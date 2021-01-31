Почему вам нужны ЭДО и электронная отчетность, даже если нет сотрудников

ИП без сотрудников и организация с одним директором — что тут может быть сложного? Почему вообще стоит беспокоиться об электронной отчетности налогоплательщику, если у него и сотрудников то нет? Мы проанализировали, с какими проблемами приходится столкнуться предпринимателям-одиночкам, и удается ли решить их без последствий для кошелька и репутации.

Для начала, напомним, что далеко не все ИП применяют спецрежимы. Хотя УСН, патент и, в недавнем прошлом, ЕНВД, самые популярные, но есть те, кто работает с НДС, причем как по собственной инициативе, так и в силу закона.

Кто применяет ОСНО

Применять ОСНО должны ИП, у которых численность сотрудников превышает 100 человек. Кажется много, но если ИП занимается производством (например, выпечкой хлебобулочных изделий) и еще имеет много торговых точек или выполняет строительные или ремонтные работы, то такое вполне возможно. Но мы то говорим о предпринимателях совсем без работников, им-то зачем ОСНО?

Есть и иные критерии, которые не позволяют применять спецрежимы — выручка, к примеру. Если она у ИП больше 200 млн в год (это максимальный предел, даже учитывая переходный период в 2021 году), то без общей системы не обойтись. Не смотрите на крупную сумму. Да, это более 16 млн в месяц в среднем, но если продавать автомобили, спецтехнику, дорогое оборудование, то выручка уже не кажется такой нереальной. А заниматься перепродажей ИП может и не имея персонала.

У организаций причин потерять право на ту же упрощенку еще больше, например, достаточно открыть филиал или продать долю в уставном капитале более 25% другой компании. Тут уже ни выручка, ни количество сотрудников значения иметь не будут.

Еще одна причина, которая заставляет работать с НДС — менталитет покупателей и их желание сэкономить на налогах. В торговле, грузоперевозках и ряде других видов деятельности, если ваши клиенты — организации на ОСНО, то они предпочтут работу с поставщиком или исполнителем, который выставляет НДС, т.к. смогут принять налог к вычету.

Итак — даже если вы ИП или директор организации, где нет сотрудников, то не обязательно будете применять спецрежим. А, если вы — плательщик НДС то выбора — как сдавать декларацию по налогу — нет, она может быть только электронной. Вот первая причина для использования электронной отчетности—обязанность по закону при применении общей системы налогообложения и соответственно НДС.

Почему не бывает ООО без сотрудников

Если с ИП все понятно — он один, и себя за работника не считает —, то ООО не может обойтись без сотрудника, им будет, как минимум, директор. Но, допустим, что наш директор — альтруист и готов не платить себе зарплату, какие отчеты ему нужно сдать и будут ли какие-то трудности?

Начнем с проблем — ФНС считает, что директор не может работать бесплатно, пусть он и единственный учредитель и ему было бы достаточно дивидендов. Поэтому смельчака, который собирается отказать себе в зарплате, ждут и зарплатные комиссии, и требования предоставить пояснения об отсутствии выплат и соответственно отдельных отчетов, и возможные доначисления, т.к. налоговая посчитает, что зарплата не начислялась незаконно и насчитает ее вместе с НДФЛ и взносами, хотя бы по минималке.

То, что трудовой договор директор не заключал, аргументом не является, ведь, если велась деятельность и он был фактически допущен к работе, значит ТД по факту заключен.

И, давайте будем честны, руководитель, как и любой другой работник, может заболеть, а, в отсутствии зарплаты, выплаты по больничному будут рассчитаны, исходя из МРОТ. Если директор — не единственный участник общества, и другие решат сменить руководство, то при увольнении он даже не сможет рассчитывать на какие-либо выплаты, т.к. отсутствуют начисления для расчета среднего заработка — никаких компенсаций неиспользованного отпуска или выходного пособия. Тем более невыгодно отсутствие зарплаты постороннему лицу — наемному директору.

Даже если не будет претензий от налоговых органов и не пугает отсутствие соцпакета, то невыплата зарплаты означает, что можно не сдавать только один отчет — расчет 6-НДФЛ. РСВ и СЗВ-М подавать нужно, как и форму 4-ФСС.

СЗВ-М ежемесячная форма, РСВ и 4-ФСС подаются каждый квартал. Готов ли руководитель отвозить регулярно отчеты в налоговую, Пенсионный фонд и Фонд сострахования лично или отправлять их почтой? Может все же проще подключить электронную отчетность?

Нулевки

Существует заблуждение, что если организация не ведет деятельность, то и сдавать почти ничего не нужно. Однако отсутствие деятельности не освобождает организацию от подачи отчетности на директора-сотрудника, как мы уже выяснили, а ИП на ОСНО, даже если он ничего не продает, не оказывает услуги и не выполняет работы в данный момент, обязан сдавать электронную декларацию по НДС.

Можно попробовать уйти от этого требования и подавать единую упрощенную декларацию. Но при этом нужно соблюсти ряд условий, например, не должно быть движения денежных средств на счетах и в кассе.

Если приостановление работы — временное явление и планируется продолжение деятельности, то не следует игнорировать подачу отчетности. Иначе компания рискует оказаться исключенной из ЕГРЮЛ, если при этом не имеет долгов перед бюджетом. Исключение из ЕГРЮЛ означает, что потеряют силу разрешения, лицензии выданные организации, электронные подписи, полученные директором и т.п.

Про ЭДО забыли?

Просто приберегли напоследок. Электронный документооборот приобретает все большие масштабы. Если раньше ЭДО пользовались в основном крупные организации, то теперь и малый бизнес активно его подключает.

В чем помогает ЭДО даже маленькой компании или ИП без сотрудников:

Упростить и ускорить документооборот с покупателями и заказчиками из других регионов . Простой пример — вы продаете оптом игрушки, партии товара разъезжаются по всей стране, документы передаете с водителями, отправляете почтой, курьерами, в коробках с товаром, предварительно еще шлете сканы документов. Вместо этого достаточно подключиться к ЭДО .

подключиться к ЭДО Снизить риски претензий от ФНС. К примеру, вам поступает накладная через ЭДО, она подписана электронной подписью директора или другого лица, уполномоченного на подписание этих документов. Подделать такую подпись нельзя, кроме того, накладную не подпишет сотрудник, который вообще не имеет на это право.

электронной подписью Вовремя получить документы от поставщика и принять расходы . Вычет по НДС, налог на прибыль, единый налог на УСН — неважно, на каком вы режиме, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу понадобятся подтверждающие документы. Некоторые поставщики тоже любят потянуть с их отправкой, особенно, если вы уже внесли предоплату (деньги то уже получены, куда торопиться), или у них не хватает времени сходить на почту. Подключаясь к ЭДО, вы своевременно, в онлайн-режиме, получаете документы.

Обратите внимание! Если ваши контрагенты уже используют ЭДО, то вам не обязательно подключаться к тому же оператору. Для обмена между разными операторами существует роуминг, это бесплатная услуга.

Через ЭДО можно отправлять не только первичку. Обмениваться актами сверок, отправлять претензии, коммерческие предложения, соглашения к договорам и сами договоры, а если решите, что без сотрудников вам скучно, нанять работников по удаленке — все это можно делать с помощью ЭДО. Документы могут быть как сформированы в электронном виде, так и прикреплены к отправляемому письму. Вложения тоже будут подписаны ЭЦП.

При работе с ЭДО и отправке электронной отчетности необходима квалифицированная электронная подпись.

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