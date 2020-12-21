Как не остаться без электронной подписи в 2021 году

Электронные подписи плотно вошли в жизнь каждого бизнесмена. Любой сбой или порча носителя могут существенно затормозить или остановить бизнес. Даже виртуальные подписи могут прийти в негодность. А работать без ЭЦП практически невозможно (онлайн-кассы, маркировка, отправка отчетности и т.д.). В этом материале вы найдете полезную информацию про жизнь ЭЦП в новом 2021 году, что проверить и как подготовиться к приближающимся изменениям.

Меняется подход к аккредитации УЦ

Аккредитацию удостоверяющих центров ужесточат. Им потребуется лицензия на ведение соответствующей деятельности, более крупный по сравнению с текущими условиями уставный капитал или широкая сеть подразделений по стране.

Мало того, внимание контролирующих органов будет обращено и на репутацию руководства и владельцев УЦ. Поэтому заранее поинтересуйтесь — нет ли проблем у УЦ или его руководства, с которым вы сейчас работаете.

Обратите внимание! С 2022 года выдавать подписи руководителям организаций будут ФНС, Центробанк и Казначейство.

Проверить аккредитацию центра можно на сайте Министерства цифрового развития. Если УЦ не будет соответствовать новым требованиям, его аккредитация сохранится только до 1 июля 2021 года.

Если подпись будет нужна после 1 июля

Тогда получить ее можно только тремя способами:

прийти в УЦ лично;

продлить с помощью действующей КЭП (квалифицированной электронной подписи);

при помощи биометрии (пока в процессе реализации).

Если в хотите продлить подпись удаленно, то сделайте это при помощи той ЭП, которая у вас есть, иначе придется отправить в центр лично, с паспортом, заполнить документы и только потом получить желанную подпись.

Всем ли нужна КЭП с нового года

Если ранее некоторые организации могли позволить себе обойтись без электронной подписи, то теперь без нее работать будет нельзя. Для этого есть как минимум одна причина — годовая бухгалтерская отчетность. Сдавать ее с 1 января 2021 года нужно только в электронном виде!

Если вы открываете новую организацию на обще систем налогообложения или переходите на ОСНО с начала года, то вам тоже пора обзавестись КЭП. Ведь декларации по НДС тоже нельзя сдавать на бумаге и уже давно.

Нанимаете сотрудников — и тут вам потребуется электронная подпись. Отчетов по сотрудникам много и заполнять и сдавать их в бумажном виде очень сложно. Особенно это касается СЗВ-ТД, сведений о трудовой деятельности. За несвоевременную их подачу с 1 января 2021 года организациям и ИП будут грозить реальные штрафы (в этом году их не было).

При наличии некоторых ошибок отчет, отправленный почтой и даже лично принесенный в инспекцию (не всегда инспектор может сразу заметить ошибку) будет считаться непредставленным. Не успеете пересдать его в срок — снова штраф.

Если сдавать отчетность электронно и самих ошибок и несвоевременного исправления можно избежать. Требование об уточнении вы получите по ТКС гораздо быстрее, чем по почте.

Ищем незаконные подписи

Одной из серьезных проблем в эпоху цифровизации стал выпуск КЭП в обход закона. Ценящий репутаци удостоверяющий центр и оператор отчетности не станет выпускать подпись не убедившись в полномочиях того, кто ее получает или в действительности его личности, но вот недавно на Клерке прогремела статья о подаче поддельных деклараций по НДС. И это проблема в масштабах страны!

Любой может проверить, не выпущена ли на его имя электронная подпись без его ведома. Сделать это можно при помощи сервиса на портале Госуслуг.:

В личном кабинете Госуслуг зайдите в раздел «Настройки и безопасность»;

Выберите подраздел «Электронная подпись»;

Проверьте список ЭП, при необходимости вы можете заблокировать те из них, которые выпущены без вашего ведома или были скомпрометированы (например, если вы потеряли токен).

Рекомендуется проводить такую проверку периодически или подключить извещения о новых событиях. Так вы сразу узнаете, если на ваше имя выпущена новая подпись.

Мы уже рассказывали о мошенничестве с электронной подписью в одной из статей в блоге.

Готовимся к новым возможностям и не забываем вовремя менять КЭП

Флэшки, токены и прочие носители теперь будут не нужны! Специально настраивать ПО тоже не потребуется. УЦ смогут хранить ЭЦП в облаке и использовать ее по поручению владельца.

Иногда подпись нужно срочно заменить. Например, если произошло переименование организации, на сотрудника, руководителя которой выпущена ЭП. Если директор сменил фамилию тоже нужно получить новый сертификат. А вот при смене паспортных данных менять ЭП не требуется.

«Астрал-ЭТ» — надежная и безопасная электронная подпись. Оформить заявку можно всего по двум документам: паспорт будущего владельца сертификата и СНИЛС. Используйте подпись для работы на госпорталах, сдачи отчетности или электронного документооборота.