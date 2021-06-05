Какие налоги ИП платит в 2021 году

Налог на доходы, обязательный для всех индивидуальных предпринимателей, определяется системой налогообложения, которую применяет ИП. Рассказываем, какие налоги и другие обязательные платежи должен перечислять в бюджет ИП и какие сроки для них установлены в 2021 году.

Страховые взносы за себя

ИП без наёмных работников выплачивает страховые медицинские и пенсионные взносы за себя вне зависимости от того, какую систему налогообложения он применяет. Эта обязанность лежит на нём даже в том случае, если он не ведёт никакой деятельности и не получает прибыли.

Общая сумма фиксированных платежей, которую ИП должен выплатить за себя в 2021 году, составляет 40 874 рубля. Из них 32 448 рублей — на ОПС в Пенсионный Фонд РФ, и 8 426 рублей — на ОМС в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Эти суммы также отражаются в отчётных документах. При заполнении вы не ошибётесь, используя Астрал Отчёт 5.0 — сервис помогает автоматически заполнять документы, указывает на ошибки и даёт советы по их исправлению.

В соответствии с п. 2 ст. 432 НК РФ, для уплаты страховых взносов за себя установлен срок до 31 декабря текущего календарного года.

Если годовой доход предпринимателя превысит лимит в 300 тысяч рублей, то ему придётся дополнительно заплатить 1 % от суммы, на которую годовой доход превысил этот лимит. Для данного платежа установлен срок до 1 июля следующего года.

Обязательные платежи с заработной платы наёмных работников

Если у предпринимателя есть работники, с которыми заключён договор по ТК РФ, то он в качестве работодателя берёт на себя следующие дополнительные обязанности:

исчисление и уплата в бюджет налога на доход физических лиц с зарплаты, авансов, премий и других выплат своим работникам (в качестве налогового агента);

уплата страховых взносов за своих сотрудников в ПФР, ФОМС, ФСС — отчисления платятся ежемесячно, их величина определяется тарифом страховых взносов и размером заработной платы сотрудников.

Взносы за сотрудников ИП платит в обязательном порядке, независимо от того, какую систему налогообложения он применяет.

Страховые взносы за работников в 2021 году ИП должен выплачивать ежемесячно до 15 числа каждого месяца. Если на этот день выпадает выходной, крайний срок смещается на следующий первый рабочий день. Например, крайний срок выплаты за август выпадает на 16 число.

Налоги по выбранной системе налогообложения

Всего для ИП предусмотрено четыре специальных налоговых режима и один общий. Рассмотрим каждый по отдельности.

Общая система налогообложения (ОСНО)

ОСНО назначается предпринимателю после регистрации автоматически, если он при постановке на учёт в качестве ИП заранее не подал заявление о переходе на один из налоговых спецрежимов. Обычно ОСНО применяют ИП, которые в силу каких-либо причин не могут перейти на другую систему налогообложения. Например, если численность сотрудников или годовой доход превышают установленный предел.

ИП на ОСНО платит НДФЛ, НДС, а также налог на имущество физического лица, который рассчитывается налоговой. Доход ИП облагается налогом по ставке 13 %, для НДС ставка может быть 0, 10 или 20 %, для налога на имущество — 2 % от кадастровой стоимости.

ИП, применяющий общую систему налогообложения, выплачивает НДФЛ частями (авансом): за I квартал, за полугодие и за девять месяцев.

В п. 8 ст. 227 НК РФ для авансовых платежей установлены сроки — не позднее 25 числа месяца, который следует за отчётным периодом (I кварталом, полугодием и девятью месяцами). Если на 25 число выпадает выходной или праздничный день, крайний срок сдвигается на первый следующий за ним рабочий день. В 2021 году это:

26 апреля — за I квартал;

26 июля — за полугодие;

25 октября — за девять месяцев.

Оставшуюся часть платежей по НДФЛ (по итогам года) предприниматель должен уплатить до 15 июля следующего года (п. 6 ст. 227 НК РФ).

НДФЛ с выплат своим работникам ИП перечисляет в стандартном порядке.

Упрощённая система налогообложения (УСН)

Индивидуальный предприниматель, который решил перейти на упрощённую систему налогообложения, ему необходимо выбрать объект налогообложения. Это могут быть доходы или доходы, уменьшенные на расходы.

Если объектом налогообложения будут «доходы», налоговая ставка составит 1-6 % в зависимости от региона. Если ИП выберет в качестве объекта для исчисления налога «доходы минус расходы», ставка может составить 5-15 % в зависимости от региона.

С 2021 года «упрощёнку» можно применять, если у ИП не более 130 наёмных работников, менее 200 млн. рублей дохода по итогам отчётного периода, стоимость основных средств не превышает 150 млн. рублей.

