Как отражать в декларации авансовый НДС

Авансы при расчетах с контрагентами — обычное явление. Рассмотрим, как перечисление или получение предоплаты влияет на расчет НДС, и как операции с авансами отражаются в бухучете и декларации.

Как появляется авансовый НДС, что считается авансом

Термин «аванс» используется, когда оплата предшествует отгрузке материальных ценностей или оказанию услуг (выполнению работ). Отражение аванса в расчетах с другими организациями и покупателями-физлицами может потребоваться в двух случаях:

при перечислении предоплаты поставщику; при получении предоплаты от покупателя (в том числе, в виде оплаты за подарочные сертификаты).

Возможность перечисления или получения авансов, как правило, согласуется в договоре. В случае, если применяется общая система налогообложения, появляется авансовый НДС:

у поставщика — НДС с авансов полученных, в обязательном порядке увеличивающий сумму НДС к уплате;

у покупателя — НДС с авансов выданных, в добровольном порядке уменьшающий сумму исчисленного к уплате НДС (при условии, что фирма-получатель аванса также уплачивает НДС).

Как отражается аванс в проводках

Рассмотрим на примерах, как отражаются авансы и авансовый НДС в учете.

Организация «Добрый мир» занимается пошивом плюшевых игрушек и их реализацией. В сентябре 2021 года «Добрый мир» перечислил аванс поставщику ниток в сумме 120 000 руб. и получил аванс от покупателей своей продукции в сумме 100 000 руб.

Кроме того, розничный магазин «Доброго мира» реализовал физлицам подарочные сертификаты на приобретение своей продукции на сумму 5 000 руб. Материалы будут получены и игрушки будут реализованы уже в следующем месяце.

В учете «Доброго мира» отразим следующие операции.

При перечислении предоплаты поставщику

Дата Операция Д-т К-т Сумма, руб. 03.09.2021 Перечислен аванс поставщику ниток 60.02 51 120 000 03.09.2021 На основании авансового счета-фактуры, полученного от поставщика, отражен НДС с аванса по расчетной ставке 20/120 19 60.2 20 000 30.09.2021 НДС с аванса выданного будет принят к возмещению 68.02 19 20 000

Обратите внимание: принять к вычету НДС с аванса выданного «Добрый мир» может только в периоде его оплаты (Письмо Минфина от 17.10.2017 № 03-07-11/67480) при соблюдении следующих условий: договором согласовано перечисление авансов;

поставщик выставил корректный авансовый счет-фактуру, и «Добрый мир» ее получил;

аванс действительно перечислен, и есть документ, это подтверждающий.

При получении предоплаты от покупателя

Дата Операция Д-т К-т Сумма, руб. 07.09.2021 Получен аванс от покупателя игрушек 51 62.02 100 000 07.09.2021 Счет-фактура на полученный аванс выставлен и передан покупателю игрушек, отражен НДС с аванса по расчетной ставке 10/110 к уплате в бюджет 76.АВ 68.02 9 090,91 08.09.2021 Реализованы подарочные сертификаты на приобретение игрушек 50 62.02 5 000 30.09.2021 Будет выставлен счет-фактура на полученный аванс по реализованным физлицам подарочным сертификатам, отражен НДС с аванса по расчетной ставке 10/110 к уплате в бюджет 76.АВ 68.02 454,55

Обратите внимание: «Добрый мир» обязан исчислить НДС к уплате в бюджет с полученной предоплаты. Расчетная ставка для исчисления авансового НДС всегда зависит от вида материальных ценностей, которые будут реализованы. Продукция «Добрый мир» — игрушки, ставка для них определена в 10% (п. 3, 4 ст. 164 НК РФ).

По окончании отчетного периода, организация «Добрый мир» обязана отразить произведенные операции по начислению НДС в соответствующей декларации и передать ее в налоговую инспекцию.

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О форме декларации по НДС

Декларацию по НДС представляют все плательщики этого налога, причем только в электронном виде. Сроки представления — 25 дней после окончания отчетного квартала.

Начиная с отчетности за III квартал 2021 года применяется декларация по НДС, в форму которой были внесены изменения (Приказ ФНС РФ от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@).

Изменения были внесены в связи с началом работы системы прослеживания товаров. В разделы 8-11 были добавлены строки для операций прослеживания. Других значимых отличий от предыдущей версии нет. Но если плательщик представит декларацию не по действующей форме, ее не примут.

