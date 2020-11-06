Онлайн-кассы: наименование товара в чеке

В 2021 году для индивидуальных предпринимателей на ПСН, УСН и ЕСХН будут действовать новые правила заполнения чека.
Изменения
Согласно ч.17 ст.7 290-ФЗ, с 1 февраля 2021 года указывать наименование товара, работы или услуги и их количество должны будут все индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН, ЕНВД и ЕСХН.
При получении аванса за товар, работу или услугу включать наименование товара в кассовый чек будет не обязательно, а по тегу «количество товара» продавец должен будет указывать «1».
Требования
Перечень реквизитов, которые должны быть указаны в кассовом чеке приведён в ст.4.7 54-ФЗ.
- наименование документа;
- порядковый номер за смену;
- дата, время и место осуществления расчёта;
- наименование организации или Ф.И.О индивидуального предпринимателя;
- ИНН пользователя онлайн-кассы;
- применяемая при расчёте система налогообложения;
- признак расчёта (приход, возврат прихода, расход, возврат расхода);
- наименование товаров, работ, услуг, а также их количество и цена за единицу с учётом скидок и наценок с указанием ставки НДС;
- сумма расчёта с отдельным указанием ставок и сумм НДС по этим ставкам, если операции облагаются НДС;
- форма расчёта (наличные/безналичные) и сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке;
- должность и фамилия лица, осуществившего расчёт с клиентом и оформившего кассовый чек (за исключением расчётов с помощью автоматических устройств, применяемых в числе прочего и при расчётах в интернете);
- регистрационный номер онлайн-кассы;
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;
- фискальный признак документа;
- адрес сайта уполномоченного органа, на котором можно проверить факт записи этого расчёта и подлинности фискального признака;
- номер телефона либо адрес электронной почты покупателя в случае передачи ему кассового чека в электронной форме, либо адрес сайта, на котором он может быть получен;
- адрес электронной почты отправителя кассового чека, если чек передаётся клиенту в электронной форме;
- порядковый номер фискального документа;
- номер смены;
- фискальный признак сообщения;
- QR-код.
Современные онлайн-кассы от АО «Калуга Астрал» позволяют вносить названия товаров в чек вручную.
Наименование товара должно быть конкретизированным и содержать не более 128 символов с пробелами. Более длинные названия нужно сокращать.
Если при расчёте количество товара неизвестно, нужно формировать два чека: «Аванс» с указанием полученной суммы и «Полный расчёт» с названием и количеством товара. Такое пояснение дано в Письме Минфина N 03-01-15/26352.
Штрафы
За несоблюдение требований к оформлению кассовых чеков предусмотрены штрафы в соответствии со ст. 14.5 КоАП РФ:
- для должностного лица — до 3000 рублей;
- для ИП или организации — до 10 000 рублей.
Сейчас эти штрафы распространяются организации и индивидуальных предпринимателей на ОСНО, а также тех, кто торгует подакцизными товарами. С февраля 2021 к ИП на ПСН, УСН и ЕСХН, которые нарушили требования к оформлению чеков, будут применяться те же штрафы, что и к ИП на ОСНО.
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