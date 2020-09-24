Госзакупки для начинающих: к чему нужно быть готовым

Участие в закупках кажется новичку сложным. Ему приходится изучить немало новых законов, понятий и процессов. Расскажем о том, на что нужно обратить внимание, прежде чем участвовать в закупках.

Основные понятия

Госзакупка — приобретение товаров, работ или услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. В широком смысле включает в себя выявление потребности, поиск и выбор поставщика, а также подписание контракта и контроль за его выполнением.

Закупки бывают конкурентными и неконкурентными: поставщиков может быть много, и они соревнуются за подписание контракта с заказчиком, либо поставщик один. Тогда никакого конкурса нет, а закупка производится у единственного поставщика.

Конкурентные закупки называются также тендерами. Они могут быть конкурсными, а могут проводиться и без торгов. Конкурсными закупками являются аукцион и конкурс.

Аукцион — вид торга, когда заказчик указывает точные характеристики товара, а поставщики предлагают свои цены на этот товар. Выигрывает тот, кто предложил самую низкую. Если цена опускается до нуля, начинается аукцион на понижение, и выигрывает самая высокая цена. Причём в этом случае поставщик платит деньги заказчику, а не наоборот.

Конкурс — вид торга, когда поставщика выбирают не только по цене, но и по ряду других параметров. Заказчик указывает эти параметры в заявке и закрепляет их значимость. Далее подсчитывается соответствие того или иного поставщика критериям, указанным в заявке. И заказчик выбирает того, кто набирает максимальное количество баллов.

Закупки без торгов подразумевают, что поставщик назначает цену один раз и больше не меняет её. В этом случае поставщика выбирают с помощью запроса котировок или предложений.

Запрос котировок — запрос цен. Заказчик описывает условия закупки, поставщики оставляют заявки, где назначают свою цену. Побеждает тот, чья цена оказалась минимальной.

Запрос предложений — то же самое, что конкурс, только без конкурса. Поставщики оставляют заявки, заказчик сравнивает их не только по цене, но и по другим параметрам. Выигрывает тот, чьё предложение по максимуму соответствует требованиям заказчика.

Банковская гарантия — это обязательство банка уплатить заказчику деньги, если поставщик не выполнил контракт. После этого поставщик будет должен не заказчику, а банку.

Обеспечение заявки — это деньги, которые каждый участник вносит перед началом торгов. Внесённая сумма гарантирует, что он является добросовестным поставщиком и в случае победы подпишет договор. При проведении электронных торгов сумму обеспечения устанавливает заказчик.

Обеспечение исполнения контракта — это гарантия того, что поставщик выполнит обязательства. Эту сумму вносит только победитель торгов, с которым заключается контракт.

Электронная торговая площадка — это веб-ресурс, который обеспечивает взаимодействие покупателя и продавца в интернете.

С чего начать

Проанализировать законы

Деятельность в сфере закупок регулируют два закона. 44-ФЗ посвящён закупкам для государственных и муниципальных нужд, а по 223-ФЗ работают частники. Ознакомьтесь с этими законами и выделите то, что касается вас как поставщика: формы закупок, требования к закупкам, их обеспечению, особенности заключения контрактов, узнайте, кто контролирует вашу деятельность на электронных торговых площадках.

Приобрести электронную подпись

Участвовать в электронных торгах без электронной подписи нельзя — вы не сможете даже зарегистрироваться на ЭТП. Для участия в торгах нужна квалифицированная электронная подпись.

Зарегистрироваться на ЭТП

Госзакупки проводятся на портале ЕИС в сфере госзакупок и ещё на восьми электронных торговых площадках. Можно зарегистрироваться на всех площадках, чтобы найти своего заказчика. После этого можно начинать работу с ЭТП.

О том, как определять границы рынка, анализировать конкурентов и выбирать тендеры, мы писали в статье «Закупки: инструкция для начинающих».

Если компания существует недавно, ей следует позаботиться об обеспечении заявки и исполнения контракта. Проще говоря — прежде чем участвовать в торгах, нужно где-то взять деньги на участие. Можно взять коммерческий кредит в банке, воспользоваться специальными банковскими продуктами для участников госзакупок или попробовать получить государственные гарантии.

Незаконные схемы

Мошеннические схемы, которые явно нарушают закон или идут в обход него — главная опасность, которая подстерегает начинающего участника госзакупок. Проигранный тендер — меньшая из проблем, которую может создать участие в такой схеме. За нарушения закона в сфере госзакупок предусмотрена административная и уголовная ответственность: по ст. 14.32 КоАП РФ и по ст. 178 УК РФ.

Цель любой мошеннической схемы — обеспечить победу определённого участника. В схемах и сговорах могут участвовать любые участники торгов: поставщики, заказчики, органы власти, организатор торгов.

Незаконные схемы бывают нескольких видов:

картели — соглашения между поставщиками-конкурентами;

сговоры — их участниками может быть кто угодно;

отдельные схемы, которые используются в конкретных закупках или в качестве инструментов для реализации картелей и сговоров.

В картели объединяются несколько конкурентов, чтобы поделить рынок и не создавать друг другу помех. В результате каждый выигрывает тендеры на своей доле рынка, и все участники такого соглашения — в плюсе. Картели могут быть длительными, сезонными, одноразовыми — для победы в одной конкретной закупке с максимальной ценой, доход с которой получат все участники соглашения.

Помимо этого существуют «вертикальные» сговоры — это цепочка от производителя до розничного продавца. Цель такого сговора в том, чтобы жёстко закрепить цену и не допустить на рынок потенциальных конкурентов.

Скоординированный сговор управляется кем-то извне. Среди участников сговора самого координатора нет. Всю выгоду от торгов получает он, а все остальные участники выигрывают и проигрывают в торгах по заранее оговорённому плану.

Сговоры с властью или с заказчиком предусматривают победу одного заранее определённого поставщика, хотя торги проводятся под видом конкурса.

С подобными схемами борется Федеральная антимонопольная служба — ФАС. Подозрительным она считает следующие признаки:

Одинаковый или почти не меняющийся состав участников закупок одного профиля.

Один и тот же победитель или чередование победителей среди одинаковых участников закупок одного профиля.

Связи между участниками торгов на уровне руководства, учредителей, собственников, прошлое функционирование в составе одной команды, компании, холдинга, аффилированность и т.п.

Минимальное снижение цены, использование одинакового диапазона снижений цены одними и теми же участниками в разных закупках.

Формальное участие, без особых активностей и побед одной и той же компании в закупках с одинаковым составом участников.

Заточенная заявка: если заказчик указывает очень много мелких деталей, которые не имеют большого значения для цели закупки, вероятно, он договорился с каким-то поставщиком, который отвечает всем этим требованиям.

При подозрении на сговор ФАС проводит подробную проверку. Она может затянуться на несколько месяцев и затрагивает всех участников закупки, независимо от того, выиграли они или нет.

Те участники, которые нарушили антимонопольное законодательство, попадают в реестр недобросовестных поставщиков. После этого вернуться к участию в закупках очень сложно.

Как обезопасить себя

Перед тем как заключать договор, лучше обезопасить себя и проверить контрагента. Можно воспользоваться бесплатными сервисами от государственных структур: ФНС, Арбитражного суда, ФАС, Банка России, Росстата и других.

Но на проверку по всем параметрам может уйти слишком много времени. Ускорить процесс поможет «Астрал.СКРИН», который делает всю работу за вас. Сервис проверяет контрагента по всем необходимым параметрам, выискивая информацию в официальных источниках. Если с вашим потенциальным партнёром что-то не так, сервис пометит скользкие места в отчётах.

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