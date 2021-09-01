Маркировка ювелирных изделий 2021

Ювелирная продукция имеет свою специфику в области обязательной маркировки. На такой товар не удобно клеить стикер с Data-matrix изображением, а нанесение кода идентификации непосредственно на изделие требует специального оборудования.
В статье расскажем, какие ювелирные изделия подлежат обязательной маркировке, какое оборудование понадобится при работе с данной группой товаров и к какому сроку необходимо подготовиться участникам рынка.
Сроки введения маркировки ювелирных изделий
Сделать маркировку ювелирных изделий обязательной правительство планировало с 2021 года. Предполагалось, что с 1 января будет установлен запрет на ввоз и производство ювелирки без возможности идентификации. А продажу немаркированной продукции хотели запретить с 1 июля. Однако представители малого бизнеса не успели подготовиться и срок поменяли.
1 марта 2021 года была запущена тестовая маркировка ювелирных изделий. Компании могли принять участие в эксперименте добровольно. Достаточно было зарегистрироваться в системе ГИИС ДМДК и встать на спецучёт в Федеральной пробирной палате.
1 апреля 2021 года участникам оборота разрешили опробовать технологические решения для нанесения идентифицирующих меток непосредственно на изделия.
С 1 марта 2022 года маркировка ювелирных изделий станет обязательной и пройдёт в запланированные два этапа. Наличие DataMatrix-кода станет обязательным для импорта и производителей. Участники оборота будут вносить все проведённые с ювелиркой операции в систему ГИИС ДМДК, а именно:
- вводить продукцию в оборот;
- передавать права собственности;
- отправлять и перемещать товары на склад или в точки продаж;
- выводить продукцию из оборота, после реализации конечному потребителю.
С 1 марта 2023 года ввоз и продажу ювелирных изделий без физической метки запретят, однако хранение на складе немаркированной продукции будет допустимо.
С 1 марта 2024 года продавать и хранить ювелирные изделия без идентификационных меток будет запрещено.
Как работает маркировка ювелирных изделий в 2021 году
С помощью обязательной маркировки можно отследить весь путь продукции от производителя до конечного потребителя. Специальный код идентификации позволяет получить сведения о движении ювелирного товара в несколько этапов.
Для ювелирных изделий код маркировки предоставляет не Центр развития перспективных технологий, а Гознак. Соответственно участники оборота пользуются системой ГИИС ДМДК вместо «Честный ЗНАК».
Порядок работы с маркированными товарами происходит следующим образом:
- поставщики и импортёры заказывают маркировку в Гознак;
- предоставленные коды идентификации наносят на ювелирные изделия и специальные бирки;
- участники оборота регистрируют складские перемещения и передачу имущественных прав в ГИИС ДМДК;
- при продаже конечному покупателю продавец сканирует код на кассе. После данной операции изделие и код идентификации выходят из оборота.
Данные меры исключат продажу контрафактного и некачественного товара, создадут среди предпринимателей атмосферу здоровой и честной конкуренции.
Какие ювелирные изделия подлежат маркировке
Маркировать следует золото, драгоценный камень и иные драгметаллы, а именно:
- золотые и платиновые украшения;
- монеты из золота;
- обработанные и необработанные алмазы;
- бриллианты, сапфиры, изумруды и рубины;
- порошок из платины и палладия.
От обязательной маркировки освобождены серебро и товары из серебра, а также изделия, вес которых не превышает трёх грамм.
Что такое ГИИС ДМДК и как она работает
ГИИС ДМДК — это государственная информационная система (ГИС), которая контролирует оборот драгметаллов и драгоценных камней и ювелирных украшений. Участники данного рынка взаимодействуют в ГИС между собой и государственными контролирующими органами.
ГИИС ДМДК содержит в себе сведения о ювелирных изделиях, их описание и коды идентификации. При необходимости в системе можно сформировать статистический или справочный отчёт или получить акт сверки по запросу.
Для взаимодействия необходима регистрация в личном кабинете ГИИС ДМДК. Правило подключения и руководство пользователя можно посмотреть на официальном сайте системы в разделе «Как подключиться».
Что понадобится для работы с маркировкой ювелирных изделий в 2021 году
Процесс подготовки работы с маркировкой состоит из несколько шагов:
- Приобретение электронной цифровой подписи (ЭЦП) с усиленным квалифицированным сертификатом ключа безопасности.
- Заказ и получение справки о неимении задолженностей в налоговой службе.
