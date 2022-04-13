Сроки предоставления данных о драгметаллах в систему ГИИС ДМДК перенесли

4 апреля опубликовано постановление Правительства № 576 «О внесении изменений в ППРФ от 26 февраля 2021 № 270». Изменения коснулись сроков предоставления данных о драгоценных камнях и металлах, сроках подачи уточнённых сведений об остатках, а также участников системы ГИИС ДМДК.

Что такое ГИИС ДМДК

ГИИС ДМДК — это государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

Участники этого рынка взаимодействуют между собой и с государственными органами посредством этой информационной системы. В ГИИС ДМДК представляют сведения о ювелирных изделиях, их описание, а также коды маркировки.

Как было, что изменилось и что будет потом

О кредитных организациях и Центральном Банке

26 февраля 2021 года вышло постановление Правительства № 270. В нём утвердили правила функционирования ГИИС ДМДК. Мы не будем перечислять весь список правил, но расскажем о тех, кто является участником этой системы:

федеральные органы исполнительной власти;

федеральное казённое учреждение «Гохран России»;

акционерное общество «Гознак»;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учёте.

Теперь, в связи с выходом постановления, о котором мы упомянули в самом начале, этот список пополнился кредитными организациями и Центральным Банком. Раньше на них это правило не распространялось. Они должны будут вносить информацию о поступлении и реализации слитков аффинированных драгметаллов с 1 марта 2023 года.

О сроках подачи уточнённых сведений об остатках

В февральском постановлении № 270 было сказано, что организации, за исключением имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, должны были подать уточнённые сведения об остатках до 1 апреля 2022 года. Для тех же, кто имеет право осуществлять аффинаж, этот срок был 1 июня 2022. Но с выходом нового постановления эти даты изменили, — теперь в документе значится 1 сентября 2022 года для обоих случаев.

Это правило не касается кредитных организаций, для них с 1 сентября подача этих сведений будет добровольной. Обязательно же им сообщить об остатках нужно будет до 1 марта 2023 года, по состоянию на 28 февраля этого же года.

О сроках представления сведений по каждому факту

Также изменили и срок представления сведений по каждому факту оборота — не позднее 5 календарного дня с момента его возникновения. Раньше в постановлении было установлено, что подать нужно не позднее 3 дня.

Что нужно для работы в системе

С 1 марта 2023 года продажа ювелирной продукции будет возможна только с кодами маркировки, но у участников отрасли будет год, чтобы поставить гравировку на все остатки — это не изменилось. Однако подготовиться к работе нужно заранее.

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Для регистрации в ГИИС ДМДК и получения доступа к личному кабинету, нужно выполнить ряд требований системы, в том числе установить электронную подпись. «Астрал-ЭТ: ГИИС ДМДК» — надёжная электронная подпись для работы в информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.