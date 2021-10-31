Маркировка молочных продуктов, воды и парфюма: что вам нужно сделать прямо сейчас

Те, кто шьет одежду на заказ и поштучно, могут не беспокоится о маркировке — их, а еще ремесленников-обувщиков, освободили от этой обязанности. А вот тем, кто продает продукты, напитки и духи стоит волноваться — для этих категорий маркировка прямо-таки на пятки наступает (или наступила?). Рассказываем, что надо успеть в ближайшее время сделать, чтобы законно продавать маркируемые товары. Напомним, что кроме штрафов вас может ждать конфискация самой продукции, так что скорее читайте дальше.

Молочка

С 1 сентября 2021 г. нужно уже маркировать молочку, у которой срок годности превышает 40 дней.

Продукция, у которой срок годности ниже, подлежит маркировке с 1 декабря 2021 года.

Внимание! Не нужно наносить коды и вводить в систему товары, вес которых не превышает 30 грамм (нетто), детское (для детей до трех лет), а также специальное и профилактическое питание.

Но этим занимается производитель. А что делать тем, кто эти товары продает? К ним продукция, по крайней мере из первой категории — до 40 дней — должна уже поступать маркированной. Вот тут есть три ключевых вопроса:

Нужно ли отражать движение маркированной продукции оптовикам и рознице? Т.е. продажу, списание испорченного товара и т.п. Как быть с остатками в магазине и на складе, которые не имеют кодов маркировки? Что делать с товарами без кодов маркировки, если такие прислал поставщик?

Отвечаем — для продавцов есть несколько этапов. И все они наступают в 2022 году, а заключительный аж в 2023-м. И вроде бы торопиться пока некуда. Например, сейчас сканировать коды и проводить продажу маркированных товаров по кассе — не нужно.

Но производители то уже обязаны ставить коды, а вам вдруг поступила продукция без них и еще остатки, с которыми тоже ясности нет. Как быть?

Во-первых, остатки продукции, которая уже у вас есть, не нужно маркировать, они продаются до окончания срока годности. Т.к. он у молочки обычно невелик, то скорее всего уже до конца года большая часть таких товаров будет продана.

Во-вторых, если производитель (поставщик) прислал вам немаркированную продукцию, выпущенную в период действия обязательной маркировки, то это уже не остатки — придется вернуть товар обратно, продавать его нельзя.

Обратите внимание! Несмотря на то, что покупатель (оптовик или розничный) еще не обязан участвовать в системе, но производитель будет присылать документы на продукцию по ЭДО (это его обязанность), так что подключиться к электронному документообороту придется и продавцу тоже. Вы можете подключиться к ЭДО и уже сейчас попробовать работу с ним — Астрал.ЭДО предлагает пользователям тариф «Промо» — 1 месяц бесплатного документооборота.

В-третьих, готовится к продаже маркировки нужно заранее. Например, онлайн-кассы уже должны поддерживать продажу маркированной продукции и работать с ФФД 1.2. (после 6 августа 2021 г. — это обязанность всех, кто работает с кассами, даже если маркированные товары не входят в ассортимент). Есть некоторые исключения. Например, если в вашей кассе стоит старый фискальный накопитель, то его можно использовать, пока не кончится срок действия ФН. Не все кассы поддерживают новый формат — уточните нужно ли вам поменять аппарат или программное обеспечение, чтобы продолжить работу.

Но искать решения для маркировки по всему интернету и потом выяснять, а совместима ли ваша касса с ПО бухгалтерии или склада и можно ли к ней подключить допоборудование не обязательно. Все нужные вам продукты собраны в одном сервисе — Астрал.Маркировка. Специалисты помогут подобрать вам совместимое оборудование в соответствии с той деятельностью, которую вы ведете — розничная или оптовая торговля в магазине и со склада, общепит, интернет-магазин и т.д.

Что в будущем:

С 20 января 2022 года продавцы будут обязаны фиксировать через онлайн-кассы выбытие маркированной продукции сроком годности менее 40 дней.

С 1 июня 2022 года такая же обязанность наступает для продукции со сроком годности более 40 дней.

Отдельные сроки для учета продукции — с 01.09.2022 г. потребуется вести объемно-сортовой учет по УПД и выбытие не связанное с продажей, т.е. с движением через ККТ (например, уничтожение при истечении срока годности).

