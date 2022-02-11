Безалкогольное пиво начнут маркировать в обязательном порядке, а вино — в рамках эксперимента

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку безалкогольного пива в четвёртом квартале 2022 года. Соответствующий проект Постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сроки будут зависеть от вида упаковки:
- для маркировки безалкогольного пива в специализированной таре, которая предназначается для первичной упаковки пива, но не для продажи конечному потребителю — с 1 сентября 2022 года;
- для маркировки пива в других видах упаковки — с 1 декабря 2022 года.
Немаркированное пиво, ввезенное/произведенное до сроков его обязательной маркировки, можно будет реализовать в пределах срока его годности еще в течение года::
- до 1 сентября 2023 года — для реализации безалкогольного пива, упакованного в спецупаковку;
- до 1 декабря 2023 года для реализации безалкогольного пива в другой упаковке.
Напомним, что с 1 апреля 2021 года проводится эксперимент по маркировке пива, а также напитков, которые изготавливаются на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он завершится 31 августа 2022 года.
Очередной эксперимент по маркировке планируется провести с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023. На этот раз маркировать в рамках пилотного проекта начнут некоторые виды алкогольных напитков, включая вино. Для этого Минпромторг подготовил проект соответствующего постановления правительства, который уже опубликован на портале проектов НПА.
В документе представлен перечень товаров, которые предлагается маркировать:
Оператором системы маркировки, проводимой в порядке эксперимента, выступит ЦРПТ.
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