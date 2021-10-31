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«Крипто+»: встроенную лицензию КриптоПро CSP 5.0 можно приобрести по сниженной цене

Для рубрики Автоматизация учета
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На официальном сайте АО «Калуга Астрал» помимо основных продуктов компании можно приобрести лицензии на криптографические утилиты КриптоПро, в том числе в составе сертификата для работы с системами электронной отчётности «Астрал Отчёт 5.0» и «1С-Отчётность».

Приобретая сертификат со встроенной лицензией, пользователь получает не только электронную подпись, но и инструмент для работы с ней. Ему не нужно искать и покупать лицензию для криптопровайдера на сторонних ресурсах — всё уже включено в пакет услуг. КриптоПро CSP 5.0 поддерживает множество платформ и алгоритмов, а также позволяет работать со всеми ключевыми носителями, включая ключи в облаке.

С 1 октября по 31 декабря 2021 года в рамках акции «Крипто+» купить или продлить встроенную лицензию КриптоПро CSP 5.0 в «1С-Отчётность» и «Астрал Отчёт 5.0» можно по цене 450 рублей вместо 590 рублей. Кроме того, срок лицензии в период действия акции будет увеличен с 12 до 15 месяцев. 

Криптопровайдер строго необходим для работы с электронной подписью, поэтому акция «Крипто+» — это прекрасная возможность оценить удобство встроенной лицензии.

Подробные условия акции размещены на нашем сайте.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Калуга Астрал
Калуга Астрал
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