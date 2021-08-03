Отмена НДС для кафе

С 2022 года предприятия общепита будут освобождены от НДС, а страховые взносы с выплат, превышающих МРОТ, будут платить по сниженным тарифам — 15% вместо нынешних 30%. Госдума одобрила законопроект с соответствующими поправками в НК РФ 16 июня 2021 года. О том, кого касается новая льгота и как ею воспользоваться, расскажем в статье.

Какие предприятия планируется освободить от НДС

Воспользоваться льготой смогут такие предприятия общепита, как рестораны, бары, кафе, буфеты, кафетерии, столовые, предприятия быстрого обслуживания, закусочные, отделы кулинарии, которые расположены в этих объектах и другие аналогичные заведения.

Если услуги общепита будут оказаны через эти объекты, то они не облагаются НДС.

Но есть исключения:

реализация продуктов отделами кулинарии компаний и предпринимателей розничной торговли;

реализация продуктов компаниями и предпринимателями, которые занимаются заготовочной деятельностью.

То есть на продажу полуфабрикатов, кулинарных и подобных изделий компаниям и предпринимателям для розничной торговли льгота не распространяется, а значит, НДС начисляется в обычном порядке.

Какие условия нужно соблюсти, чтобы освободиться от НДС

Освобождение от НДС распространяется не на весь общепит. Чтобы получить льготу, нужно соблюсти несколько условий:

размер доходов за предыдущий год — не более 2 млрд рублей;

удельный вес доходов по услугам общепита — не менее 70%;

среднемесячный размер выплат в пользу работников не ниже среднемесячной начисленной заработной платы в регионе деятельности общепита.

Поэтому всем, кто рассчитывает на освобождение от НДС, нужно проверить свой бизнес на соответствие этим условиям.

При расчёте годового дохода нужно учитывать не только выручку от продажи товаров, работ или услуг, но и внереализационные доходы. Такой вывод напрашивается, потому что новый закон ссылается на главы 23, 25 и 26 НК РФ, а не конкретизирует отдельные статьи.

Расчёт зарплаты работникам также производится за календарный год, предшествующий году применения льготы. То есть тем, кто хочет освободиться от НДС в 2022 году, нужно считать среднемесячный размер выплат работникам уже сейчас.

Проверяя на соответствие предприятия общепита заявленным условиям, налоговая будет сравнивать данные по среднемесячным выплатам с данными из расчёта по страховым взносам, которые ежеквартально сдают компании и ИП, по классу ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания».

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Как рассчитать среднемесячные выплаты: взять начисленные выплаты и вознаграждения за период и разделить на количество работающих лиц по трудовым договорам. А затем полученное число сравнить со среднемесячными выплатами по ОКВЭД. Если компания или ИП созданы в 2022 или в 2023 годах, то они могут сразу применить освобождение от НДС, то есть расчёт делается не за предшествующий год.

Сведения о среднемесячных выплатах в регионе можно узнать на сайте Росстата. Но иногда там может не быть актуальной информации. В этом случае можно воспользоваться данными о среднемесячной заработной плате за 9 месяцев календарного года, предшествующего году освобождения.

А начиная с 2024 году освобождение от уплаты НДС можно будет получить со следующего квартала при выполнении условий о размере среднемесячных выплат сотрудникам.

Выгодно ли освобождение от НДС

Сами предприятия общепита восприняли новую инициативу Правительства без большого энтузиазма. Почти все они применяют специальный режим налогообложения — УСН, а те компании, которые не могут уложиться в доходный лимит «упрощенки», создают новые юридические лица либо делят крупные компании на более мелкие.

Но те заведения общепита, которые не могли применять УСН из-за несоответствия критериям, платили НДС со всей стоимости реализованных услуг общепита, поскольку продукты питания закупались у поставщиков, которые не платят НДС. Для таких предприятий общепита освобождение от НДС было бы полезно ещё в 2020 году.

Эксперты также высказывают мнение, что отмена НДС приведёт к краху ресторанного бизнеса. У предприятий общепита множество поставщиков, которые платят НДС и которых пока никто не собирается освобождать от этого налога. Соответственно, им выгоднее поставлять продукцию тем, кто так же платит НДС — в магазины. Поэтому освобождение общепита от НДС нарушит все связи с поставщиками.

Можно ли отказаться от применения льготы

Не все действующие льготы по НДС обязательны к применению, от некоторых из них можно отказаться. Льгота по общепиту указана в п. 3 ст. 149 НК РФ — это значит, что применять её необязательно. Для отказа от льготы нужно подать заявление в налоговую не позднее 1 числа квартала, с которого заведение общепита намерено отказаться от льгот.

В Минэкономразвития подчеркнули, что если отмена НДС в сфере общественного питания принесёт положительный результат, то её распространят и на другие компании, которые ведут деятельность в «человекоёмких» отраслях, то есть видах деятельности с большой долей фонда оплаты труда в структуре расходов на производство и реализацию.