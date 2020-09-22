ЭДО: проблема роуминга вовсе не проблема

Документооборот в любой организации представляет собой движение бумажных документов по какому-то маршруту. С ростом предприятия увеличивается и количество документов, а значит документооборот. Растет и число проблем — путаница, потеря, хранение.

Спасение в ЭДО. Электронные документы, согласно законодательству РФ, обладают юридической силой и приравниваются к оригиналам, а компании перешедшие на ЭДО, сразу получают ряд преимуществ:

Оптимизация бизнес-процессов — меньше времени тратится на подготовку, обработку, доставку документов;

Сокращение финансовых затрат — нет расходов на печать и отправку;

Сокращение временных затрат — находить, отправлять, отслеживать статус документой можно в считанные секунды.

Снижается дебиторская задолженность — контрагенты быстрее получают и оплачивают счета.

Существует множество операторов электронного документооборота, но это совсем не значит, что если вы пользуетесь услугами какого-то одного оператора, то сможете обмениваться документами только с теми контрагентами, которые подключены к тому же оператору. Существует технология, позволяющая обмениваться документами между разными операторами — роуминг.

Почему это удобно:

Не надо думать об операторе — можно отправлять документы контрагентам, даже если они подключены к другому оператору ЭДО.

Можно привлечь новых клиентов и поставщиков , ведь обмен документами с ними упрощается. Можно работать с теми, кто находится в другом регионе, даже подписывать электронно контракты.

Упрощается обмен документами за счет того, что формы будут унифицированы (это упрощает и загрузку в программу учета).

Оператор ЭДО «Калуга Астрал» для удобства пользователей разработал ряд удобных сервисов.

1С-ЭДО — Сервис для организации документооборота с вашими контрагентами из программы 1С, интегрирован с программой. Легкое подключение.

Настройка роуминга, в зависимости от оператора ЭДО контрагента, может выполняться через отправку приглашения (автоматический роуминг) или через отправку заявки на ручную настройку роуминга из программы 1С. Вам не потребуется докупать и устанавливать какие-либо дополнительные программы или расширения. Чтобы начать документооборот, достаточно направить контрагенту приглашение прямо из 1С и получить от него подтверждение.

Если пользователь сервиса 1С-ЭДО и его контрагент подключены к ЭДО через одного из операторов ЭДО СФ, входящих в 1С-ЭДО, то роуминг не потребуется, обмен будет работать автоматически. Достаточно следовать инструкции по настройке соглашения об обмене электронными документами с контрагентами.

Астрал Онлайн — облачный сервис ЭДО. Подключившись к сервису, вы сразу же получаете роуминг с ведущими операторами ЭДО. Благодаря облачной технологии сервис доступен с любого компьютера, имеющего выход в интернет.

В списке контрагентов вы сразу увидите к какому оператору кто подключен:

Астрал Онлайн поддерживает работу с маркированной продукцией. Реализована сверка кодов маркировки из УПД с кодами на товаре.

Вы сможете просмотреть информацию по каждому поступившему документу — его тип, дату получения, ответственное лицо, наименование и т.п.

Создавайте документы прямо в сервисе или загружайте их из программ учета — вы можете подготовить как отдельный документ так и сразу комплект (например, счет, накладная на товар и акт на услуги доставки).

Выбирайте из из 4-х тарифов: Демо (только для бесплатного получения документов), Стартовый, Базовый или Максимальный.

Еще один сервис-новинка, которая пока не представлена широкой публике — Астрал.ЭДО.

Астрал.ЭДО имеет очень широкие возможности, он позволяет:

Регистрировать несколько организаций под одной учетной записью

Вести документооборот по нескольким компаниям одновременно в едином личном кабинете.

Загружать документы удобным для вас способом.

Добавлять документы при помощи кнопки или путем перемещения в рабочую область программы.

Подписывать документы в один клик.

Оперативно исправлять ошибки — каждый файл проходит форматно-логический контроль.

Все наши сервисы работают с роумингом и значит, какого бы оператора ЭДО не выбрали ваши контрагенты, вы сможете обмениваться документами с ними без проблем.