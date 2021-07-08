10 вопросов про электронные подписи: кто, где и как получает, что с аккредитацией «старых» УЦ и другие горячие темы

1 июля уже наступило, а нас все еще заваливают вопросами об электронных подписях. Мы собрали самые популярные из них, чтобы вам проще было разобраться в ситуации.

Кто может получить КЭП в налоговой?

С 1 июля 2021 года электронную подпись в ФНС получают организации в лице, как правило, руководителя, индивидуальные предприниматели и нотариусы.

Получить КЭП в налоговой не смогут:

банки, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации и предприниматели, ведущие деятельность в соответствии со статьей 76.1 закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», это, например, профессиональные участники рынка ценных бумаг. Им придется получать подпись в Удостоверяющем центре ЦБ РФ;

госкорпорации, государственные компании и учреждения, а также коммерческие организации, которые получают бюджетные средства, подлежащие казначейскому сопровождению. Им квалифицированная электронная подпись будет выдана через УЦ Федерального Казначейства;

физические лица и сотрудники и другие лица, которые действуют от имени организации по доверенности. Они по прежнему будут получать ЭЦП в коммерческих удостоверяющих центрах (КУЦ), которые получат аккредитацию по новым. правилам.

Получил ли аккредитацию УЦ Калуга Астрал?

УЦ Калуга Астрал сейчас находится в стадии переаккредитации. Подробности работы с нашим удостоверяющим центром в переходный период мы рассказали в предыдущей статье.

Т. к. ФНС еще не полностью готова к такой массовой выдаче электронных подписей и сейчас идет переходный период по аккредитации, мы подстраховали наших клиентов и заключили соглашение с АУЦ «Основание». Вы можете получить ЭП от аккредитованного удостоверяющего центра и доверенного лица ФНС АУЦ «Основание»* (АО «Аналитический центр») *Удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с Приказом Минкомсвязи России № 668 от 04.12.2020 «Об аккредитации удостоверяющих центров». Регламент АУЦ «Основание» находится по ссылке.

Как получить электронную подпись в ФНС?

Советуем сначала проверить возможность записи в вашу налоговую на ближайшее время, в первые дни, скорее всего, записаться будет трудно из-за возникшего ажиотажа. В ФНС вам нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС;

носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России

Примечание, можно использовать в качестве носителя: USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, если они соответствуют установленным требованиям. Приобрести такой носитель и проконсультироваться можно в Калуга Астрал.

Предполагается, что с 1 января 2022 года можно будет отправлять запрос на получение электронной подписи для организации или ИП через УЦ, а прохождение идентификации будет возможно через Госуслуги или по загранпаспорту нового образца по биометрическим данным. Сейчас этот вариант только тестируется.

Есть ли разница в какую инспекцию обращаться?

Разницы нет, не существует привязки к месту жительства или регистрации организации для целей получения подписи. Любой налоговый орган ФНС России должен выдать вам КЭП. Список и адреса инспекций вашего региона можно посмотреть на сайте ФНС. Просто выберет нужный регион вверху страницы.

Отметим, что на практике сейчас некоторые инспекции выдают подписи только тем, кто относится к ним — по месту регистрации организации или ИП. Поэтому советуем до записи уточнить этот момент в вашей ИФНС.

Если уже есть действующая ЭП, можно ли получить новую в ФНС не выходя из дома, дистанционно?

Пока такой возможности нет. Первую подпись в ФНС нужно получать руководителю лично. В дальнейшем продление можно будет провести удаленно, используя действующий сертификат электронной подписи, выданный УЦ ФНС. Такой функционал будет реализован.

Обратите внимание! Срок действия ЭП, выдаваемого налоговой службой — 15 месяцев.

Изменится ли что-то в работе с электронной подписью с 1 июля?

Никаких изменений не произойдет, вы по прежнему можете отправлять отчетность, электронные документы контрагентам или участвовать в торгах с помощью полученной ЭП.

Все сервисы Калуга Астрал продолжают работать также как и раньше:

Астрал Отчет 5.0 — отправка отчетности во все контролирующие органы, как с имеющимися действующими подписями, так и с новой ЭП от ФНС.

Астрал.ЭДО — обмен документами в электронном виде с контрагентами, как стандартными (счет-фактура, УПД), так и в свободном формате (например, договорами или актами).

Астрал.СКРИН — проверка контрагентов, в том числе по участию в закупках.

Где можно будет применять КЭП, полученную в ФНС?

Усиленную электронную подпись можно использовать для сдачи отчетности, ЭДО, при работе с госпорталами (Госуслуги, ЕГАИС, Меркурий и т. п.), взаимодействии с государственными органами, например, при при подаче документов на госрегистрацию, при заключении сделок с недвижимостью и во многих других сферах.

Как получить электронную подпись сотруднику организации или предпринимателя?

Если сотруднику, например, менеджеру по продажам, необходимо иметь ЭП, которой он будет подписывать документы от имени организации, то он должен обратиться по-прежнему в коммерческий удостоверяющий центр.

С 1 января 2022 года для подписи рабочих документов нужно будет использовать личную подпись и электронную доверенность. Таким образом, если сотрудник работает в нескольких компаниях, ему не нужно будет получать несколько подписей.

Будут ли действовать ранее выданные электронные подписи?

Срок действия электронных подписей, выпущенных ранее АУЦ, заканчивается 1 января 2022 года или ранее, если сертификат истекает раньше этой даты.

До конца года можно не волноваться, что подписи аннулируют.

Что будет, если УЦ, выдавший подпись, не получит аккредитацию?

Даже в этом случае действие ранее выданных этим удостоверяющим центром подписей не закончится до конца 2021 года, но только при 2-х условиях:

срок действия сертификата подписи не истекает раньше 1 января 2022 года;

срок действия аккредитации УЦ также не заканчивается раньше.

Если срок сертификата или аккредитации закончатся раньше, то электронная подпись перестанет действовать.

Проследить за аккредитацией УЦ можно на официальном сайте Минцифры.