- Регистрация личного кабинета на сайте ГИИС ДМДК.
- Подготовка необходимого оборудования:
- кассы с программным обеспечением, адаптированным под маркировку;
- сканеров для чтения кодов маркировки;
- принтера для печати этикеток.
- Вступление в Ассоциацию автоматической идентификации ЮНИСКАН/ГС1 РУС.
- Заключение договора с Гознаком на предоставление DataMatrix кодов.
Купить усиленную квалифицированную ЭЦП можно только в удостоверяющем центре, аккредитованном Минцифры РФ. УЦ «Калуга Астрал» входит в перечень аккредитованных организаций и имеет все необходимые лицензии для выпуска тарифа «ГИИС ДМДК» для продуктов «Астрал-ЭТ» и «1С-ЭТП». Данные подписи делают электронные документы юридически значимыми, позволяют взаимодействовать с контрагентами и государственными органами.
Работа маркировки на разных этапах оборота
Участники рынка ювелирной продукции и драгоценных металлов выполняют различные действия с маркировкой, свойственные виду выполняемой деятельности предприятия.
Рассмотрим подробнее каждые из них.
Добывающие компании:
- формируют производственные партии;
- отправляют запрос в Гознак, получают коды и маркируют каждую упаковку;
- отгружают промаркированное сырьё.
Сырьё отгружают аффинажным заводам, предприятиям, с которыми заключён давальческий договор или изготовителям изделий. В последнем случае происходит передача имущественных прав.
Производители:
- получают готовое сырьё;
- создают заготовки для производства ювелирных изделий;
- отправляют их в Федеральную пробирную палату (ФПП) на выявление соответствий;
- производят ювелирную продукцию;
- отправляют готовые товары в ФПП на утверждение;
- заказывают маркировку и наносят её на этикетки.
При регистрации товара в ГИИС ДМДК сообщают сведения о партии сырья, из которой создана продукция.
Переработчики-изготовители украшений:
- получают промаркированный товар;
- изготавливают продукцию, соблюдая требования;
- отправляют её на выявление соответствий в ФПП;
- заказывают маркировку для каждой единицы товара;
- размещают маркировку на бирках и упаковках.
Аффинажные заводы:
- очищают драгоценный металл от примесей;
- отправляют владельцу полученную продукцию.
Факт практического получения владелец подтверждает в ГИИС ДМДК.
Оптовые покупатели:
- регистрируют факт получения продукции;
- распределяют товар по торговым точкам.
Розничные магазины:
- принимают готовую маркированную продукцию в ювелирный магазин;
- фиксируют переход прав собственности в ГИС;
- выводят изделие из оборота путём сканирования маркировки на кассе при реализации конечному потребителю.
Онлайн-касса отправляет сведения о продаже оператору фискальных данных. Оттуда данные передаются в информационную систему учёта драгоценных металлов и камней.
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Ломбарды
Подают заявку на получение DataMatrix кодов и после получения маркируют изделия.
Как делать маркировку на ювелирных изделиях
На ювелирные украшения наносят два клейма. Первое — это проба, которая означает количество содержания основного благородного металла. Второе — оттиск, с закодированной информацией о производителе, дате изготовления изделия и территориальной инспекции, к которой относится изготовитель.
1 марта 2022года ювелирную продукцию будут маркировать дополнительной биркой с Data Matrix кодом и идентификационным номером.
А с 1 марта 2023 года, код Data Matrix будет выглядеть как нанометка. Новый оттиск будет располагаться на каждой отдельной части и драгоценной вставке ювелирного изделия и не будет видна покупателю. Размер такого клейма составит 0,8 мм2. Предприниматели освобождаются от закупки дорогостоящего оборудования. Ответственность за нанесение наногравировки возлагается на ФПП. Ведомство будет ставить метки на ювелирные украшения вместе с пробой.
Сроки маркировки остатков ювелирных изделий
Участники рынка драгметаллов проведут операции по маркировке остатков ювелирных изделий следующим образом:
- До 15 января 2022 года внесут в систему ГИИС ДМДК остатки ювелирной продукции по состоянию на 1 января 2022 года.
- До 1 апреля 2022 года проведут инвентаризационную опись и обновят информацию об остатках по состоянию на 31 марта 21 года.
- До 1 сентября 2022 года промаркировать все заявленные остатки.
С 1.03.2023 продажа ювелирных изделий без нанометок будет запрещена. А с
1.03.2024 остаток без соответствующей маркировки запретят хранить на складе.
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