Открываем интернет-магазин: как не прогадать, выбирая систему налогообложения

Сегодня онлайн-торговля — один из наиболее привлекательных видов предпринимательской деятельности. Особенно для начинающих бизнесменов, поскольку интернет-магазин не требует расходов на аренду помещения и содержания большого штата сотрудников. Это, в свою очередь, позволяет применять льготную систему налогообложения, что делает продажи через интернет-магазин ещё более выгодными.

Рассказываем, на что следует обращать внимание владельцам интернет-магазинов при выборе системы налогообложения.

Что учесть перед выбором налогового режима

Сначала необходимо определиться с деятельностью интернет-магазина:

в каких объёмах ожидаются доходы и расходы;

потребуется ли штат наёмных работников и если да, то в каком количестве;

будет ли привлекаться к передаче товара курьерская служба;

будет ли у покупателя, помимо онлайн-покупки, возможность приобрести товар в офлайн-магазине, который будет одновременно служить пунктом выдачи;

чем будет торговать интернет-магазин (цифровая продукция, товары собственного производства или от других производителей, предоставление услуг и тому подобное).

Уже исходя из этой информации будет проще решить, в каком статусе вести деятельность (ИП или юрлицо), и выбрать подходящую систему налогообложения. Рассмотрим возможные варианты более подробно.

Общая система налогообложения (ОСНО)

Если при регистрации бизнеса заранее не подать заявление на конкретный спецрежим, вы перейдёте на ОСНО автоматически. Льготные налоговые системы предполагают ограничения по количеству наёмных сотрудников и годовому доходу, поэтому в основном организации и ИП переходят на ОСНО вынуждено. Например, если численность сотрудников превысила все возможные лимиты. Как правило, ОСНО применяют большие интернет-магазины с выручкой от 150 млн рублей.

Какие налоги платить

Налогоплательщики на ОСНО платят следующие виды налогов:

Налог на прибыль (платят ООО). Налоговая база — доходы за вычетом расходов. Налог рассчитывается по ставке 20%. Сроки оплаты — ежемесячно до 28 числа, либо ежеквартально до 28 числа в месяце, следующего за отчётным кварталом. НДФЛ (платят ИП). Налоговая ставка — 13%. Сроки оплаты — ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом. НДС. Рассчитывается по ставке 0%, 10% или 20% со стоимости проданных товаров. Сроки оплаты — ежемесячно, не позднее 25 числа. Налог на имущество организаций. Ставка определяется региональным законодательством, но не может быть более 2,2%. Срок оплаты — ежегодно до 30 марта.

Отчётность на ОСНО

Налогоплательщик, применяющий ОСНО, сдаёт налоговые декларации:

ежегодно — по З-НДФЛ (для ИП) до 30 апреля и по налогу на имущество организаций до 30 марта;

ежеквартально — по налогу на прибыль (для юрлиц) до 28 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и по НДС до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Владельцу крупного интернет-магазина с подготовкой документов поможет 1С-Отчётность. Сервис интегрирован с программами «1С:Предприятие», поэтому интерфейс для бухгалтера будет знаком и понятен. 1С-Отчётность позволит безошибочно заполнить декларации и проконтролировать движение документов.

Упрощённая система налогообложения (УСН)

Если вы занимаетесь продажей товаров в розницу (за исключением подакцизной продукции), а вид вашей деятельности не входит в перечень из п. 3 ст. 346.12 НК РФ, этот спецрежим вам подойдёт. Если у вас менее 100 сотрудников в штате и не более 150 млн рублей ежегодного дохода, можно перейти на упрощёнку. Однако, если у вашей компании есть филиалы или уставный капитал содержит более 25% доли участия другой организации, вы не сможете применять УСН.

Чтобы перейти на упрощёнку сразу, подайте соответствующее уведомление в течение 30 дней после регистрации бизнеса. Если вы уже применяете конкретный спецрежим, уведомление о переходе на УСН необходимо подать до 31 декабря текущего года.

Какие налоги платить

Налогоплательщики, применяющие упрощённую систему налогообложения, платят только единый УСН-налог. Размер налога зависит от выбранного объекта налогообложения. Это могут быть только доходы либо доходы за вычетом расходов. При этом учитываются лишь те расходы, которые определены статьёй 346.16 НК РФ. Каждый такой расход предприниматель должен подтверждать чеками и первичными документами. Налоговая может запросить их.

Налоговая ставка при УСН «доходы» — от 1 до 6%, а при УСН «доходы минус расходы» — от 5 до 15 %. Величина ставки зависит от региона и вида деятельности.

Например, если интернет-магазин получил за год 5 млн рублей, размер налога по стандартной ставке 6% составит 300 тысяч рублей.

