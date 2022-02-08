ГК «Астрал» представила сервис для выпуска электронных подписей для кадрового ЭДО

Группа компаний «Астрал» запускает интеграционный сервис, предназначенный для массового дистанционного выпуска усиленных неквалифицированных электронных подписей (УНЭП) для сотрудников организаций в рамках нововведений в законодательстве о кадровом документообороте.
Руководитель организации при подписании документа обязан использовать квалифицированную электронную подпись, в то время как сотрудникам разрешено подписывать документы с помощью УНЭП.
Более подробно мы писали об этом в статье, посвящённой вопросу внедрения кадрового электронного документооборота (КЭДО) в организации.
Усиленные неквалифицированные электронные подписи часто используются для подписания внутренних электронных документов, в том числе в кадровом делопроизводстве. УНЭП удобна тем, что для неё не требуется дополнительное ПО или специальный носитель, поэтому такой подписью можно пользоваться на мобильных устройствах.
Поскольку к 2023 году КЭДО станет обязательным, у крупных компаний встаёт вопрос о массовом оформлении электронных подписей для сотрудников. В связи с этим становится востребованным внедрение в инфосистемы организаций сервиса, который упростит процесс массового выпуска электронных подписей. В основе решения лежит технология API, позволяющая встраивать различные онлайн-сервисы в привычные информационные системы.
API УНЭП позволит автоматизировать процессы КЭДО в информационной системе работодателя.
Решение подойдёт как крупным компаниям с уже внедрённым кадровым электронным документооборотом, так и разработчикам сервисов для внутреннего ЭДО.