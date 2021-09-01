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Маркировка ювелирных изделий 2021

Для рубрики Маркировка товаров
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Ювелирная продукция имеет свою специфику в области обязательной маркировки. На такой товар не удобно клеить стикер с Data-matrix изображением, а нанесение кода идентификации непосредственно на изделие требует специального оборудования. 

В статье расскажем, какие ювелирные изделия подлежат обязательной маркировке, какое оборудование понадобится при работе с данной группой товаров и к какому сроку необходимо подготовиться участникам рынка.

Сроки введения маркировки ювелирных изделий

Сделать маркировку ювелирных изделий обязательной правительство планировало с 2021 года. Предполагалось, что с 1 января будет установлен запрет на ввоз и производство ювелирки без возможности идентификации. А продажу немаркированной продукции хотели запретить с 1 июля. Однако представители малого бизнеса не успели подготовиться и срок поменяли.

1 марта 2021 года была запущена тестовая маркировка ювелирных изделий. Компании могли принять участие в эксперименте добровольно. Достаточно было зарегистрироваться в системе ГИИС ДМДК и встать на спецучёт в Федеральной пробирной палате. 

1 апреля 2021 года участникам оборота разрешили опробовать технологические решения для нанесения идентифицирующих меток непосредственно на изделия.

С 1 марта 2022 года маркировка ювелирных изделий станет обязательной и пройдёт в запланированные два этапа. Наличие DataMatrix-кода станет обязательным для импорта и производителей. Участники оборота будут вносить все проведённые с ювелиркой операции в систему ГИИС ДМДК, а именно:

  • вводить продукцию в оборот;
  • передавать права собственности;
  • отправлять и перемещать товары на склад или в точки продаж;
  • выводить продукцию из оборота, после реализации конечному потребителю.

С 1 марта 2023 года ввоз и продажу ювелирных изделий без физической метки запретят, однако хранение на складе немаркированной продукции будет допустимо.

С 1 марта 2024 года продавать и хранить ювелирные изделия без идентификационных меток будет запрещено.

Как работает маркировка ювелирных изделий в 2021 году

С помощью обязательной маркировки можно отследить весь путь продукции от производителя до конечного потребителя. Специальный код идентификации позволяет получить сведения о движении ювелирного товара в несколько этапов.

Для ювелирных изделий код маркировки предоставляет не Центр развития перспективных технологий, а Гознак. Соответственно участники оборота пользуются системой ГИИС ДМДК вместо «Честный ЗНАК». 

Порядок работы с маркированными товарами происходит следующим образом:

  • поставщики и импортёры заказывают маркировку в Гознак;
  • предоставленные коды идентификации наносят на ювелирные изделия и специальные бирки;
  • участники оборота регистрируют складские перемещения и передачу имущественных прав в ГИИС ДМДК;
  • при продаже конечному покупателю продавец сканирует код на кассе. После данной операции изделие и код идентификации выходят из оборота. 

Данные меры исключат продажу контрафактного и некачественного товара, создадут среди предпринимателей атмосферу здоровой и честной конкуренции.

Какие ювелирные изделия подлежат маркировке

Маркировать следует золото, драгоценный камень и иные драгметаллы, а именно:

  • золотые и платиновые украшения;
  • монеты из золота;
  • обработанные и необработанные алмазы;
  • бриллианты, сапфиры, изумруды и рубины;
  • порошок из платины и палладия.

От обязательной маркировки освобождены серебро и товары из серебра, а также изделия, вес которых не превышает трёх грамм.

Что такое ГИИС ДМДК и как она работает 

ГИИС ДМДК — это государственная информационная система (ГИС), которая контролирует оборот драгметаллов и драгоценных камней и ювелирных украшений. Участники данного рынка взаимодействуют в ГИС между собой и государственными контролирующими органами.

ГИИС ДМДК содержит в себе сведения о ювелирных изделиях, их описание и коды идентификации. При необходимости в системе можно сформировать статистический или справочный отчёт или получить акт сверки по запросу.

Для взаимодействия необходима регистрация в личном кабинете ГИИС ДМДК. Правило подключения и руководство пользователя можно посмотреть на официальном сайте системы в разделе «Как подключиться».

Что понадобится для работы с маркировкой ювелирных изделий в 2021 году

Процесс подготовки работы с маркировкой состоит из несколько шагов:

  1. Приобретение электронной цифровой подписи (ЭЦП) с усиленным квалифицированным сертификатом ключа безопасности.
  2. Заказ и получение справки о неимении задолженностей в налоговой службе.
  3. Регистрация личного кабинета на сайте ГИИС ДМДК.
  4. Подготовка необходимого оборудования:
  5. кассы с программным обеспечением, адаптированным под маркировку;
  6. сканеров для чтения кодов маркировки;
  7. принтера для печати этикеток.
  8. Вступление в Ассоциацию автоматической идентификации ЮНИСКАН/ГС1 РУС.
  9. Заключение договора с Гознаком на предоставление DataMatrix кодов.

