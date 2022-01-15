Обзор работы с электронными подписями в 2022 году: получение, сроки действия, новые доверенности, подписи сотрудников

В статье вы узнаете, где в 2022 году можно получить электронную подпись, что изменилось в порядке ее получения и можно ли продолжать использовать ЭП, полученную ранее.

Электронная подпись в 2022 году: нововведения

Для начала нужно определиться, кому и где необходимо получить подпись.

Руководителю юрлица

Новые правила уже действуют: с 1 января 2022 года электронные подписи для руководителей выпускаются в удостоверяющем центре ФНС и у доверенных лиц УЦ ФНС.

Доверенное лицо (ДУЦ) — удостоверяющий центр, прошедший переаккредитацию и соответствующий дополнительным требованиям контролирующих органов.

На настоящее время таких доверенных лиц УЦ ФНС всего 3:

ПАО «Сбербанк России»; АО «Аналитический центр»; Банк ВТБ (ПАО).

Такому удостоверяющему центру разрешается выдавать ЭП юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Порядок действий при получении ЭП в налоговой:

1. Подача заявления на получение. Это можно сделать двумя способами:

лично в отделении ФНС заполнить заявление в бумажном виде;

на официальном сайте налоговой службы в Личном кабинете налогоплательщика (физического лица) в разделе «Жизненные ситуации» или через онлайн-запись в налоговую.

2. Выбор и приобретение носителя, на который будет записан сертификат.

Сертификат электронной подписи должен быть записан на токен, сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России. Если токен уже есть — можно использовать его. В налоговой могут запросить сертификат соответствия на токен, поэтому рекомендуем сразу при покупке запросить его в УЦ или скачать на сайте производителя.

3. Посещение налоговой инспекции руководителем компании для идентификации личности получателя. Личный визит обязателен, отправить представителя, в т. ч. по доверенности, нельзя.

По закону для идентификации можно обратиться в любую ближайшую налоговую, даже если организация поставлена на учет в другом месте. Но зачастую в налоговой все же требую посетить «свою» инспекцию, поэтому надежнее будет пойти сразу в ФНС по месту регистрации. Перечень отделений ФНС, в которых можно получить ЭП, опубликован на официальном сайте налоговой. Узнайте, есть ли в нем ваше отделение!

Необходимые документы:

паспорт руководителя;

СНИЛС;

токен и сертификат на него.

4. Приобретение КриптоПро CSP или иного криптопровайдера и установка на компьютер. Без средства криптозащиты на компьютере работа с электронной подписью невозможна.

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Если у вас ранее была куплена бессрочная лицензия КриптоПро, то программа продолжит работать — криптопровайдеров изменения не коснулись.

Выдача подписи в ИФНС бесплатная, т. е. вы покупаете только токен и лицензию на криптопровайдер.

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Важные особенности: ЭП ФНС для руководителя выдается в единственном экземпляре.

У подписи есть защита от копирования.

ФНС подтверждает, что криптопровайдер для работы с подписью может быть любой, главное — действующая сертификация. Но на практике пользователи сталкиваются с разными мнениями региональных ФНС и даже с техническими проблемами при подключении, поэтому безопаснее будет использовать КриптоПРО для работы с КЭП.

Каждому сотруднику, которому разрешено подписывать электронные документы компании, необходимо получить отдельный сертификат ЭП. О порядке получения подписей для сотрудников расскажем ниже в статье.

Порядок действий при получении подписи у доверенных лиц:

При выборе этого варианта необходимо обратиться в один из ДУЦ ФНС — вас проконсультируют о порядке действий. Документы, которые требуются для получения подписи, аналогичны — это паспорт и СНИЛС. Однако, токен и КриптоПро CSP можно сразу приобрести в ДУЦ, т. е. все необходимые действия делаются в одном месте.

Способы получения подписи, которые мы описали выше, подходят для руководителей коммерческих организаций, ИП и нотариусов.

Отдельные категории должностных лиц должны получать подпись в других местах:

должностные лица бюджетных организаций — Федеральное Казначейство;

управляющие банковского сектора и других финансовых организаций — Центробанк.

Сроки введения изменений те же — с 1 января 2022 года, т. е. новые правила уже действуют.

Как можно использовать электронную подпись руководителя?

Традиционно ЭП используют для отправки электронной отчетности, но есть еще ряд случаев, когда вам пригодится ЭП:

Внесение изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП — при электронной отправке документов необходима усиленная квалифицированная подпись.

Изменение сведений в государственных базах данных, например, в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юр. лиц, ИП и иных субъектах экономической деятельности (Федресурс).

Подача заявлений, исков в суды (арбитражные, мировые, федеральные) в электронном виде.

Регистрация контрольно-кассовой техники в налоговой;

Участие в торгах и закупках в качестве поставщика или заказчика и многое другое.

Электронная подпись ФНС пока не подходит для многих торговых площадок, которые требуют специальные расширения (OIDы) для работы с госзакупками. Площадки уже отходят от этих требований согласно законодательству, но на некоторых они все же сохраняются. Для работы на ЭТП, где OIDы еще требуются, придется использовать подпись, полученную в АУЦ ранее. По этой теме ожидаются объяснения от ФНС и самих торговых площадок.

Индивидуальному предпринимателю

По новым правилам с 1 января 2022 года индивидуальный предприниматель, как и руководитель, может обратиться за ЭП в удостоверяющий центр ФНС или к доверенному лицу УЦ ФНС.

Для получения подписи потребуются те же документы, что и руководителю:

паспорт;

СНИЛС;

токен (USB-носитель, сертифицированный ФСБ или ФСТЭК РФ) и сертификат соответствия на него.

