Переход на ЭДО: зачем вам это нужно. Возможные трудности и подключение

Внедрение системы электронного документооборота — важный шаг для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Эта статья ответит на следующие вопросы:

зачем переходить на ЭДО;

какие могут возникнуть сложности при переходе на ЭДО;

как подключится к ЭДО.

Зачем переходить на ЭДО

В первую очередь ИП и организации переходят на ЭДО из-за его преимуществ:

Экономия на офисных расходах. Бумажный документооборот — это денежные затраты на формирование бумажных документов, их отправку почтой или курьером, аренду помещения под архив, закупку офисных принадлежностей. Экономия времени при работе с документами. Каждый документ в бумажном виде нужно распечатать, проштамповать и подписать. При работе с контрагентами его нужно доставить почтой или курьером. Ответ придётся получать таким же путём. Уменьшение рисков потери и порчи файлов. С бумажными документами может случиться что угодно: они могут намокнуть, порваться или потеряться. Любая проблема приводит к тому, что бумагу придётся заново заполнять, штамповать и подписывать.

Все электронные документы защищены от потери и порчи. Файлы хранятся в системах, которые делают копии для увеличения их защиты. Электронные документы всегда можно восстановить если их случайно удалили.

Кроме того, системы ЭДО обладают и другими преимуществами:

прозрачность работы сотрудников;

удобный поиск документов;

мобильность системы;

наличие регламентированных форм и классификация документов по разным критериям

Что нужно знать перед внедрением ЭДО

Переход на электронный документооборот может привести к одному из трёх сценариев:

Уменьшение общего объёма печати в размере, который окупает расходы на внедрение. Уменьшение общего объёма печати в размере, который не окупает расходы на внедрение. Уменьшение объёма печати в одном отделе и увеличение в другом.

Недостаточное снижение объёма печати наблюдается в случаях, когда сотрудникам приходится распечатывать документы, подписывать их от руки и только потом сканировать и загружать их в СЭД.

Уменьшение объёма печати в одном отделе и увеличение в другом происходит часто из-за недоверия к электронным документам и необходимости наличия оригиналов для ФНС.

Объём печати может упасть в отделах продаж и закупок, при этом вырасти в бухгалтерии. Это связано с тем, что при проверке налоговая инспекция требует бумажные версии документов, поэтому бухгалтеры распечатывают и подшивают в соответствующую папку закрывающие документы о каждой транзакции.

Как подключиться к ЭДО

Для перехода на электронный документооборот нужно выполнить следующий алгоритм действий:

1.Приобрести электронную подпись. С её помощью электронным документам можно придать юридическую значимость. Квалифицированная электронная подпись является полным аналогом ручной. Получить КЭП можно в любом аккредитованном удостоверяющем центре. АО «Калуга Астрал» предоставляет продукт «Астрал-ЭТ» по этому направлению.

2. Изменить учётную политику и провести анализ. Чтобы избежать проблем, описанных в разделе «Что нужно знать перед внедрением ЭДО», обязательно нужно провести анализ. Он должен включать:

данные по отделам и сотрудникам, задействованным в цепи документооборота;

данные по этапам работы с документами до их отправки;

список контрагентов;

список документов, которые должны оставаться в бумажном виде и их количество.

На основе этой информации будет понятно, каким именно образом должна быть выстроена работа с электронными документами.

3. Подключение к оператору. На этом этапе нужно определиться как работать с СЭД: в формате интернет-сервиса или интеграции. От этого зависит выбор оператора электронного документооборота.АО «Калуга Астрал» предлагает решение для ведения юридически значимого электронного документооборота «Астрал.ЭДО»

«Астрал.ЭДО» — онлайн-сервис для организации электронного документооборота с контрагентами. Упрощённая система регистрации абонентов за несколько минут позволяет создать учётную запись с помощью действующего сертификата."Астрал.ЭДО" поддерживает работу с любой электронной подписью.

4. Отправить приглашения контрагентам. После подключения СЭД нужно связаться с контрагентами и подключить их в программе.