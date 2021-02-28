Налог на прибыль в 2021 году

IT-организации и производители электроники в 2021 году платят налог на прибыль по пониженной ставке. Льгота коснулась и производителей печатной продукции — теперь они могут уменьшить налоговую базу на больший процент.

Что такое налог на прибыль и кто его платит

Налог на прибыль — это прямой налог, его взимают с российских и иностранных организаций. Со вторых налог взимают в случае, если они ведут бизнес на территории РФ через постоянные представительства или получают прибыль от источников в России.

Налогоплательщики налога на прибыль перечислены в п. 1 ст. 246 НК РФ.

Некоторые организации могут не платить налог. Например, если используют спецрежимы УСН и ЕСХН или являются плательщиками налога на игорный бизнес. Участники проекта «Инновационный центр «Сколково» также могут не платить налог на прибыль.

Как рассчитать налог на прибыль

Рассчитывают налог на основе дохода от деятельности организации. Конечная сумма получается после всех вычетов, льгот и скидок.

Что входит в объект налогообложения

Доходы — это общая выручка организации от основной деятельности и всех дополнительных. При расчёте доходы учитываются без НДС и акцизов.

Источником доходов может быть реализации товаров, работ и услуг. Но есть и внереализационные доходы, которые не указаны в ст. 249 НК РФ. Внереализационные доходы — это, например, сдача помещения в аренду или получение процентов от банковских вкладов.

Расходы — это все затраты организации, которые подтверждены документально. Как и доходы, они могут быть реализационными и внереализационными. Первые связаны с производством и реализацией продукции, услуг и работ. Вторые не связаны с ними напрямую — это, опять же, могут быть проценты, но в этот раз не по вкладам, а по кредитам. Внереализационные расходы перечислены в ст. 265 НК РФ.

Реализационные расходы могут быть как прямыми, так и косвенными. К прямым относят материальные расходы, суммы амортизации по основным средствам и расходы на оплату труда работников. Косвенные реализационные расходы — это все затраты, не относящиеся к прямым.

Как рассчитать налог

Расчёт производится на основе доходов и расходов по итогам отчётного периода. В случае с налогом на прибыль отчётным периодом является один календарный год.

Вычислять сумму налога можно двумя различными способами. При использовании метода начисления даты признания доходов/расходов не зависят от фактических дат поступления средств и оплаты расходов, а признаются в отчётном периоде. При использовании кассового метода признаются фактические даты доходов / расходов.

Формула для расчёта выглядит следующим образом: Налог на прибыль = Налоговая база × Ставка налога

Налогоплательщик должен самостоятельно составить расчёт налоговой базы в соответствии со cт. 315 НК РФ. Расчёт должен включать в себя:

Период определения налоговой базы. Сумма доходов от реализации. Сумма расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации. Прибыль (убыток) от реализации. Сумма внереализационных доходов. Сумма внереализационных расходов. Прибыль (убыток) от внереализационных операций. Итого налоговая база за отчётный период.

Из налоговой базы нужно вычесть сумма убытка, подлежащего переносу в порядке, предусмотренном ст. 283 НК РФ.

Важно: для разных основной и всех специальных ставок налоговая база определяется отдельно.

Ставки налога на прибыль в 2021 году

Основная ставка

Размеры налоговых ставок установлены в ст. 284 НК РФ. Основная ставка налога на прибыль в 2021 году составляет 20 %, 3 % из которых идут в Федеральный бюджет, а 17 % в региональный.

Для некоторых налогоплательщиков ставка может быть понижена вплоть до 12,5 % законами субъектов РФ. Ставка может быть ещё ниже: налогоплательщики, которые могут воспользоваться льготой перечислены в п. 1 и п. 1.7 ст. 284 НК РФ, п. 3 ст. 284.1 НК РФ, п. 3 ст. 284.3 НК РФ, п. 1.8 ст. 284 НК РФ, ст. 284.4 НК РФ.

Специальные ставки

Специальные ставки другой процент и другое распределение между Федеральным и Региональным бюджетом.

На прибыль по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, сведения о которых не были предоставлены налоговому агенту, действует налоговая ставка 30 %. Проценты, полученные владельцами государственных, муниципальных и иных ценных бумаг облагаются налогом в размере 15 %.

Есть много других специальных ставок, включая ставки, равные 0 %. Например, нулевая ставка может быть применена к прибыли организаций — участников региональных инвестиционных проектов.

Что поменялось в ставках по налогу на прибыль в 2021 году

С 1 января 2021 года ставка налога на прибыль для некоторых налогоплательщиков изменена.

Производители печатной продукции теперь могут уменьшить налоговую базу на 30 % стоимости бракованной продукции. До вступления в силу Федерального закона от 15.10.2020 № 323-ФЗ, они могли уменьшить базу только на 10 %.

Для IT-компаний и производителей электронной продукции порядок налогообложения также был изменён. Компании могут воспользоваться льготой, при которой налоговая ставка будет равняться 3 %.

Чтобы применять пониженную ставку, организации должны следовать следующим правилам:

Доля доходов от основного вида деятельности должна составлять не менее 90 %. Количество работников, занятых этой деятельностью, должно быть не менее 7 человек. IT-компании должны иметь государственную аккредитацию, а производители электроники включены в специальный реестр.

Распределение основной ставки между Федеральным бюджетом (3 %) и бюджетом Субъекта РФ (17 %) сохранится до 2024, а затем будет изменено на 18 % и 2 %. В 2017-2022 регионы могут понижать ставку до 12,5 %, а затем смогут только до 13,5 %.

C 1 января вступили в силу поправки, которые устанавливают не только пониженные ставки на налог на прибыль. Льготные тарифы можно применять также к страховым взносам (пп. 3 п. 1 и п. 5 ст. 427 НК РФ) и налогу на добавленную стоимость (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Подверглась изменениям и форма отчётности — декларации по налогу на прибыль за 2020 год нужно подавать с учётом нововведений.

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