Чем грозит несданный отчет об удаленных сотрудниках в Москве? Пора срочно получать подпись для mos.ru

Чтобы подать отчет о сотрудниках, переведенных в Москве на удаленку, нужно зарегистрировать на сайте личный кабинет, обзавестись электронной подписью, скачать форму, заполнить и отправить. Мэр сказал, что не требуется подавать форму еженедельно, только раз. А в дальнейшем только если изменится состав сотрудников на удаленке. Зато сделать последнее необходимо прямо в день принятия такого решения. Сомневаетесь в штрафах? А на них уже есть и первые кандидаты. И не какой-нибудь ИП Пупкин, а целое ЗАО «Башня Федерации» или вот компания Nestle.

Предприниматели Москвы столкнулись с тем, что их сотрудникам-удаленщикам звонили на дом и уточняли — дома ли они и не ходят ли случайно на работу? И такие проверки будут продолжаться.

Еще ведомства начали сравнивать между собой различные сведения. Например, общее количество сотрудников, числящихся в организации с количеством переведенных на удаленку. Вышла нестыковка (в отчете менее 30% штата) — извольте объяснить.

И вообще путаницы с отчетом хватает:

Как правильно считать эти 30%, включать ли в них тех, кому за 65 или это отдельная категория?

Некоторых работников нельзя просто отправить на удаленную работу — специфика не позволяет. Это, например, продавцы в розничной торговле, в магазинах, кафе и т.п. Получается, что речь идет даже не об удаленной работе, а просто о том, чтобы часть сотрудников отправить по домам. Значит придется закрывать торговые точки или сокращать время их работы, применять другие меры, чтобы оставшийся персонал справлялся с нагрузкой.

Больше всего людей возмущает необходимость предоставлять кучу личных данных — номера телефонов, автомобилей и транспортных карт. Не каждый сотрудник согласился предоставить такую информацию. Как быть работодателю в этой ситуации, ведь он не может силой заставить работника передать эти данные?

Внятных вопросов и разъяснений власти пока не дают, зато щедро грозят штрафами и проверками.

Учитывая, мягко говоря, сжатые сроки для подачи данных и размер штрафа (до 300 тысяч) необходимо заранее озаботиться наличием квалифицированной электронной подписи (КЭП), чтобы оперативно подавать сведения.

Мы устроили все так, чтобы получение КЭП стало для вас максимально комфортным:

Тариф «Базис» — всего 2000 рублей; Услуга «Быстрый старт». Вы получаете сертификат КЭП через за 1 час после оплаты счета; «Расширенная лицензия». Позволяет использовать СКЗИ КриптоПро CSP на любом рабочем месте.

Документы для получения КЭП зависят от вашего статуса. Если вы — гражданин РФ, то потребуется только заявление на получение электронной подписи, документ, удостоверяющий личность, фото с паспортом, СНИЛС, ИНН.

Иностранным гражданам — заявление, копия паспорта иностранного гражданина (также, необходим документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ), фото с паспортом и СНИЛС.

Если вы и сами уже работаете на удаленке и не хотите лишний раз выходить из дома, у нас есть доставка электронной подписи на дом. В Москве мы можем провести удаленную идентификацию личности и после этого доставить КЭП прямо к вам домой. Вам даже не придется покидать уютный домашний офис.