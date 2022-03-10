Электронная подпись для физлиц в 2022 году: где применяется

Электронная подпись — удобный инструмент не только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и для обычных граждан. С её помощью они могут значительно расширить свои возможности в цифровом мире.

Расскажем о том, как граждане могут использовать электронную подпись и где её получить.

Зачем обычным гражданам электронная подпись

В основном физические лица используют электронную подпись для заверки документов, а также взаимодействия с государственными органами, учебными заведениями, работодателями.

В статье речь пойдёт именно о квалифицированной электронной подписи, которую физические лица получают в аккредитованных удостоверяющих центрах.

Зарегистрировать юридическое лицо или ИП

Стать индивидуальным предпринимателем или зарегистрировать юридическое лицо гражданин может удалённо. Для этого воспользуйтесь сервисом от ФНС «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде».

Пакет документов вы можете сформировать в бесплатной программе, а подпишите с помощью электронной подписи.

Работать удалённо

Если работодатель и сотрудник обмениваются электронными документами, их также нужно заверять электронной подписью (49.1 ТК).

Примеры таких документов: трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, договоры о материальной ответственности, ученические договоры на получение образования.

Получить патент на изобретение

На сайте Федерального института промышленной собственности можно подать заявку на получение патента на изобретение или полезную модель. При этом действует скидка на госпошлину в 30%. Для того чтобы заявка имела юридическую значимость, её подписывают электронной подписью.

Заключать сделки с недвижимостью на портале Росреестра

Сделки с недвижимостью проводить удалённо можно только в том случае, если собственник предварительно подал заявление в Росреестр о своём согласии на такие сделки.

Электронная подпись откроет следующие возможности на портале Росреестра:

получение выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

получение сведений из Государственного кадастра недвижимости;

подача заявления о постановке недвижимости на кадастровый учёт;

запрос информации об объектах недвижимости;

проведение государственной регистрации сделки с недвижимостью.

Подать заявление на поступление в ВУЗ

Подача заявления и документов на поступление в ВУЗ — удобная альтернатива личному посещению приёмной комиссии. Подписать электронные документы можно с помощью квалифицированной электронной подписи, таким образом, они будут обладать той же юридической значимостью, что и бумажные документы.

Личный кабинет налогоплательщика

Некоторые функции в кабинете налогоплательщика доступны только с электронной подписью. Это подача декларации 3-НДФЛ, запрос справки о состоянии расчётов, подача заявления на льготу.

Участвовать в торгах на ЭТП

Обычные граждане имеют право участвовать в торгах, если их доход за год не превышает 2,5 млн рублей. Но есть и закупки, в которых они не смогут принять участие. Это закупки, которые:

предназначены только для субъектов малого и среднего бизнеса;

требуют от участника лицензии на деятельность;

направлены на исполнение государственного оборонного заказа.

Для участия в разрешённых торгах физическому лицу понадобится квалифицированная электронная подпись.

Как получить электронную подпись

Электронную подпись для физических лиц выдают в аккредитованных удостоверяющих центрах. Для этого нужно оставить заявку, представить паспорт и пройти обязательную идентификацию.