Мошенничество с электронной подписью

Электронная подпись, кроме удобства и возможности удаленно работать, таит в себе и риски для владельца стать жертвой мошенников. Чаще всего от этого страдают представители бизнеса. Электронная подпись является аналогом собственноручной подписи человека. Но, в отличие от подделки подписи на бумаге, доказать, что подписью пользовался кто-то другой значительно сложнее.

Как ЭП попадает к злоумышленникам

Вариантов на самом деле не так уж много. Их все можно свести к двум основным:

добровольный — когда владелец сам передал ЭП другому лицу;

незаконный — когда некие лица сами получили ЭП за кого-то.

В случае с добровольным способом дело может быть так — руководитель передает подчиненным ключ электронной подписи, поскольку не хочет сам подписывать документы. А подчиненные, злоупотребив доверием, совершают незаконные действия. К примеру, выводят деньги из компании.

С незаконным способом все несколько сложнее. Вариантов тут может быть несколько:

получение электронной подписи в добросовестном удостоверяющем центре с использованием подложных документов;

использование недобросовестного удостоверяющего центра;

утечка данных из удостоверяющего центра.

Проблема в нашей стране в том, что удостоверяющих центров около пяти сотен, это больше, чем во всем остальном мире. А госорганы обязаны принимать документы, подписанные электронной подписью.

Власти уже предприняли ряд мер по выдаче некоторых видов электронных подписей только органами государственной власти. Так, с 1 января 2022 года руководители коммерческих организаций смогут получить ЭП только в ФНС. А сотрудники юрлица или ИП смогут получать электронную подпись в коммерческих удостоверяющих центрах.

Что чаще всего делают злоумышленники

Самые частые проблемы, которые доставляют посредством ЭП мошенники — это, по сути, захват контроля над компанией с дальнейшим выводом денег со счетов.

Делается это следующим образом. На некое лицо изготавливают электронную подпись, подают в ФНС заявление по форме Р14001 по смене генерального директора компании в электронном виде, а после регистрации изменений в ЕГРЮЛ — получают доступ к банку и выводят денежные средства.

Налоговая стала отказывать вообще всем при подобных попытках смены директора с использованием ЭП. Однако есть и другой способ.

Директора в этом случае не меняют, просто некое лицо оформляет электронную подпись на руководителя без его ведома.

Есть случаи, когда за компанию сдавались электронно корректировки по декларациям, что приводило к проблемам с налоговой. Чаще всего это происходит с декларациями по НДС.

Или, как уже отмечалось выше, злоумышленниками могут стать сами сотрудники компании, которым была передана ЭП от директора, а те злоупотребили его доверием.

Что говорит закон

В законе «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в статье 14, указано, что электронная подпись может выдаваться юридическому лицу. Руководитель организации, действующей от ее лица без доверенности, в этом случае является владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи, наряду с самим юридическим лицом.

Точно также от имени юрлица можно действовать и по доверенности, и на этого представителя также можно оформить электронную подпись от юрлица. К примеру, по уставу есть единоличный исполнительный орган — генеральный директор. И есть исполнительный директор, он действует по доверенности от генерального. И на него получена электронная подпись, чтобы он мог от лица компании заключать сделки.

Однако в законе толком не урегулирована передача полномочий по электронной подписи другому лицу.

Так, тем же законом (статья 10) неявно предусмотрена возможность передачи ключа подписи другому лицу:

При использовании усиленных квалифицированных электронных подписей участники электронного взаимодействия обязаны: 1) ... не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия;

В законе не уточняется, каким образом должно быть выражено это согласие.

На практике это выливается в две ситуации — передача полномочий по доверенности, либо посредством организационно-распорядительного документа.

Кстати говоря, в предыдущем законе об ЭЦП такие действия были прямо запрещены. Правда, от передачи электронной подписи другим лицам это особо не спасало.