Купить усиленную квалифицированную ЭЦП можно только в удостоверяющем центре, аккредитованном Минцифры РФ. УЦ «Калуга Астрал» входит в перечень аккредитованных организаций и имеет все необходимые лицензии для выпуска тарифа «ГИИС ДМДК» для продуктов «Астрал-ЭТ» и «1С-ЭТП». Данные подписи делают электронные документы юридически значимыми, позволяют взаимодействовать с контрагентами и государственными органами.

Работа маркировки на разных этапах оборота

Участники рынка ювелирной продукции и драгоценных металлов выполняют различные действия с маркировкой, свойственные виду выполняемой деятельности предприятия. 

Рассмотрим подробнее каждые из них.

Добывающие компании:

  • формируют производственные партии;
  • отправляют запрос в Гознак, получают коды и маркируют каждую упаковку;
  • отгружают промаркированное сырьё.

Сырьё отгружают аффинажным заводам, предприятиям, с которыми заключён давальческий договор или изготовителям изделий. В последнем случае происходит передача имущественных прав.

Производители:

  • получают готовое сырьё;
  • создают заготовки для производства ювелирных изделий;
  • отправляют их в Федеральную пробирную палату (ФПП) на выявление соответствий;
  • производят ювелирную продукцию;
  • отправляют готовые товары в ФПП на утверждение;
  • заказывают маркировку и наносят её на этикетки.

При регистрации товара в ГИИС ДМДК сообщают сведения о партии сырья, из которой создана продукция

Переработчики-изготовители украшений:

  • получают промаркированный товар;
  • изготавливают продукцию, соблюдая требования;
  • отправляют её на выявление соответствий в ФПП;
  • заказывают маркировку для каждой единицы товара;
  • размещают маркировку на бирках и упаковках.

Аффинажные заводы:

  • очищают драгоценный металл от примесей;
  • отправляют владельцу полученную продукцию.

Факт практического получения владелец подтверждает в ГИИС ДМДК.

Оптовые покупатели:

  • регистрируют факт получения продукции;
  • распределяют товар по торговым точкам.

Розничные магазины:

  • принимают готовую маркированную продукцию в ювелирный магазин;
  • фиксируют переход прав собственности в ГИС;
  • выводят изделие из оборота путём сканирования маркировки на кассе при реализации конечному потребителю.

Онлайн-касса отправляет сведения о продаже оператору фискальных данных. Оттуда данные передаются в информационную систему учёта драгоценных металлов и камней.

Приобрести онлайн-кассы, принтеры, 2D - сканеры, принтеры для этикеток и прочее дополнительное оборудование для работы с маркированными товарами можно в нашем интернет-магазине. Помимо этого, покупатель найдёт в каталоге готовые решения для своего бизнеса и услуги технической поддержки.

Ломбарды

Подают заявку на получение DataMatrix кодов и после получения маркируют изделия

Как делать маркировку на ювелирных изделиях

На ювелирные украшения наносят два клейма. Первое — это проба, которая означает количество содержания основного благородного металла. Второе — оттиск, с закодированной информацией о производителе, дате изготовления изделия и территориальной инспекции, к которой относится изготовитель.

1 марта 2022года ювелирную продукцию будут маркировать дополнительной биркой с Data Matrix кодом и идентификационным номером.

А с 1 марта 2023 года, код Data Matrix будет выглядеть как нанометка. Новый оттиск будет располагаться на каждой отдельной части и драгоценной вставке ювелирного изделия и не будет видна покупателю. Размер такого клейма составит 0,8 мм2. Предприниматели освобождаются от закупки дорогостоящего оборудования. Ответственность за нанесение наногравировки возлагается на ФПП. Ведомство будет ставить метки на ювелирные украшения вместе с пробой.

Сроки маркировки остатков ювелирных изделий 

Участники рынка драгметаллов проведут операции по маркировке остатков ювелирных изделий следующим образом:

  • До 15 января 2022 года внесут в систему ГИИС ДМДК остатки ювелирной продукции по состоянию на 1 января 2022 года.
  • До 1 апреля 2022 года проведут инвентаризационную опись и обновят информацию об остатках по состоянию на 31 марта 21 года.
  • До 1 сентября 2022 года промаркировать все заявленные остатки.

С 1.03.2023 продажа ювелирных изделий без нанометок будет запрещена. А с 

1.03.2024 остаток без соответствующей маркировки запретят хранить на складе. 

Для взаимодействия с контрагентами предлагаем использовать «Астрал.ЭДО» и «1С-ЭДО». Данные сервисы позволяют отправлять электронные документы партнёрам и контролирующим органам, соблюдая законодательство. 

 

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