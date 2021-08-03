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Удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» аккредитован

Для рубрики Автоматизация учета
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Спешим порадовать клиентов! 22 июля 2021 года УЦ АО «Калуга Астрал» получил аккредитацию в соответствии с изменениями в Федеральном законе «Об электронной подписи» 63-ФЗ по итогам заседания Правительственной комиссии.

УЦ АО «Калуга Астрал» успешно прошел все этапы аккредитации, подтвердил свою деловую репутацию и соответствие финансовым требованиям.

Руководители, сотрудники организаций и уполномоченные лица могут оформить у нас сертификат квалифицированной электронной подписи для:

  • сдачи отчетности;
  • электронного документооборота;
  • участия в торгах и иных целей.

Обращайтесь!

Заказать электронную цифровую подпись

Подробнее о работе УЦ «Калуга Астрал» с 1 июля 2021 года читайте в нашем специальном материале.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Калуга Астрал
Калуга Астрал
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