Сотруднику компании

Для получения новой подписи сотруднику организации по-прежнему можно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр — эти правила не изменились.

Главное — удостоверяющим центром должна быть пройдена переаккредитация.

Требования для прохождения переаккредитации установлены законом 63-ФЗ об электронной подписи. Ознакомиться с новыми требованиями и найти ближайший АУЦ можно здесь.

Чем будут отличаться новые и старые подписи для сотрудников?

Ранее в файлах ЭП для сотрудников указывались ФИО работника и наименование компании, от лица которой он действует. Такую подпись можно еще получить до конца 2022 года.

Новый образец электронной подписи сотрудника будет содержать только ФИО. Значит принять такую ЭП можно будет в разных организациях.

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Срок действия подписи сотрудника старого образца с указанием ФИО и наименованием организации — до 31 декабря 2022 года. Даже если ЭП будет получена в декабре 2022 года срок не изменится, так что лучше подумать о переходе на новые правила заранее.

Переход на электронные подписи нового типа будет проводиться постепенно — с 1 марта 2022 года до 1 января 2023 года. Во время переходного этапа получение ЭП нового типа происходит по желанию сотрудника, предложению портала или системы, с которой работает компания. С 1 января 2023 года применения такой подписи станет обязательным.

Чтобы получить подпись, сотруднику нужно предоставить паспорт и СНИЛС. Необходим будет личный визит в удостоверяющий центр для подтверждения личности. Подпись для сотрудника не будет иметь защиты от копирования, будет отсутствовать запрет на включение расширений.

Доверенности

Для доказательства наличия прав на подпись документов от имени компании и совершение иных действий от лица организации вводится новый документ — машиночитаемая доверенность (МЧД).

Машиночитаемая доверенность — это доверенность в электронном виде, дающая право сотруднику выполнять действия от лица организации и подписанная электронной подписью руководителя компании.

Для того, чтобы ЭП сотрудника на документе была действительна, необходимо прилагать к нему МЧД. Предполагается создание общего реестра таких доверенностей в ФНС, из которого можно будет получать информацию об актуальности и сроке действия МЧД.

Калуга Астрал разрабатывает специальный сервис для работы с доверенностями «Астрал.Доверенность». Пока пользователи Астрал.ЭДО проводят тестирование новой функции. По мере появления новых НПА и разъяснений от ФНС сервис будет совершенствоваться и дополняться. Подпишитесь на наш блог, мы сообщим, когда сервис будет готов к работе.

Использовать МЧД законом разрешено уже с августа 2021 года, но на практике их еще не применяют (нет пока налаженного взаимодействия и электронные сервисы не готовы к работе с МЧД). Пока в законе установлен переходный период — до 31 декабря 2022 года, чтобы все смогли разобраться с правилами и освоиться с новым форматом доверенности.

Отдельный вид электронной доверенности существует для передачи прав на сдачу налоговой отчетности сторонней организацией или уполномоченным лицом. В этом случае можно сформировать электронную доверенность на предоставление отчетности в ФНС в формате XML, утвержденном приказом ФНС № ЕД-7-26/445@ от 30 апреля 2021. Такая доверенность равнозначна бумажной и не требует нотариального заверения. Дубликат подписывается КЭП руководителя компании или ИП, за которых будет сдаваться отчетность, и отправляется в ФНС до сдачи первой отчетности.

Физическому лицу

Для физических лиц правила получения электронной подписи не поменялись — ЭП необходимо получить в аккредитованном удостоверяющем центре.

Заявку на получение ЭП физическому лицу можно отправить электронно в АУЦ. После проверки придется посетить офис удостоверяющего центра для идентификации личности и получения сертификата подписи.

Если есть действующая электронная подпись, то получение новой можно провести дистанционно (при условии, что данные у физлица не менялись).

Требуемые документы: паспорт.

Для чего физическому лицу нужна электронная подпись?

Быстрое подтверждение учетной записи на портале госуслуг (запись в поликлинику и другие контролирующие органы, подача заявлений на пособия и выплаты и т. д.).

Оформление ипотеки или кредита.

Регистрация сделки с недвижимостью в Росреестре.

Подача налоговой декларации и оформление налогового вычета на сайте ФНС.

Оформление трудового договора в электронном виде и другое.

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Электронная подпись для предоставления сведений в систему ЕГАИС

Компании, деятельность которых связана с реализацией алкогольной продукции, используют электронные подписи для системы ЕГАИС. В данной системе учитывается весь алкоголь, который производится и реализуется в РФ. Порядок предоставления сведений указан в законе 182-ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о госрегулировании производства и продажи алкогольной продукции. Для работы в системе необходима квалифицированная электронная подпись.

Как делалось раньше: использовали несколько ЭП на руководителя, по факту подписями пользовались разные сотрудники. Сейчас это невозможно, т. к. в ФНС выдают на руководителя подпись в единственном экземпляре.

Что же делать? В письме от 19.08.2021 № ЕА-3-26/5773@ ФНС назвала, какие ЭП для ЕГАИС можно использовать в 2022 году:

КЭП руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя;

КЭП физического лица, которое имеет полномочия действовать от лица компании на основании обычной и машиночитаемой доверенности. Что касается выпуска КЭП на представителя ИП, то, несмотря на то, что закон 63-ФЗ позволяет получение такого сертификата, в Приказе ФСБ № 795 от 27.12.2011 форма такого сертификата отсутствует, поэтому пока представитель ИП получить такую КЭП не может.

Нужно ли перевыпускать ЭП, если срок ее действия еще не закончен?

Условия использования ранее полученной подписи зависит от того, кем и когда она была выдана: