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Безалкогольное пиво начнут маркировать в обязательном порядке, а вино — в рамках эксперимента

Для рубрики Маркировка товаров
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Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку безалкогольного пива в четвёртом квартале 2022 года. Соответствующий проект Постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сроки будут зависеть от вида упаковки:

  • для маркировки безалкогольного пива в специализированной таре, которая предназначается для первичной упаковки пива, но не для продажи конечному потребителю — с 1 сентября 2022 года;
  • для маркировки пива в других видах упаковки — с 1 декабря 2022 года.

Немаркированное пиво, ввезенное/произведенное до сроков его обязательной маркировки, можно будет реализовать в пределах срока его годности еще в течение года::

  • до 1 сентября 2023 года — для реализации безалкогольного пива, упакованного в спецупаковку;
  • до 1 декабря 2023 года для реализации безалкогольного пива в другой упаковке.

Напомним, что с 1 апреля 2021 года проводится эксперимент по маркировке пива, а также напитков, которые изготавливаются на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он завершится 31 августа 2022 года.

Очередной эксперимент по маркировке планируется провести с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023. На этот раз маркировать в рамках пилотного проекта начнут некоторые виды алкогольных напитков, включая вино. Для этого Минпромторг подготовил проект соответствующего постановления правительства, который уже опубликован на портале проектов НПА.

В документе представлен перечень товаров, которые предлагается маркировать:

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование товарной позиции

2204 (за исключением 2204 30)

Вина виноградные натуральные, включая крепленые (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов)

2205

Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ

2206 00 100 0

2206 00 390 9

2206 00 590 9

2206 00 890 9

Прочие напитки сброженные игристые

и неигристые с фактической концентрацией спирта более 7 об. %, смеси сброженных напитков;

и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные

или не включенные (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов)

2208 (за исключением 2208 90 910 0, 2208 90 990 0)

Спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов)

Оператором системы маркировки, проводимой в порядке эксперимента, выступит ЦРПТ.

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