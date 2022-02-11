Безалкогольное пиво начнут маркировать в обязательном порядке, а вино — в рамках эксперимента

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку безалкогольного пива в четвёртом квартале 2022 года. Соответствующий проект Постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сроки будут зависеть от вида упаковки:

для маркировки безалкогольного пива в специализированной таре, которая предназначается для первичной упаковки пива, но не для продажи конечному потребителю — с 1 сентября 2022 года ;

для маркировки пива в других видах упаковки — с 1 декабря 2022 года .

Немаркированное пиво, ввезенное/произведенное до сроков его обязательной маркировки, можно будет реализовать в пределах срока его годности еще в течение года::

до 1 сентября 2023 года — для реализации безалкогольного пива, упакованного в спецупаковку;

до 1 декабря 2023 года для реализации безалкогольного пива в другой упаковке.

Напомним, что с 1 апреля 2021 года проводится эксперимент по маркировке пива, а также напитков, которые изготавливаются на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он завершится 31 августа 2022 года.

Очередной эксперимент по маркировке планируется провести с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023. На этот раз маркировать в рамках пилотного проекта начнут некоторые виды алкогольных напитков, включая вино. Для этого Минпромторг подготовил проект соответствующего постановления правительства, который уже опубликован на портале проектов НПА.

В документе представлен перечень товаров, которые предлагается маркировать:

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товарной позиции 2204 (за исключением 2204 30) Вина виноградные натуральные, включая крепленые (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов) 2205 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ 2206 00 100 0 2206 00 390 9 2206 00 590 9 2206 00 890 9 Прочие напитки сброженные игристые и неигристые с фактической концентрацией спирта более 7 об. %, смеси сброженных напитков; и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов) 2208 (за исключением 2208 90 910 0, 2208 90 990 0) Спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов)

Оператором системы маркировки, проводимой в порядке эксперимента, выступит ЦРПТ.