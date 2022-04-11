Массовый импорт контрагентов в системе ЭДО

Как работает новая функция

Алгоритм импорта контрагентов выглядит следующим образом:

1. Загружаете из системы шаблон таблицы для ввода данных.

2. Вписываете данные контрагентов: наименование юридического лица, оператора ЭДО и его ID.

3. Загружаете готовый файл в систему, проверяете и отправляете приглашения, кликнув на одну кнопку вверху.

После того как контрагент подтвердит обмен электронными документами, он перейдёт на вкладку «Мои контрагенты».

Почему это удобно и какие есть результаты

Главное преимущество новой функции — сокращения времени на приглашение текущих контрагентов к обмену электронными документами. Любое приглашение из списка можно отозвать до того момента, как оно будет принято.

По данным метрик, с 23 марта функцией воспользовались 60 человек, из которых 27 нажали «Отправить приглашения», а остальные делали это выборочно из списка.

«Астрал.ЭДО» — это онлайн-сервис для организации юридически значимого документооборота. В программе можно составлять, подписывать и отправлять электронные документы. Первый месяц — бесплатно по тарифу «Промо», лицензия на год рассчитывается исходя из количества исходящих документов в месяц.