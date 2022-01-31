Прослеживаемость есть, штрафов нет. Когда начнутся санкции

Система прослеживаемости работает с 8 июля 2021 года. Пока за несоблюдение правил никого не штрафуют. Власти планировали, что санкции заработают с 1 июля 2022 года. Но пока законопроект изменений в КоАП не одобрен. Что ждет бизнес? Подробности в статье.

Новые статьи КоАП: за что хотят наказывать бизнес

Власти планируют ввести в КоАП новые статьи и наказывать участников оборота с прослеживаемыми товарами за следующие нарушения:

Статья 15.48. Непредставление отчетности

Формы отчетности по прослеживаемым товарам, которые обязаны сдавать компании и ИП, утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.

Сроки, в которые эти отчеты нужно сдавать в ИФНС, прописаны в постановлении Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108.

Подробно о системе прослеживаемости, отчетных формах и сроках их подачи можно узнать из этой статьи.

За непредставление или несвоевременную сдачу отчетов организации и ИП планируют штрафовать:

на 1 000 рублей за каждый несданный отчет.

Сдавайте отчетность в налоговую через сервис Астрал Отчет 5.0. Сервис подскажет, как заполнить бланки без ошибок и мгновенно отправит готовые отчеты в контролирующие органы.

Статья 15.49. Неправильные реквизиты в первичке или их отсутствие

Участники оборота прослеживаемых товаров должны указывать в счетах-фактурах или УПД: регистрационный номер партии товара (РНТП), единицы измерения этого товара и его количество.

Если в счете-фактуре, корректировочном счете-фактуре, УПД или УКД эти реквизиты не указаны или указаны неверно, то организации (ИП) планируют штрафовать:

на 1 000 рублей за каждый некорректно оформленный документ.

Когда не накажут

Если исправления будут внесены до того, как документ запросят налоговики в рамках камеральной проверки, санкций не будет.

Статья 15.50. Искажение реквизитов в отчетности

Если реквизиты прослеживаемости искажены в отчете об операциях с прослеживаемыми товарами, но верно указаны в первичных документах, то нарушителя (как организацию, так и ИП) планируют штрафовать:

на 1 000 рублей за каждый некорректный отчет.

Когда не накажут

Если налогоплательщик сам обнаружил ошибку и подал корректирующий отчет до того, как нарушение увидела налоговая служба, – санкций не будет.

Статья 15.51. Неправильный способ подачи документов

Участники оборота прослеживаемых товаров обязаны формировать и обмениваться счетами-фактурами (УПД) только в электронной форме.

Если юрлицо (ИП) нарушит способ выставления первичных документов, то его планируют штрафовать:

на 200 рублей за каждый документ, который был оформлен и передан на бумажном носителе.

Причем общая сумма санкций не может превышать 100 тысяч рублей.

Астрал.ЭДО – удобный и выгодный сервис для электронного документооборота с контрагентами. Попробуйте месяц ЭДО по промотарифу за 0 рублей.

Статья 15.52. Наказание для операторов ЭДО

По данной статье власти планировали ввести наказание для операторов ЭДО.

Если оператор ЭДО не передаст или несвоевременно направит в ФНС поступившие к нему счета-фактуры и УПД, то его будут ждать санкции в размере:

1 000 рублей за каждый ненаправленный или направленный с нарушением срока первичный документ.

На какой стадии находится законопроект

Проект прошел публичные обсуждения, однако получил отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия.

Минэкономразвития и участников дополнительных публичных консультаций не устроил предложенный размер штрафных санкций. По их мнению размер штрафов требует обоснования с учетом степени опасности нарушений и их потенциальных последствий.

Эксперты ссылаются на постановление Конституционного Суда от 25.02.2014 № 4-П. В нем КС поясняет, что, устанавливая санкции, власти связаны критериями необходимости, пропорциональности и соразмерности ограничений прав и свобод граждан и обязаны соблюдать гарантированное Конституцией равенство всех перед законом (ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 19 Конституции).

Разработчику указали, что нужно установить минимальную и максимальную сумму штрафа и различную ответственность в зависимости от субъекта административного правонарушения.

Иными словами взимать одинаковые штрафы с предпринимателя и организации неправильно. Кроме того, нужно учитывать степень вины нарушителя и последствия, к которым может привести несоблюдение нормативных актов.