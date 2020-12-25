Обзор изменений: электронная подпись — все что вам нужно знать

Уже в 2019 году правительство решило навести порядок в сфере обращения электронных цифровых подписей. 476-ФЗ от 27.12.2019 внес существенные изменения в закон об ЭЦП (№ 63-ФЗ). Вмешательство государства вызвано многочисленными нарушениями при выпуске подписей.

Недобросовестные третьи лица умудрялись на ничего не подозревающих граждан и руководителей компаний открывать по нескольку фирм-однодневок, дарить кому-то квартиры и т.д.

Есть о чем тревожится — некоторым удостоверяющим центрам жить осталось до 2022 года (пункт 4 ст.3 476-ФЗ), а выдавать ЭП до июля 2021 (пункт 3 ст. 3 476-ФЗ). Мы уже немного рассказали о новшествах в прошлой статье, а теперь нам нужно разобраться с новой методикой получения подписей, без которой скоро ни один бизнес не сможет даже вздохнуть.

Посмотрите хотя бы нашу статистику по выдаче ЭЦП: Интерес к продукту 1С-ЭТП вырос по сравнению с 2019 годом на 30%;

1С-ЭТП Астрал-ЭТ стал популярнее на 10%;

На 50% больше ИП стали получать у нас электронные подписи. При этом в 2020 по сравнению с 2019 интерес к базовым подписям для физлиц вырос в целых 7 раз!

Что уже изменилось с 1 июля 2020 года

Пробежим по действующим изменениям — вдруг вы что-то пропустили или только начинаете работу.

Подпись можно получить дистанционно. Для этого у вас есть два способа:

Воспользоваться действующим сертификатом (подпункт «б» пункта 10 статьи 1 Федерального закона от 27.12.2019 N 476-Ф);

Применить ноу-хау биометрии с помощью загранпаспорта РФ нового образца или сведений из ЕБС (единая биометрическая система от ЦБ и Ростелекома). Этот способ пока доступен не всем и не во всех УЦ.

И по-прежнему можно прийти в УЦ лично.

Руководителю организации разрешили получить за своих сотрудников ЭП. Они понадобятся для удаленной работы при подписании приказов, внутренних документов, накладных и актов.

Пока электронная подпись работника содержит данные об организации. Если он меняет место работы и там тоже используют ЭЦП для документов, то придется получать новую подпись. Но в будущем ситуация изменится.

Нововведения сделают подпись универсальной. Раньше вы выбирали для каких целей нужна ЭЦП: сдача отчетности, ЕГАИС, торги и т.п. Теперь сертификат КЭП обязаны принимать без ограничений все электронные площадки и информационные системы, в т.ч. те, которые ранее принимали только сертификаты со специфическими расширениями.

Физические лица будут уведомлены через Госуслуги, если на их имя кто-то выпустит ЭП. Вот это огромный плюс и новый уровень защиты.

Изменения 2021 года

С 2021 года нас ожидает новое понятие — доверенная сторона (пункт 17 ст. 2 63-ФЗ).

В цепочку обмена данными вклинивается новый институт доверенных третьих сторон (ДТС). Он в режиме реального времени располагает сведениями о всех выданных и действующих ЭП. Благодаря этому, ДТС проверяет действительность подписи в электронных документах в конкретный момент времени, а также документально подтверждает результаты такой проверки.

Новый закон не только усиливает контроль за ЭП, но и открывает новые возможности их использования. Аккредитованные УЦ могут хранить в «облаке» вашу КЭП, а это дает вам следующие преимущества:

Мобильность пользователя . Теперь руководитель даже в командировке может удаленно подписать срочные документы. Повышенный уровень безопасности. Хранить ключ на флэшке безопасно только в сейфе. Облачное хранилище не требует физического накопителя, который можно потерять, сломать, или который смогут украсть мошенники. Не требуется покупать лицензии на специальные программы для работы с крипто-ключами, да и сам рутокен становится не нужным.

