020 года, когда ВС доказал, что отказ в вычете «входного» НДС из-за неосмотрительности покупателя незаконен.

Покупатель и продавец заключили договор о поставке стройматериалов и строительного оборудования. Покупатель уплатил поставщику 2,5 млн рублей и принял к вычету 390 000 рублей НДС. Все документы, подтверждающие факт сделки, он предоставил в налоговую. Но ему доначислили налог, пени и штраф — инспекция посчитала сделку нереальной. У поставщика был всего один сотрудник и не было зарегистрировано никакого транспорта и производственных активов. Он уплачивал в бюджет минимальный налог на прибыль и НДС, поэтому возмещать НДС покупателю было не из чего.

Покупатель оспаривал это решение в трёх судах, но его иск не удовлетворили. Однако Верховный суд проверил доказательства того, что сделка была реальна, и удовлетворил иск — у продавца был склад для хранения товара, а экспедитора для доставки заказа продавец и покупатель подбирали вместе.

А в 2018 году Арбитражный суд Поволжского округа постановил, что в первую очередь осмотрительность должны проявлять налоговые органы, когда ставят фирму на учёт. Суть спора состояла в том, что налоговики посчитали неправомерным вычет НДС, поскольку у контрагента компании массовый адрес регистрации, отсутствие «первички», минимальные показатели отчётности и транзитные финансовые потоки. Однако Арбитражный суд решил, что ответственность за это несёт сама ИФНС. Если у компании есть свидетельство о регистрации, это прямая гарантия того, что с ней можно заключать сделки.

Все сведения о контрагенте можно проверить в сервисе «Астрал.СКРИН». Не тратьте время на поиск информации на различных сайтах — запрашивайте выписки из реестров государственной регистрации, сведения о видах деятельности и отчётности организаций в одном сервисе. Оставьте заявку, чтобы подробнее узнать о тарифах и возможностях.