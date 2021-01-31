Изменения НДС в 2021 году

В 2021 году вступают в силу поправки в закон, касающиеся НДС: была изменена форма декларации, упрощён порядок выплаты компенсации при задержке возмещения, продлены пониженные ставки. В этой статье рассмотрим основные нововведения.

Изменения в форме декларации

Отчёт по НДС сдаётся ежеквартально — четыре раза в год не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом. До 25 января 2021 года подаётся декларация за IV квартал 2020 года, однако уже по новой форме. Закон, который вносит в неё улучшения, вступил в силу 1 января.

Форма декларации по НДС с 2021 года была утверждена в Приказе ФНС от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@.

Во всех разделах были изменены штрихкоды, в первый раздел добавили новые строки 085, 090 и 095, некоторые коды операций переименовали, другие — добавили (приложение № 3). С титульного листа была убрана строка с кодом вида экономической деятельности (ОКВЭД).

Новые строки

В раздел 1 декларации добавлены:

Строка 085 — «Признак СЗПК». Строка 090 — «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК». Строка 095 — «Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК».

Выплата процентов при задержке возмещения НДС

До 1 января 2021 года, если сотрудники налоговой службы задерживали оплату возмещения НДС, то получить проценты можно было только составив соответствующее заявление и направив его в ФНС. При этом сделать это нужно было до того, как инспекция вынесет решение.

Теперь подавать заявление в ИФНС не требуется — налоговые инспекторы самостоятельно будут начислять компенсацию за задержку возмещения НДС. Проценты за несвоевременное возмещение будут начисляться за каждый день просрочки исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Это правило закреплено в п. 10 ст. 176 НК РФ.

Национальная система прослеживаемости товаров

Национальная система прослеживаемости товаров будет введена на законодательном уровне 1 июля 2021 года (Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 371-ФЗ). С её помощью будут обеспечены сбор, учёт и хранение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости.

Цель этого нововведения — организация контроля за товарами от момента ввоза в страну до момента его реализации. Таким образом государством пытается предотвратить ввоз «серой» и контрафактной продукции из-за рубежа. Также, система обеспечит уменьшение случаев уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей.

Список товаров, которые будут подлежать процедуре прослеживаемости будут установлены Федеральным органом исполнительной власти. Им также будут установлены критерии, по которым товар попадёт в этот список.

Счета-фактуры, относящиеся к прослеживаемым товарам, продавцы должны будут оформлять в электронном виде, не считая исключений. Эта и другие особенности, касающиеся выставления счетов-фактур также установлены в федеральном законе N 371-ФЗ.

Освобождение от НДС для IT-компаний

Освобождение от НДС в 2021 году смогут получить IT-компании. 1 января вступили в силу изменения в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. В положении был уточнён порядок получения льготы.

Нормы, касающиеся исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, ноу-хау перенесли из подпункта 26 в подпункт 26.1.

Льготы с 1 января 2021 года распространяются на исключительные права на программы и базы данных, включённые в соответствующий реестр. Послабление предоставляется также для обновлений к этим программам и базам данных и дополнительным функциональным расширениям.

Федеральная налоговая служба выпустила документ, в котором обширно объясняется порядок предоставления льготы IT-компаниям → «Разъяснения о порядке правоприменения Федерального закона № 265».

Так, льготой не смогут воспользоваться компании, которые используют программное обеспечение для:

распространения рекламы;

размещения предложений для реализации товаров;

поиска потенциальных клиентов.

Льгота на НДС не распространяется также и на иные услуги, которые предоставляют IT-компании, если они не соответствуют условиям, описанным в дополненном подпункте.

Пониженная ставка НДС

Ставка НДС 10% для внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа продлена до конца 2021 года (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.04.2015 № 83-ФЗ). Эти правила закреплены в пп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ.

Для перелётов в Крым и обратно, Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ и обратно, а также для маршрутов, которые не предусматривают вылетов и посадок в Москве и Московской области, будет и дальше действовать ставка 0%.

Пониженная ставка будет продлена не для всех видов деятельности: при реализации услуг по передаче племенного скота и птицы во владение и пользование по договорам финансовой аренды с правом выкупа она будет действовать до 1 января 2021 года. Затем ставка станет равно 20%.

Система «Tax Free»

1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 220-ФЗ, который вводит систему электронных чеков «Tax Free» (без сборов). Чеки для компенсации НДС иностранным гражданам теперь можно оформлять в электронном виде.

Электронные чеки подтверждают, что товары вывезены из России. Документы отправляются в таможенную службу, а оттуда — продавцам, которые и компенсируют НДС.

Вычет при переходе на ОСНО

Спецрежим ЕНВД официально стал недоступен 1 января 2021 года. Для тех налогоплательщиков, которые переходят с этого налогового режима на ОСНО предусмотрен вычет НДС.

Использовать возврат можно, если товары, работы, услуги, имущественные права приобретены во время применения ЕНВД, но не использовались до перехода на основной налоговый режим.

Однако, получить этот вычет можно только при переходе на ОСНО. При других спецрежимах возврат НДС недоступен.

Некоторые изменения продлевают уже действующие положения, другие — вводят новые. Каждое из них направлено на совершенствование налоговой системы в РФ.

Многие нововведения связаны с цифровизацией и внедрением возможности представления тех или иных сведений в электронном формате. Для того чтобы эти сведения обладали юридической значимостью, их заверяют с помощью электронной подписи, которую выдают удостоверяющие центры.