ИП на УСН должны платить в бюджет единый налог по своему спецрежиму (УСН-налог). В качестве физлиц ИП на «упрощёнке» платят налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог.

ИП на УСН платят свой налог ежеквартально. Для авансовых платежей единого налога установлены такие же сроки, как и для НДФЛ у ИП на ОСНО: до 25-го числа месяца, который за отчётным периодом. Это прописано в п. 7 ст. 346.21 НК РФ.

Таким образом, авансовый платёж за I квартал 2021 года нужно было перечислить в бюджет до 26 апреля 2021 года. Сроки для следующих авансовых платежей в 2021 году:

до 26 июля — за полугодие 2021 года;

до 25 октября — за девять месяцев 2021 года.

Патентная система налогообложения (ПСН)

ПСН могут применять только индивидуальные предприниматели. Чтобы перейти на этот спецрежим, у ИП должно быть не более 15 наёмных работников. Применять патентную систему налогообложения можно к определённым видам деятельности, перечень которых приведён в статье 346.43 НК РФ. До 2021 года этот список был обязательным, теперь разрешённые к применению ПСН виды бизнеса устанавливаются в субъектах РФ региональными властями. Обычно региональные законы дублируют список из ст. 346.43 НК РФ, но могут быть исключения.

Налог при патентной системе налогообложения — это стоимость патента, которая рассчитывается исходя из потенциально возможного дохода предпринимателя за определённый период. Покупая патент, ИП заранее платит налог со своего предполагаемого дохода. При этом предпринимателю не нужно будет ничего доплачивать, если фактический доход окажется больше.

Патент можно купить на любой срок от одного до двенадцати месяцев.

Чтобы перейти на патентную систему налогообложения, нужно подать соответствующее заявления не позднее, чем за 10 дней до того, как начнёт действовать приобретённый патент.

Перейдя на ПСН, ИП освобождается от необходимости платить НДФЛ и НДС. Если в его деятельности используется часть имущества, облагаемого налогом на имущество физлиц, то он также освобождается от налога на эту часть.

Срок, в который необходимо уплатить патентный налог, зависит от длительности действия приобретённого патента.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Этот спецрежим предназначен для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Чтобы индивидуальный предприниматель мог применять ЕСХН, его доход от сельскохозяйственной деятельности должен составлять более 70 процентов от общего дохода.

ИП на ЕСХН освобождён от уплаты налога на имущество физлиц, НДФЛ и НДС. Он платит только единый налог по специальной ставке — 6 %. Региональные власти могут установить более низкую ставку, вплоть до 0 %.

Оплата налога при ЕСХН осуществляется два раза в год. Установлены следующие сроки:

до 25 июля нужно внести авансовый платёж по итогам первого полугодия;

до 31 марта года, который следует за отчётным, нужно оплатить налог по результатам предыдущего года, с учётом авансового платежа.

Налог на профессиональный доход

Если ИП регистрируется в качестве самозанятого, он платит налог на профессиональный доход (НПД). Сейчас такая регистрация разрешена во всех регионах.

Налогоплательщик в статусе самозанятого освобождается от уплаты НДФЛ и платит налог на профессиональный доход по специальной ставке: 4 % при работе с физлицами;

6 % при работе с юрлицами.

Режим для самозанятых имеет некоторые ограничения.

Например, его нельзя применять, если годовой доход превысит 2,4 млн. рублей.

Кроме того, ИП не может применять НПД, если занимается:

продажей подакцизных, а также подлежащих обязательной маркировке товаров;

перепродажей товаров или прав на имущество (кроме имущества, которое использовалось в личных целях или домашних нужд);

добычей и реализацией полезных ископаемых;

посреднической деятельностью (кроме доставки товаров и приёма платежей в интересах других лиц).

Совмещать НПД с другими спецрежимами нельзя.

Зато в статусе самозанятого можно участвовать в торгах, для которых понадобится квалифицированная электронная подпись: для регистрации на ЭТП, размещения заявок и заключения контрактов. Электронная подпись пригодится самозанятым также при работе на госпорталах.

Никакой отчётности подавать на этом спецрежиме не требуется. Расчётом суммы налога занимается налоговая инспекция. Не позднее 12 числа каждого месяца в специальном мобильном приложении от неё должно поступать уведомление с суммой налога и реквизитами для его уплаты. Налог перечисляется ежемесячно до 25 числа.

Какие ещё могут быть платежи и налоги у ИП

Занимаясь некоторые видами деятельности, ИП обязан платить дополнительные налоги, в числе которых:

налог при производстве и реализации подакцизных товаров;

налог на добычу полезных ископаемых;

налог за использование водных объектов.

Если у ИП есть специальное разрешение или лицензия, то кроме дополнительных налогов, он вносит регулярные платежи за пользование недрами, сборы за пользование объектами животного мира, а также сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.