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В каких разделах, строках декларации отражается авансовый НДС

В декларации по НДС за 3 квартал 2021 года организация «Добрый мир» заполнит:

по авансам полученным раздел 9 и строку 70 раздела 3;

по авансам выданным раздел 8 и строку 130 раздела 3.

После того, как аванс закрыт реализацией

Представим, что в октябре 2021 года «Добрый мир» получил нитки от поставщика по УПД № 11 от 09.10.2021 на сумму 150 000 руб. Оптовым покупателям были отгружены игрушки на всю сумму полученного аванса 100 000 руб. Розничные покупатели приобрели игрушки на 5 000 руб., предъявив ранее приобретенные подарочные сертификаты.

В учете «Доброго мира» необходимо будет сделать следующие операции.

При получении предоплаченных товаров

Дата Операция Д-т К-т Сумма, руб. 09.10.2021 Получены и оприходованы материалы от поставщика по УПД №11 от 09.10.2021 10.1 60.1 125 000 09.10.2021 Отражен НДС со стоимости полученных материалов 19 60.1 25 000 09.10.2021 НДС принят к возмещению 68.02 19 25 000 09.10.2021 НДС с аванса восстановлен к уплате в бюджет 60.1 68.02 20 000

Обратите внимание: при получении предоплаченных ценностей необходимо обязательно восстановить НДС с аванса к уплате в бюджет.

Не лишним также будет провести сверку с поставщиком.

Сервис Астрал Отчет 5.0 поможет сверить данные в книгах продаж и покупок с данными контрагентов перед отправкой декларации по НДС.

В декларации по НДС за 4 квартал 2021 года организация «Добрый мир» заполнит:

раздел 8, указав реквизиты счета-фактуры, полученного от поставщика при получении материалов;

строку 120 раздела 3;

раздел 9, указав реквизиты счета-фактуры, полученного от поставщика при перечислении аванса;

строки 080 и 090 раздела 3.

При отгрузке товаров в счет ранее полученных авансов

Дата Операция Д-т К-т Сумма, руб. 15.10.2021 Отражена реализация игрушек оптовому покупателю, выставлен счет-фактура на реализацию 62.1 90 100 000 15.10.2021 Отражен НДС к уплате в бюджет, исчисленный с реализации 90.03 68.02 9 090,91 15.10.2021 Ранее отраженный к уплате в бюджет НДС с аванса принят к возмещению 68.02 76.АВ 9 090,91 18.10.2021 Отражена розничная реализация игрушек покупателям, предъявившим подарочные сертификаты 62.1 90 5 000 31.10.2021 Выставлен счет-фактура по реализованным физлицам игрушкам, отражен НДС к уплате в бюджет, исчисленный с реализации 90.3 68.02 454,55 31.10.2021 Ранее отраженный к уплате в бюджет НДС с аванса по реализованным физлицам подарочным сертификатам принят к возмещению 68.02 76.АВ 454,55

В декларации по НДС за 4 квартал 2021 года организация «Добрый мир» заполнит:

раздел 9, указав реквизиты счетов-фактур на реализацию;

строку 020 раздела 3;

раздел 8, указав реквизиты счетов-фактур, выданных при получении авансов;

строку 170 раздела 3.

Когда отражать авансовый НДС не нужно

Полный перечень ситуаций, когда организация не отражает НДС с авансов, содержится в главе 21 НК РФ. Это ситуации, когда НДС по операциям, проводимым организацией:

либо вовсе не исчисляется, например, реализация необлагаемых НДС товаров, реализация товаров неплательщиком НДС, реализация за пределами территории РФ и т. п.;

либо исчисляется по ставке 0%;

либо исчисляется в особом порядке, как, например, при реализации товаров с длительным циклом производства.

Кроме того, существует мнение, что если аванс и реализация приходятся на один квартал, то авансовый счет-фактуру по такой операции можно не составлять. Это противоречит многочисленным разъяснениям ФНС. Она считает, что не выставлять авансовые счета-фактуры по операциям с такими временными условиями можно лишь в случае, когда между получением аванса и реализацией прошло не более 5 дней.

Необходимо ответственно подходить к учету НДС с авансов как у поставщика, так и у покупателя, т.к. неверное и несвоевременное его отражение может привести к неприятным для организации налоговым последствиям.