Какими бывают требования ФНС и как на них отвечать бухгалтеру

Налоговые органы вправе проводить проверки в порядке, установленным НК РФ, а также требовать от налогоплательщика документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов и сборов. И как бы не хотелось отправить эти запросы куда подальше, приходится на них отвечать.

Виды требований

Требования бывают разные. Хочется добавить: плохие и хорошие, но к требованиям налогового органа второе сравнение как-то не подходит. Можно сказать, что требования бывают нормальные, плохие и очень плохие.

К «нормальным» относятся требования по предоставлению документов, направленных на проведение камеральных и встречных проверок. Как правило, налоговая инспекция запрашивает очень большое количество документов, в том числе и те, которые не имеет права требовать. И вот тут-то, если внимательно изучить требование, на некоторые пункты можно и не отвечать.

К «плохим» можно отнести требования, направленные в рамках назначенной выездной налоговой проверки. Тут и так ясно: выездная налоговая проверка — это серьезно и надолго. Поэтому на такие требования отвечать нужно всегда. В противном случае проверяющие могут посчитать, что документы могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены на другие и произвести выемку оригиналов.

«Очень плохие» — требования, связанные с уплатой налогов, пеней и штрафов. Если налоговая инспекция прислала такое требование, то и так понятно — у организации не было средств вовремя заплатить налоги или она не платила их специально. И в том и в другом случае вряд ли у вас все хорошо с бизнесом. Если не готовы заплатить долги добровольно — в перспективе блокировка расчетного счета и списание налогов в принудительном порядке.

Теперь рассмотрим каждый вид требований подробнее.

Требования в рамках камеральной проверки

Что запрашивает инспекция:

Документы в дополнение к тем, что подаются вместе с отчетностью.

Например, при проверке декларации по НДС, в которой отражена экспортная отгрузка. Или при проверке декларации по налогу на имущество, в которой отражен зачет уплаченного за рубежом налога. Если проверяющим будет недостаточно предоставленных вместе в декларацией документов, то они вправе потребовать предоставить недостающие для проведения налогового контроля.

Документы, подтверждающие заявленную в декларации или расчете льготу.

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере (ст. 56 НК РФ).

Например, предприниматель заявил в декларации по УСН ставку 0%. Это льгота, так как она предоставляется определенной категории налогоплательщиков. В таком случае налоговый орган вправе истребовать документы, подтверждающие право на применение пониженной налоговой ставки.

Если же, например, организация применила амортизационную премию по приобретенным основным средствам, или же повышающий коэффициент амортизации, то это не льгота — ведь такой возможностью может воспользоваться любой налогоплательщик. И налоговики не вправе требовать документы по подтверждению правомерности применения обычных положений законодательства.

Подтверждающие документы, если в декларации по НДС заявлена сумма к возмещению.

В этом случае налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы в соответствии со ст. 172 НК РФ, чтобы проверить правомерность применения налоговых вычетов.

Разъяснения и, при необходимости, документы, если в декларации по НДС сведения об отраженных операциях противоречат друг другу или не соответствуют данным о тех же операциях, которые содержатся:

в декларации по НДС, представленной другим налогоплательщиком, иным лицом, обязанным подать декларацию по НДС в соответствии с главой 21 НК РФ; в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, представленном в налоговый орган лицом, для которого в главой 21 НК РФ предусмотрена такая обязанность.

Также при камералке у вас могут запросить документы:

подтверждающие пониженные тарифы страховых взносов или необлагаемые выплаты;

по заявленным вычетам в декларации по акцизам в связи с возвратом реализованных подакцизных товаров;

если представлена уточненная декларация на уменьшение налога, подлежащего к уплате бюджет, в случае, если такая декларация подана через два года и более после окончания срока подачи отчетности;

если применили в декларации по НДС вычеты по налогу в рамках системы tax-free. Документы запросят при условии, что сведения в декларации по НДС не соответствуют сведениям, которые есть у налогового органа;

если заявлен инвестиционный вычет в декларации по налогу на прибыль;

если проводится проверка декларации по налогу на прибыль участника договора инвестиционного товарищества.

В иных случаях налоговый орган не вправе требовать документы, поскольку перечень указанных ситуаций является закрытым и не подлежит расширению. Могут потребовать предоставить только пояснения. При этом налогоплательщик вправе на добровольной основе предоставить документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет).

А что делать, если налоговая инспекция прислала требование о предоставлении документов или пояснений по декларации (расчету) по прошлым отчетным (налоговым) периодам, срок камеральной проверки по которым уже истек? Однозначно — такие требования вне закона и отвечать на них налогоплательщик не обязан.

