Утверждены форматы электронных перевозочных документов

Федеральная налоговая служба РФ разработала форматы для транспортной накладной, а также для сопроводительной ведомости и заказ-наряда в электронном виде.

Приказ ФНС от 9 декабря 2021 года № ЕД-7-26/1065@, утвердивший форматы перечисленных электронных перевозочных документов (ЭПД), опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Транспортная накладная по новому формату содержит 12 разделов вместо 17. Больше всего изменений было внесено в раздел со сведениями о стоимости перевозки груза. Теперь в нём необходимо указывать предъявляемую заказчику сумму налогов, налоговую ставку, а также стоимость перевозки как с учётом налогов, так и без их учёта. Согласно новым правилам перевозки грузов, действующим с 1 января 2022 года, указанный раздел заполняется, если транспортная накладная используется в качестве первичного учётного документа.

Напомним, что с 2022 года действует Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 336-ФЗ, закрепляющий правовые основы оборота ЭПД в уставе автомобильного транспорта. В соответствии с положениями этого закона, Федеральная налоговая служба РФ отвечает за утверждение форматов ЭПД.