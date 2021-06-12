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Как настроить обмен документами через 1С-ЭДО: отправить и принять приглашение

Для рубрики ЭДО
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Как известно, большинство российских компаний ведут бухгалтерский и налоговый учет с применением программ 1С. Поэтому система 1С-ЭДО, которая позволяет обмениваться электронными документами не выходя из учетной программы, является полезным инструментом для бухгалтера.

Возможность электронного документооборота реализована практически во всех типовых конфигурациях 1С и в части прикладных решений.

Согласитесь, удобно когда входящие документы не нужно сначала долго выбивать из поставщика и потом вносить в программу руками. А вместо этого — нажатием одной кнопки загрузить в программу данные, присланные поставщиками через систему электронного документооборота.

Точно так же можно отправить по ЭДО документы на реализацию, сформированные в программе. И никакой почты или курьеров.

Даже если ваши контрагенты не используют 1С-ЭДО, можно настроить роуминг для работы с другими операторами электронного документооборота путем подачи заявки. Кроме того, система 1С-ЭДО предусматривает автоматический роуминг с операторами ЭДО, поддерживающими технологию 1С. Таких на данный момент семь:

  • Калуга Астрал;
  • Тензор (СБИС);
  • Линк-сервис;
  • ЭТП ГПБ;
  • Удостоверяющий центр (Екей);
  • ТаксНет;
  • Такском.

Пригласить контрагента к работе через ЭДО можно напрямую из программы. 1С подсказывает, кто из контрагентов уже подключен к ЭДО.

Там же будут видны и входящие запросы от контрагентов на электронный обмен документами.

О преимуществах ЭДО за 2 минуты:

Настройка ЭДО в 1С

Прежде всего, для обмена электронными документами необходимо настроить ЭДО в программе 1С. Это можно сделать в разделе «Администрирование» — «Обмен электронными документами».

Далее — раздел «Учетные записи ЭДО»

Настройку учетной записи удобно делать через Помощник подключения ЭДО.

Для регистрации учетной записи ЭДО в 1С необходимо указать:

  • сертификат ключа электронной подписи, принадлежащий организации;
  • идентификатор организации (присваивается участникам ЭДО);
  • пароль от контейнера сертификата КЭП;
  • пользователя 1С, который сможет использовать сертификат (при необходимости),
  • адрес электронной почты для получения уведомлений,
  • назначение учетной записи.

После регистрации учетной записи можно обмениваться документами электронно.

В разделе «Администрирование» — «Обмен электронными документами» есть возможность настроить автоматическое получение и отправку документов, а также частоту проверки новых сообщений.

Вся информация по электронному документообороту находится в разделе «Текущие дела ЭДО». Попасть в него можно через раздел «Покупки» или «Продажи» — «Сервис».

Кнопка «Отправить и получить» запускает обмен. При получении новых сообщений или документов они появляются в списке слева в соответствующем разделе.

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Начало работы с контрагентами в 1С-ЭДО

Поступившие запросы на ЭДО от контрагентов находятся в группе «Приглашения» — «Требуется согласие». При этом в окне справа будут видны наименование контрагента, приславшего приглашение, и его идентификатор участника ЭДО.

Если вы предполагаете обмениваться по ЭДО с новыми контрагентами, которых еще нет в базе, рекомендуем поставить галочку «Создавать контрагентов автоматически» в настройках раздела «Администрирование» — «Обмен электронными документами». В этом случае контрагенты будут автоматически создаваться в вашей базе 1С при получении приглашений и документов.

После получения запросов на ЭДО в окне списка приглашений выбираем запрос от контрагента и нажимаем кнопку «Принять», если хотим работать с данным контрагентом по ЭДО.

Если же запрос пришел от неизвестного контрагента, можно отклонить приглашение нажатием соответствующей кнопки.

После принятия приглашения в настройках ЭДО появится соответствующая настройка по данному контрагенту. Ее можно подкорректировать в соответствии с вашим документооборотом.

Настройки обмена производятся как для получения, так и для отправки документов. Кроме того, при необходимости настройки обмена ЭДО оформляются по отдельным договорам в рамках одного контрагента.

Приглашение принято, настройки обмена сделаны — можно начинать работать с контрагентом по ЭДО.

Сервис 1С-ЭДО от Калуга Астрал предоставляет возможность электронного обмена документами прямо в учетной программе с использованием всего функционала программ 1С. Легкость настройки и подключения, а также роуминг с ведущими операторами ЭДО — вот преимущества нашего сервиса.

 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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