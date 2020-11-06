Онлайн-кассы: наименование товара в чеке

В 2021 году для индивидуальных предпринимателей на ПСН, УСН и ЕСХН будут действовать новые правила заполнения чека.

Изменения

Согласно ч.17 ст.7 290-ФЗ, с 1 февраля 2021 года указывать наименование товара, работы или услуги и их количество должны будут все индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН, ЕНВД и ЕСХН.

При получении аванса за товар, работу или услугу включать наименование товара в кассовый чек будет не обязательно, а по тегу «количество товара» продавец должен будет указывать «1».

Требования

Перечень реквизитов, которые должны быть указаны в кассовом чеке приведён в ст.4.7 54-ФЗ.

наименование документа;

порядковый номер за смену;

дата, время и место осуществления расчёта;

наименование организации или Ф.И.О индивидуального предпринимателя;

ИНН пользователя онлайн-кассы;

применяемая при расчёте система налогообложения;

признак расчёта (приход, возврат прихода, расход, возврат расхода);

наименование товаров, работ, услуг, а также их количество и цена за единицу с учётом скидок и наценок с указанием ставки НДС;

сумма расчёта с отдельным указанием ставок и сумм НДС по этим ставкам, если операции облагаются НДС;

форма расчёта (наличные/безналичные) и сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке;

должность и фамилия лица, осуществившего расчёт с клиентом и оформившего кассовый чек (за исключением расчётов с помощью автоматических устройств, применяемых в числе прочего и при расчётах в интернете);

регистрационный номер онлайн-кассы;

заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;

фискальный признак документа;

адрес сайта уполномоченного органа, на котором можно проверить факт записи этого расчёта и подлинности фискального признака;

номер телефона либо адрес электронной почты покупателя в случае передачи ему кассового чека в электронной форме, либо адрес сайта, на котором он может быть получен;

адрес электронной почты отправителя кассового чека, если чек передаётся клиенту в электронной форме;

порядковый номер фискального документа;

номер смены;

фискальный признак сообщения;

QR-код.

Современные онлайн-кассы от АО «Калуга Астрал» позволяют вносить названия товаров в чек вручную.

Наименование товара должно быть конкретизированным и содержать не более 128 символов с пробелами. Более длинные названия нужно сокращать.

Если при расчёте количество товара неизвестно, нужно формировать два чека: «Аванс» с указанием полученной суммы и «Полный расчёт» с названием и количеством товара. Такое пояснение дано в Письме Минфина N 03-01-15/26352.

Штрафы

За несоблюдение требований к оформлению кассовых чеков предусмотрены штрафы в соответствии со ст. 14.5 КоАП РФ:

для должностного лица — до 3000 рублей;

для ИП или организации — до 10 000 рублей.

Сейчас эти штрафы распространяются организации и индивидуальных предпринимателей на ОСНО, а также тех, кто торгует подакцизными товарами. С февраля 2021 к ИП на ПСН, УСН и ЕСХН, которые нарушили требования к оформлению чеков, будут применяться те же штрафы, что и к ИП на ОСНО.