При получении электронной подписи удостоверяющий центр обязан установить личность владельца, а если ЭП получают на юрлицо — установить правомочие уполномоченного лица получать ЭП (ст. 18 Закона). Крупные УЦ дорожат репутацией, аккредитацией и тщательно подходят к проверке данных. Поэтому обращаться нужно в те центры, которые уже имеют имя, продолжительный опыт работы и несут реальную ответственность за свою работу.

Что делает государство для защиты ЭП

Как уже было сказано выше, ФНС с 2022 года забирает себе право выдавать электронную подпись руководителям коммерческих организаций. Так налоговая служба сформирует свою базу, что и кому она выдавала, и заодно пресечет поток незаконно выданных электронных подписей для номинальных руководителей.

До 2022 года времени еще много, однако защититься можно уже сейчас.

В настоящее время ФНС уже дает возможность физическому лицу выпустить электронную подпись через личный кабинет. Так как зарегистрироваться в личном кабинете можно только после личного визита в инспекцию, то тут, по мнению ФНС, вероятность утечки данных минимальная. Если, конечно, физлицо само не отдаст доступ постороннему лицу.

Также есть возможность получить электронную подпись через сайт Госуслуг. Обратиться за ЭП можно через МФЦ с паспортом и СНИЛС, услуга бесплатная. Данная подпись дает возможность доступа к полному перечню услуг портала Госуслуг.

Кроме того, государство регулярно проверяет существующие удостоверяющие центры и закрывает те, за которыми были замечены нарушения. Контроль за УЦ постоянно растет, требования к ним повышаются, в частности к размеру их уставного капитала.

Алгоритм безопасного получения ЭП

Порядок получения электронной подписи следующий:

Определиться, для чего нужна ЭП. Это может быть подпись для портала Госуслуг, для сдачи отчетности, для регистрации ООО, для госзакупок или участия в электронных аукционах.

Определиться с удостоверяющим центром. Стоит посмотреть аккредитованные УЦ на сайте Минкомсвязи . Почитать отзывы, посмотреть, насколько он известен. Чем менее он известен, тем больше вероятность, что там возможна утечка и какие-либо мошеннические действия. Обратиться в УЦ, оплатить услуги, предоставить необходимые сканы документов, дождаться выпуска ЭП.

Минкомсвязи Получить электронную подпись в УЦ или на дому, предоставив необходимые оригиналы документов.

Чек-лист безопасного использования электронной подписи

Для того, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий с ЭП, необходимо соблюдать следующие правила:

Не передавать ключ электронной подписи никому. Доказать, что подписал документ не владелец, а кто-то другой — очень трудно. Если же она передается, необходимо либо доверенностью, либо приказом определять полномочия, которые есть у доверенного лица. И принимать меры корпоративной безопасности, вплоть до систем наблюдения за действиями сотрудников.

При увольнении сотрудника, на которого была оформлена ЭП — сертификат нужно немедленно отзывать. Кадровой службе необходимо вести реестр сотрудников, на которых оформлена электронная подпись и перечень их полномочий.

Есть вариант с двойной электронной подписью, когда одна без другой недействительна . Например, двумя подписями можно заверять платежные поручения в банке, обычно для этого ЭП есть у генерального директора и главного бухгалтера.

Само собой, необходима система защиты доступа к компьютеру, на котором установлено ПО для использования электронной подписи. Неплохо помогают облачные решения, когда в офисах находятся только «тонкие клиенты» (компьютеры без носителей, терминалы для доступа в «облако»).

Компьютер не оставлять разблокированным , устанавливать пароли и логины как для входа в систему, так и для доступа к бухгалтерским программам, клиент-банкам и т.д.

Защита компьютера с ЭП должна быть и от виртуального взлома . Сотрудник, работающий с ЭП, должен быть проинструктирован касательно спама, подозрительных писем по электронной почте, непонятных сайтов, фишинговых ссылок и т.п. Обязательно использование антивируса, проверка сторонних носителей на наличие вредоносных программ.

