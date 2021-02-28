Определите вид своего бизнеса

В 2021 году к малым и средним предприятиям относят субъекты РФ, зарегистрированные в едином реестре при определённых условиях: соблюдение численности работников, определённый годовой доход, соответствие критериям для дольщиков предприятий. В отдельных случаях процесс создания таких предприятий облегчён и имеет упрощённое ведение бухгалтерского учёта, льготы и поддержку от государства.

Критерии малого предприятия 2021

К малому бизнесу относятся индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, потребительские кооперативы, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и фермерские хозяйства. В зависимости от числа работников, малый бизнес делят на: микропредприятия, малые и средние предприятия.

Малый бизнес имеет ряд преимуществ:

его можно зарегистрировать самостоятельно, удалённо и в упрощённой форме;

начинать дело по готовой схеме крупной сети или развивать крупную сеть самостоятельно с помощью франчайзи;

стратегия развития малого и среднего бизнеса в РФ предусматривает программы поддержки, разработанные до 2030 года;

возможность использования упрощённого документооборота;

возможность использовать электронный документооборот;

освобождение от некоторых видов плановых проверок до конца 2021 года.

Критерии малого и среднего предприятия в 2021 году

За каждым видом бизнеса закреплены определённые условия выполнения критериев в 2021 году — общие и дополнительные.

Критерии, общие для всех

Предельное значение среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год:

для микропредприятий — 15 человек;

для малых предприятий — 16–100 человек;

для средних предприятий — 101–250 человек.

Доходы за год по правилам налогового учёта не должны превышать:

120 млн. рублей — для микропредприятий;

800 млн. рублей — для малых предприятий;

2 млрд. рублей — для средних предприятий.

Дополнительные критерии для ООО и хозяйственных товариществ

Не более 25 % суммарной доли участия в уставном (складочном) капитале организации принадлежит:

государству, субъектам РФ;

муниципальным образованиям;

общественным и религиозным организациям (объединениям);

благотворительным и иным фондам.

Не более 49 % принадлежит иностранным организациям и (или) компаниям, которые не являются субъектами МСП.

Размер суммарной доли участия иностранных компаний в уставном капитале ООО не ограничен, если эти компании не являются офшорными и соответствуют нашим критериям среднего бизнеса по показателям дохода и среднесписочной численности.

Дополнительные критерии для АО

Суммарная доля участия в капитале голосующих акций принадлежит:

государству, субъектам РФ;

муниципальным образованиям;

общественным и религиозным организациям (объединениям);

благотворительным и иным фондам.

Составляет для всех не более 25 %.

Не более 49 % голосующих акций принадлежит иностранным организациям и (или) компаниям, которые не являются субъектами МСП.

Размер суммарной доли участия иностранных компаний не органичен, если эти компании не являются офшорными и соответствуют нашим критериям среднего бизнеса по показателям дохода и среднесписочной численности.

Реестр предприятий

Одна из функций ФНС России — ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, где представлены все организации, относящиеся к данной категории. Реестр формируется автоматически на основании сведений налоговой отчётности, которую организация или ИП представляли в налоговые органы за предшествующий календарный год с 1 по 5 июля. Документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью и отправляются в ФНС помощью онлайн-сервиса ЭДО. Данные обновляются налоговой службой ежегодно 10 августа.

Ведение реестра осуществляется налоговой службой для:

снижения затрат предпринимателей, связанных с необходимостью подтверждения статуса малого и среднего предприятия;

реализации «надзорных каникул»;

повышения качества мер поддержки;

максимального раскрытия информации о видах деятельности, производимых товарах и услугах субъектов малого и среднего бизнеса.

Сведения размещаются 10 числа каждого месяца при выполнении заданных условий предприятиями и являются общедоступными в течение 5 лет. Такие виды сведений, как вновь созданные или прекратившие деятельность юрлица и ИП актуализация названий, адреса и лицензии, производимая продукция и участие в закупках, — обновляются ежемесячно каждое 10 число.

Вновь созданные организации и ИП отправляют заявку на регистрацию, воспользовавшись специальным сервисом ФНС.

Единый реестр является гарантией законной деятельности предпринимателя перед партнёрами, поставщиками, покупателями или органами, которые выдают субсидии.

Категория предприятия меняется, если в течение трёх лет показатели по доходам и численности не выполнили лимиты, указанные в ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Из реестра исключают организации, которые не передали в ФНС сведения о численности работников или налоговую отчётность за предыдущий год.

Господдержка малых предприятий в 2021 году

Правительство РФ активно содействует развитию малого и среднего предпринимательства, так как эффективная деятельность малого бизнеса приносит пользу развитию страны за счёт налоговых отчислений в бюджет и обеспечением граждан рабочими местами. Представители промышленной и научной отрасли внедряют собственные инновационные решения, обеспечивая конкурентное преимущество на мировом рынке.

Предприниматели имеют право на поддержку от государства в виде финансовой, имущественной, информационной, консультационной и других видов помощи, утверждённой Федеральным законом РФ. Помимо льготных кредитов, субсидий и грантов, участий в лизинговых программах статус малого предприятия также даёт право на участие в госзакупках на льготных условиях.

Для регистрации малых и средних предприятий, ведения электронного документооборота необходимо подключить онлайн-сервисы для организации ЭДО и сдачи электронной отчётности.

Удобный в использовании интерфейс в Астрал.ЭДО позволяет ориентироваться в нём с первых минут использования. Сервис работает со всеми видами документов, экономит время их передачи и позволяет ставить подпись в один клик. Сдавать электронную отчётность вовремя можно с помощью Астрал Отчёт 5.0. Сервис не привязан к рабочему месту, работает с любого ПК и из любой точки мира, где есть интернет.