Если рассчитывать налог по стандартной ставке УСН «доходы минус расходы», то из дохода нужно будет вычесть расходы на закупку товаров, услуги курьерской службы и тому подобное. Допустим, чистая прибыль составила 2.5 млн рублей. В этом случае размер налога будет 375 тысяч рублей.

С 2021 года лимит штата сотрудников и годового дохода был увеличен до 130 работников и 200 млн рублей соответственно. Однако в случае роста числа сотрудников или годового дохода до указанного предела упрощенца ожидает переход на повышенную ставку: 8 % для УСН «доходы» и 20% для УСН «доходы минус расходы».

Если расходы превышают годовой доход, налогоплательщик на УСН «доходы минус расходы» платит налог в размере 1% от доходов.

Выбирать объект налогообложения на УСН необходимо исходя из налоговой ставки в вашем регионе и объёма расходов.

УСН-налог уплачивается ежеквартально не позднее 25 числа, следующего за отчётным кварталом. Срок уплаты налога по итогам года зависит от статуса налогоплательщика. Для организаций установлен срок до 31 марта следующего года, для ИП — до 30 апреля следующего года.

Отчётность на УСН

Декларацию необходимо сдать в те же сроки, что и налог по итогам года. Кроме того, необходимо вести Книгу Учёта Доходов и Расходов (КУДиР). Её сдавать не нужно, но налоговая может запросить для проверки.

Упрощенцам для сдачи отчётности подойдет веб-сервис Астрал Отчёт 5.0 Для его использования не нужно устанавливать никакие программы — сервис доступен из Единого личного кабинета в формате единого окна. Интерфейс на главной странице реализован таким образом, что налогоплательщик будет всегда в курсе, когда сдавать отчётные документы. Кроме того, система уведомлений позволит вовремя отвечать на запросы от ФНС.

Патентная система налогообложения (ПСН)

Для работы на ПСН необходимо, чтобы ваш бизнес был включён в перечень разрешённых для применения патента видов деятельности, установленный региональным законодательством. Кроме того, численность работников должна быть не более 15 человек, а ежегодный доход не должен превышать 60 млн рублей. Объектом налогообложения при ПСН является возможный к получению годовой доход предпринимателя.

В большинстве регионов ПСН разрешается применять только предпринимателям с небольшими магазинами, которые занимаются розничной продажей товаров. Поскольку продажа товаров в интернет-магазине не считается розничной (ст. 346.43 Налогового кодекса РФ), перейти на ПСН получится только в случае, если вы решили организовать сайт лишь в качестве интернет-витрины с возможностью покупки только в офлайн-магазине. Таким образом, применение патента будет возможным, если:

покупатель не сможет сделать заказ через сайт;

получение и оплата товара будут происходить только в торговой точке, без возможности доставки на дом.

Какие налоги платить

Удобство патентного налогообложения в том, что бизнесмену достаточно лишь приобрести патент на срок от 1 до 12 месяцев. Уплаченная стоимость патента и есть налог.

Отчётность на ПСН

Поскольку ФНС может самостоятельно рассчитать стоимость патента, ИП на ПСН не обязан отчитываться в налоговую. Однако ему необходимо вести КУДиР.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Налог на профессиональный доход (или налог для самозанятых) появился относительно недавно и сейчас доступен во всех регионах. Чтобы стать самозанятым достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Регистрация доступна только физлицам и ИП.

НПД отлично подходит тем, кто хочет заниматься оказанием услуг или продажей товаров собственного производства, которую можно удобно организовать через интернет-магазин. Для применения режима есть ограничение — сумма дохода нарастающим итогом в течение года не должна превышать 2,4 млн рублей. Кроме того, в статусе самозанятого нельзя заниматься продажей товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В остальном ограничений нет, самозанятый может, например, участвовать в торгах.

При этом на всех этапах тендера потребуется квалифицированная электронная подпись: для регистрации на электронной площадке, подачи заявки, оформления закупочных документов и заключении контракта. Ещё такая подпись пригодится при работе на госпорталах.

Какие налоги платить

У НПД низкие налоговые ставки — 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами. Платить страховые взносы не нужно. Кроме того, предоставляется налоговый вычет на сумму 10 тысяч рублей. Срок уплаты налога — до 25 числа каждого месяца.

Отчётность на НПД

Отчитываться в налоговую не нужно, поскольку налоговая рассчитывает налог самостоятельно. Все сведения о расчётах передаются автоматически через приложение «Мой налог».

Заключение

Начинающим бизнесменам с небольшим штатом сотрудников подойдёт УСН. Если вы решили заняться продажей товаров собственного производства — лучше выбрать в качестве спецрежима налог для самозанятых. Для тех, кто арендует небольшое помещение для розничной торговли и использует сайт только в качестве интернет-витрины, подойдёт патентное налогообложение. ОСНО могут использовать большие интернет-магазины.