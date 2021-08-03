Удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» аккредитован

Спешим порадовать клиентов! 22 июля 2021 года УЦ АО «Калуга Астрал» получил аккредитацию в соответствии с изменениями в Федеральном законе «Об электронной подписи» 63-ФЗ по итогам заседания Правительственной комиссии.
УЦ АО «Калуга Астрал» успешно прошел все этапы аккредитации, подтвердил свою деловую репутацию и соответствие финансовым требованиям.
Руководители, сотрудники организаций и уполномоченные лица могут оформить у нас сертификат квалифицированной электронной подписи для:
- сдачи отчетности;
- электронного документооборота;
- участия в торгах и иных целей.
Обращайтесь!
Подробнее о работе УЦ «Калуга Астрал» с 1 июля 2021 года читайте в нашем специальном материале.