Если налоговый инспектор желает получить именно пояснения (про предоставление документов по таким запоздалым требованиям вообще речь не идет), то он может вызвать налогоплательщика в инспекцию для дачи пояснений. Обратите внимание — только пояснения. Никакие документы в таком случае налогоплательщик предоставлять не обязан.

Требования в рамках встречных проверок

Основания для направления таких требований всего два:

когда в отношении конкретного контрагента проводится камеральная или выездная налоговая проверка , то требуют предоставить документы (информацию), касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика; вне рамок налоговых проверок — когда могут запросить документы (информацию) по любому контрагенту независимо от того, проводится в отношении него какие —либо мероприятия налогового контроля или не проводятся, но только в части конкретной совершенной сделки.

Когда требование не требование

Форма требования о представлении документов (информации) утверждена Приложением № 17 к Приказу ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@.

Требование о предоставлении документов (информации) должно содержать:

основание для истребования документов (информации) и срок представления;

наименование документа;

период, к которому он относится;

реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документов (при их наличии).

Но бывает, что налоговые органы направляют налогоплательщикам документ, по форме отличающийся от утвержденной формы требования.

Такой документ может называться: информационное письмо, уведомление или сообщение. Учитывая, что НК РФ не установлена форма требования и нет указания о том, что такую форму должна разработать и утвердить налоговая служба, то формально у налогоплательщика нет оснований не исполнять полученный документ. Но только в том случае, если данный документ имеет все обязательные реквизиты, предусмотренные требованием, и указано основание для истребования документов.

Как правило, налоговые органы подобные информационные письма, уведомления или сообщения направляют тогда, когда они уже не вправе запросить документы по обычному требованию. Например, истек срок камеральной проверки. Об этом ранее уже упоминалось. Такой документ организация вправе не исполнять.

Но не рекомендуется совсем оставлять без внимания такое письмо. На него в любом случае нужно ответить. В ответе достаточно указать причины отказа.

Как получают требования

Вручить требование о представлении документов налогоплательщик лично или под расписку налоговый орган обязан только в том случае, проводится проверка непосредственно на территории налогоплательщика.

В остальных случаях требование может быть передано (п. 4 ст. 31 НК РФ):

непосредственно под расписку;

по почте заказным письмом;

в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота;

в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Проверяющие вправе выбрать любой из перечисленных способов.

Обратите внимание! На поступившие через ТКС требования нужно не только отвечать, но и подтвердить само получение документа. За отсутствие подтверждения вас может ожидать блокировка счета.

В какой срок надо предоставить ответ? А можно продлить?

На требование, направленное в рамках выездной или камеральной проверки, ответ нужно предоставить в течение 10-ти рабочих дней со дня получения требования.

Срок представления документов при встречной проверке:

5 рабочих дней, если в требовании направлено на основании п. 1 ст.93.1 НК РФ,

10 рабочих дней, если требование направлено на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ.

Если при получении требования налогоплательщик понимает, что не успевает в отведенный срок подготовить документы, то нужно не позднее чем на следующий день после получения требования направить в налоговую инспекцию уведомлением о продлении срока представления документов по требованию. В нем нужно указать:

причины, по которым нет возможности представить документы в указанный в требовании срок (например, большое количество истребуемых документов, изготовление копий которых требует много времени);

срок, в который налогоплательщик обязуется представить документы.

В течение 2-х дней после получения уведомления налоговый орган примет решение и направит его налогоплательщику.

Как передать ФНС ответ на требование

Истребуемые документы представляются в налоговый орган в виде заверенных копий (п.2 ст. 93 НК РФ).

Это могут быть бумажные копии. В таком случае каждый документ заверяется надписью «Копия верна», подписью руководителя организации с указанием его должности, а также указывается дата заверения. Печать не обязательна. Также не надо нотариально удостоверять такие копии.

Бумажные копии предоставляются налогоплательщиком лично, через представителя, или по почте письмом с обязательным составлением описи документов.

С бумажных документов можно снять электронные копии (отсканировать). Такие копии можно направить в налоговый орган по ТКС. Их не надо заверять подписью руководителя. Они будут подписаны ЭЦП представителя налогоплательщика при отправке.

Cуществуют еще и электронные документы, которые представляют собой информацию, структурированную определенным образом, которая содержится в электронном файле и заверена электронной подписью. Их также можно отправить в налоговый орган по ТКС. Но такие документы должны быть составлены по установленным ФНС форматам.

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