УЦ, утратившие аккредитацию 1 июля 2021 года, не смогут выдавать подписи. При этом ЭЦП по закон продолжают действовать до истечения срока действия, но не более срока действия аккредитации УЦ, либо не позднее чем до 1 января 2022 года.

Если УЦ передаст свои функции другому лицу, он должен сообщить об этом владельцу сертификатов не позднее, чем за месяц, если же функции УЦ никому передавать не станет, то сертификаты будут аннулированы и об этом их владельцев центр тоже должен будет известить.

Несмотря на разъяснения, которые дает Министерство цифрового развития, ситуация с сертификатами клиентов УЦ, которые потеряют аккредитацию, остается неопределенной. Надеемся, что либо будут внесены поправки в законодательство, либо будут даны более понятные пояснения. Иначе многие владельцы сертификатов после 1 июля 2021 года рискуют остаться без своих электронных подписей.

Недалекое будущее

В итоге с 2022 УЦ станут выдавать подписи физлицам, а налоговая получит эксклюзивные права по созданию КЭП (квалифицированной ЭП) для руководителей юридических лиц, предпринимателей и нотариусов. По доверенности подпись получить нельзя!

Если на момент продления срока действия ЭП директор имеет действующий сертификат, то новая КЭП может быть выдана без его личного присутствия в налоговой дистанционно. При смене директора КЭП автоматически теряет свою силу.

Появится новый вид ЭП для организаций без привязки к директору (единоличному исполнительному органу). Их можно использовать при любом автоматизированном подписании. Например, для технологических документов, формируемых автоматически в информационных системах. Сейчас такие подписи можно использовать только в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

ЦБ будет аккредитован на выдачу КЭП для операторов платежных систем, кредитных и не кредитных финансовых организаций. Государственные должностные лица будут обращаться за подписью в УЦ казначейства. Получается, что произойдет разделение полномочий по выдаче электронных подписей.

В некотором смысле это даже радует. Сейчас ФНС принимает отчетность от операторов и, если возникают проблемы со сдачей декларации, например, кто-то выпустил мошенническим образом ЭП и подписал ей декларацию с недостоверными данными, то разбирательство ложится на плечи налогоплательщика.

Если ФНС будет выдавать подписи самостоятельно, то и контролировать законность их выдачи тому или иному лицу будет она.

Физлица, которым понадобится КЭП (ст 17.1. 63 ФЗ) для подписи удаленно трудового договора, покупки-продажи недвижимости, подписи накладных, счет-фактур и прочих документов, получат свои подписи в прошедших аккредитационный отбор коммерческих УЦ.

Как будут действовать лица по доверенности

Чтобы подписать документ представителю юрлица, действующему по доверенности, нужно иметь свою КЭП, выданную физлицу, и электронную доверенность.

Электронная доверенность подписывается директором, пользующимся КЭП организации.

Что это значит — теперь директору не надо передавать бухгалтеру свою флэшку, хотя и раньше так делать не следовало, т.к. это нарушение правил использования КЭП.

Бухгалтер получает в УЦ КЭП на себя лично, оформляет электронную доверенность от директора на основании бумажной доверенности и может подписывать документы сам.

У предпринимателя такая же схема работы.

Давайте подведем итоги и отсортируем изменения в хронологическом порядке. Для удобства мы сделали табличку:

Как бы не хотелось удержаться за старые привычки, но пора признать — все становится цифровым — электронные документы, отчетность, проведение сделок, даже заключение трудовых договоров. Перестраивать работу бизнеса нужно не завтра, а уже сейчас, иначе ваша организация рискует оказаться динозавром в мире высоких технологий.

Безопасная электронная подпись для различных задач это Астрал-ЭТ. Быстрое получение и гибкие тарифы делают ее идеальной для бизнеса любого масштаба. А если возникнут проблемы с настройкой — вам удаленно поможет наша техподдержка.