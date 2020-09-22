ЭДО: проблема роуминга вовсе не проблема

Документооборот в любой организации представляет собой движение бумажных документов по какому-то маршруту. С ростом предприятия увеличивается и количество документов, а значит документооборот. Растет и число проблем — путаница, потеря, хранение.
Спасение в ЭДО. Электронные документы, согласно законодательству РФ, обладают юридической силой и приравниваются к оригиналам, а компании перешедшие на ЭДО, сразу получают ряд преимуществ:
- Оптимизация бизнес-процессов — меньше времени тратится на подготовку, обработку, доставку документов;
- Сокращение финансовых затрат — нет расходов на печать и отправку;
- Сокращение временных затрат — находить, отправлять, отслеживать статус документой можно в считанные секунды.
- Снижается дебиторская задолженность — контрагенты быстрее получают и оплачивают счета.
Существует множество операторов электронного документооборота, но это совсем не значит, что если вы пользуетесь услугами какого-то одного оператора, то сможете обмениваться документами только с теми контрагентами, которые подключены к тому же оператору. Существует технология, позволяющая обмениваться документами между разными операторами — роуминг.
Почему это удобно:
- Не надо думать об операторе — можно отправлять документы контрагентам, даже если они подключены к другому оператору ЭДО.
- Можно привлечь новых клиентов и поставщиков, ведь обмен документами с ними упрощается. Можно работать с теми, кто находится в другом регионе, даже подписывать электронно контракты.
- Упрощается обмен документами за счет того, что формы будут унифицированы (это упрощает и загрузку в программу учета).
Оператор ЭДО «Калуга Астрал» для удобства пользователей разработал ряд удобных сервисов.
1С-ЭДО — Сервис для организации документооборота с вашими контрагентами из программы 1С, интегрирован с программой. Легкое подключение.
Настройка роуминга, в зависимости от оператора ЭДО контрагента, может выполняться через отправку приглашения (автоматический роуминг) или через отправку заявки на ручную настройку роуминга из программы 1С. Вам не потребуется докупать и устанавливать какие-либо дополнительные программы или расширения. Чтобы начать документооборот, достаточно направить контрагенту приглашение прямо из 1С и получить от него подтверждение.
Если пользователь сервиса 1С-ЭДО и его контрагент подключены к ЭДО через одного из операторов ЭДО СФ, входящих в 1С-ЭДО, то роуминг не потребуется, обмен будет работать автоматически. Достаточно следовать инструкции по настройке соглашения об обмене электронными документами с контрагентами.
Астрал Онлайн — облачный сервис ЭДО. Подключившись к сервису, вы сразу же получаете роуминг с ведущими операторами ЭДО. Благодаря облачной технологии сервис доступен с любого компьютера, имеющего выход в интернет.
В списке контрагентов вы сразу увидите к какому оператору кто подключен:
Астрал Онлайн поддерживает работу с маркированной продукцией. Реализована сверка кодов маркировки из УПД с кодами на товаре.
Вы сможете просмотреть информацию по каждому поступившему документу — его тип, дату получения, ответственное лицо, наименование и т.п.
Создавайте документы прямо в сервисе или загружайте их из программ учета — вы можете подготовить как отдельный документ так и сразу комплект (например, счет, накладная на товар и акт на услуги доставки).
Выбирайте из из 4-х тарифов: Демо (только для бесплатного получения документов), Стартовый, Базовый или Максимальный.
Еще один сервис-новинка, которая пока не представлена широкой публике — Астрал.ЭДО.
Астрал.ЭДО имеет очень широкие возможности, он позволяет:
- Регистрировать несколько организаций под одной учетной записью
- Вести документооборот по нескольким компаниям одновременно в едином личном кабинете.
- Загружать документы удобным для вас способом.
- Добавлять документы при помощи кнопки или путем перемещения в рабочую область программы.
- Подписывать документы в один клик.
- Оперативно исправлять ошибки — каждый файл проходит форматно-логический контроль.
Все наши сервисы работают с роумингом и значит, какого бы оператора ЭДО не выбрали ваши контрагенты, вы сможете обмениваться документами с ними без проблем.