Никому не передавать сканы или копии паспорта, СНИЛС, не оставлять их на сайтах, не пересылать. Эти данные нужны злоумышленникам, чтобы оформить электронную подпись и использовать ее в недоброжелательных целях. Мало того, вы можете неожиданно стать обладателями крупного кредита или накопленные вами в НПФ средства перетекут в другой фонд. О подобного рода мошенничествах рассказывают и в интернете, и по ТВ, но люди продолжают делиться своими персональными данными.

Для сотрудников компании рекомендуется составить памятку о том, какие действия нельзя совершать ни при каких обстоятельствах, разработать регламенты по работе с персональными данными, назначить ответственных за их передачу лиц.

Что делать, если на ваше имя выпустили электронную подпись

К сожалению, о том, что выпустили электронную подпись без чьего-либо ведома, люди узнают уже после совершения незаконных действий. Компания потеряла деньги, сдана уточняющая декларация, квартира продана, или на кого-то получен кредит. Либо, люди внезапно узнают, что они учредители в нескольких фирмах. И заодно директоры.

Однако, есть способ превентивно отслеживать такую информацию.

На сайте Госуслуг, в личном кабинете, есть возможность узнать, каким удостоверяющим центром и какие электронные подписи были выпущены на ваше имя.

Если вы видите, что есть подписи, которые вы сами не получали, и вообще в первый раз видите — обратитесь в техподдержку портала и в сам УЦ.

УЦ по вашему заявлению обязан отозвать сертификат электронной подписи.

Если УЦ по каким-либо причинам этого не делает — обращайтесь в полицию.

Стоит обратиться и в Минкомсвязи с жалобой на УЦ, если он не оказывает вам содействия.

Если на вас зарегистрировали компанию — в регистрирующую налоговую по вашему месту жительства стоит подать заявление по форме Р38001 с требованием признать сведения о вас, как об учредителе и директоре недостоверными.

Судебная практика по мошенничеству с ЭП

Дело №А56-35890/2015. Работники ЗАО «Балтийский берег» с января 2011 года по декабрь 2012 года использовали ЭЦП гендиректора для вывода денег из компании, без его ведома.

В итоге, гендиректор оказался должен компании более 254 миллионов рублей. Суды всех инстанций задолженность подтвердили.

Суды подтвердили недобросовестность гендиректора, исходя из следующих его действий (бездействия):

он фактически устранился от контроля действий его подчиненных, осуществлявших хищение денежных средств;

не осуществлял правильность и основания проведения расчетов с использованием его ЭЦП;

не интересовался результатами проведения аудиторских проверок;

большую часть договоров общества он не заключал;

текущую финансово-хозяйственную деятельность он не контролировал.

Дело №А56-15334/2017. ООО «Стройинвест», в результате несанкционированного входа в систему «Банк-клиент», потеряло 7,7 млн рублей. Они были списаны со счета. Впоследствии, 890 тысяч были возвращены, а директор остался должен обществу 6,8 млн рублей.

Суд эту задолженность подтвердил, отметив: «Действуя разумно и добросовестно, получив в период рабочего времени 39 сообщений о входе в систему для осуществления платежных операций, гендиректор, осуществляя функции единоличного исполнительного органа общества, должен был проявить соответствующую заинтересованность и до окончания рабочего времени связаться с сотрудником, у которого, как он утверждает, имелся доступ к носителю ключа ЭП».

Приведем еще два дела, когда ущерб был нанесен из-за использования ЭП уволенных руководителей.

Иск ООО «Валитекс» к «Нэклис-Банк» на сумму свыше 75 млн. руб. (дело № А40-75611/06-47-564) — в иске отказано, платежные поручения были подписаны ЭП бывшего генерального директора. Деньги списывались 8 месяцев.

Иск ООО «АМКО-Капитал» к ОАО «Металлургический коммерческий банк» на сумму свыше 77 млн. руб. — в иске отказано, на платежных поручениях была проставлена подпись бывшего главного бухгалтера (дело №А40-14394/06-47-120).

Это к вопросу о том, почему нужно сразу же отзывать сертификат ЭП уволенного сотрудника, особенно с такими полномочиями.