Объемно-сортовой учет означает, что нужно считать товар партиями, указывать код товара, но не код маркировки каждой единицы.

С 01.12.2023 г. учет уже будет более точным — поэкземплярным (для товаров со сроком годности > 40 дней), а для товаров со сроком менее 40 дней годности также станет обязательным объемно-сортовой учет по УПД и фиксация выбытия не через ККТ в системе.

Парфюм — маркировка остатков

Духи, туалетная вода и маркировка — это не новость, т.к. обязанность регистрации в Честном знаке для этих товаров возникла уже в марте 2020 года.

До 30 сентября 2021 г. можно было продавать товарные остатки, на которые коды еще не были нанесены, но только при условии, что они произведены или ввезены в Россию до 01.10.2020 года.

Что делать, если вы не успели распродать или промаркировать такие остатки?

У вас есть шанс № 2:

до конца октября 2021 года можно еще заказать и нанести коды маркировки на такую парфюмерию при условии регистрации и внесения описания товара в систему Честный знак;

затем до 1 декабря 2021 года нужно все таки промаркировать товар и внести об этом сведения в систему.

А вот если у вас каким то чудом оказалась немаркированная продукция, ввезенная или выпущенная в РФ, после октября 2020 года, то продавать ее уже нельзя. Мало того — хранить тоже. Ведь за хранение продукции, подлежащей маркировке, без Data-matrix кодов положены и штрафы (о них мы ниже расскажем), и конфискация. Уголовная ответственность тоже возможна, если подобных товаров при проверке у вас обнаружат слишком много.

Вода

Сравнительно недавно (c 1 сентября 2021 года) стартовала маркировка для бутилированной воды. Ближайшая дата-икс — 1 декабря 2021 года, начиная с нее, производители должны маркировать минералку, а с 1 марта 2022 года настанет очередь и прочей водички (упакованной).

Для розницы обязанность проводить продажу «кодированной» воды через кассу наступит только 1 сентября 2022 года, но это не значит, что сейчас делать ничего не нужно.

Как и в случае с молочкой или духами, принимать товары по УПД нужно через ЭДО. Хотя обязательный электронный документооборот вводится только с 1 ноября 2022 года, но скорее всего уже сейчас производители будут переходить на него. В первую очередь из-за удобства работы.

С 1 декабря 2021 года продавать немаркированную минералку будет нельзя и значит вам необходимо избавиться от старых запасов продукции заранее.

Штрафы и конфискация

Больше штрафов продавцов продукции с маркировкой волнует возможность конфискации. Одно дело — заплатить какую-то, пусть и крупную, сумму, другое — полностью лишиться товара. Вдвойне обиднее, если это хороший товар, качественный и в остальном отношении легальный, просто без кодов.

Для начала напомним, что грозит производителям:

Производство товаров без маркировки наказывается штрафами от 50 до 100 тысяч рублей для организаций (ч.1 статьи 15.12 КоАП РФ).

Но, как мы уже говорили, штраф положен не только за выпуск и продажу, а еще и за хранение. Так что, если вы решили припрятать партию-другую немаркированных товаров на складе, то юрлицо получит штраф от 50 до 300 тысяч рублей. Та же санкция применяется при перевозке, продаже или покупке таких товаров.

Должностные лица и граждане тоже получат штраф, хотя и в меньшем размере.

Если вы продаете маркированный товар и допускаете ошибку при формировании кассового чека на него, то штраф составит:

от 1,5 до 3 тыс. рублей — для должностных лиц;

от 5 до 10 тыс. рублей — для организаций.

Правда в этом случае есть шанс обойтись предупреждением.

Что же касается уголовного наказания, то при стоимости товара свыше 1,5 миллионов рублей наказанием могут стать как обычный штраф (до 80 т.р.), так и исправительные работы или даже заключение на срок до 3-х лет.

Скоро (с 1 декабря 2021 года) к указанным санкциям прибавятся еще несколько. В связи с тем, что некоторые безответственные продавцы и производители стали подделывать коды маркировки, законодатели добавили ответственность в виде особых штрафов за такое нарушение. Они же применяются, если проигнорировать передачу сведений в Честный знак, или окажется, что отправленные данные не являются достоверными:

для юрлиц сумма штрафа до 100 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 10 тыс. рублей.

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