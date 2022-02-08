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ГК «Астрал» представила сервис для выпуска электронных подписей для кадрового ЭДО

Для рубрики ЭДО
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Группа компаний «Астрал» запускает интеграционный сервис, предназначенный для массового дистанционного выпуска усиленных неквалифицированных электронных подписей (УНЭП) для сотрудников организаций в рамках нововведений в законодательстве о кадровом документообороте.

Напомним, что ранее был подписан Федеральный закон от 22 ноября 2021 года № 377-ФЗ, который позволяет дистанционно оформлять трудовые договоры и другие кадровые документы.

Руководитель организации при подписании документа обязан использовать квалифицированную электронную подпись, в то время как сотрудникам разрешено подписывать документы с помощью УНЭП.

Более подробно мы писали об этом в статье, посвящённой вопросу внедрения кадрового электронного документооборота (КЭДО) в организации.

Усиленные неквалифицированные электронные подписи часто используются для подписания внутренних электронных документов, в том числе в кадровом делопроизводстве. УНЭП удобна тем, что для неё не требуется дополнительное ПО или специальный носитель, поэтому такой подписью можно пользоваться на мобильных устройствах.

Поскольку к 2023 году КЭДО станет обязательным, у крупных компаний встаёт вопрос о массовом оформлении электронных подписей для сотрудников. В связи с этим становится востребованным внедрение в инфосистемы организаций сервиса, который упростит процесс массового выпуска электронных подписей. В основе решения лежит технология API, позволяющая встраивать различные онлайн-сервисы в привычные информационные системы.

Например, если вы работаете в сервисе электронного кадрового документооборота, у вас в интерфейсе появится форма, с помощью которой вы сможете выпускать электронные подписи для сотрудников и отслеживать статус их готовности, не переходя в другие программы.

API УНЭП позволит автоматизировать процессы КЭДО в информационной системе работодателя.

Решение подойдёт как крупным компаниям с уже внедрённым кадровым электронным документооборотом, так и разработчикам сервисов для внутреннего ЭДО.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Калуга Астрал
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