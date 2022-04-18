Зачем бухгалтеру по кадрам 1С-Отчетность, интеграция с Работой в России и ЭДО с ФСС

Чтобы жизнь бухгалтера-кадровика не превратилась в гонку 24/7, 1С предлагает специальные сервисы.

Что такое 1С-Отчетность и для чего она нужна

1С-Отчетность — это неотъемлемая часть информационной системы 1С, модуль встроен практически во все конфигурации. С помощью этого сервиса можно отправлять любые отчеты во все государственные службы.

Сервис облегчает жизнь сотрудников, отвечающих за сдачу отчетности, — отчеты формируются автоматически. Чтобы отправить отчет, не надо переключаться на другие сервисы — все внутри одной программы.

В модуль подгружены все текущие формы и формы прошлых периодов, если понадобится уточнять информацию. Данные в отчеты попадают из учетных документов, вносимых в программу 1С, в том числе кадровых. Главное — корректно внести их в базу.

Какие функции выполняет 1С-Отчетность

Основная функция сервиса — своевременно и быстро сдавать отчеты в контролирующие органы. Но помимо этого, у сервиса есть и другие возможности. С помощью него можно:

Получать сообщения и уведомления из госорганов и отвечать на них прямо из 1С. Позволяет оперативно обработать запросы и избежать штрафов.

Проводить онлайн-проверку отчетов.

Проводить форматно-логический контроль отчетов.

Проводить сверки с ФНС о состоянии расчетов с бюджетом.

Запросить выписку контрагентов из ЕГРЮЛ.

Печатать протоколы и квитанции, полученных в ходе сдачи отчетности.

Сверять с ПФР СНИЛС и ФИО сотрудников.

Отправлять в ФСС реестры больничных листов.

Загружать и отправлять отчеты, подготовленные в других программах.

В сервис уже встроена электронная цифровая подпись, с ее помощью можно подписать подготовленный отчет и отправить его в контролирующий орган. Отчетность уходит на сервер спецоператора, а далее в контролирующий орган. Так информация защищена и никуда не потеряется.

Какие отчеты в 1С-Отчетность сможет отправить кадровик

Сервис 1С-Отчетность позволяет полностью перейти на электронное взаимодействие с ФСС и ПФР, как того требует законодательство. Формировать отчеты можно не выходя из привычного интерфейса — из раздела «Зарплата и Кадры», предварительно настроив в 1С-Отчетность направления для сдачи отчетности и сертификат ЭП руководителя или сотрудника, кто будет подписывать отчет.

Из раздела «Страховые взносы» можно формировать отчеты и реестры, сведения о застрахованных лицах, проверять их и отправлять сразу в ФСС. Не нужно вручную заполнять, все данные уже есть в 1С.

С помощью сервиса можно отправить такие отчеты:

СЗВ-М;

СЗВ-ТД;

СЗВ-СТАЖ;

РСВ;

4-ФСС;

За формы СЗВ можно получить немаленькие штрафы. ПФР назначит штраф в размере 500 рублей за каждого сотрудника, если не включить их в отчет или опоздать со сроком отчета. Поэтому 1С-Отчетность напоминает о приближающихся сроках представления отчетности и помогает их проверить.

Однако, ручную проверку отчетов все же стоит проводить, потому что сервис не сможет проверить персональные данные сотрудников и их количество. Учитывая, что специалист по кадрам первым узнает о всех кадровых изменениях, вносит в программу приказы об увольнении и приеме, о переводах, обучении и повышении квалификаций, он сможет сформировать и отправить корректные отчеты.

Перед отправкой отчетов по персонифицированному учету, можете сверить СНИЛС и ФИО сотрудников с Пенсионным фондом. Это поможет своевременно устранить ошибки и сдать сведения с первой попытки.

Помимо основных отчетов, с помощью 1С-Отчетность можно получать от ФСС извещения о больничных и пособиях, а также отправлять в фонд проверенные сведения для назначения выплаты. В этом случае не надо переходить из программы в программу, сведения о больничном загружаются и выгружаются в одном окне. Главное — интегрировать 1С с системой социального электронного документооборота ФСС (СЭДО ФСС).

Здесь будут сообщения от ФСС об открытии и закрытии больничного, данные для расчета пособия, которые работодателю надо будет проверить, и в случае необходимости исправить и дополнить. А также информация о сумме и дате прямых выплат пособия.

Как подключить СЭДО в 1 С

Для того, чтобы подключиться к работе с ФСС по СЭДО достаточно при подключении из программы 1С к 1С-Отчетности отметить ФСС, как одно из направлений сдачи отчетов:

Калуга Астрал предлагает специальный тариф для кадровиков «Кадровые решения». Он позволяет отправлять отчетность и иные сведения только в ПФР и ФСС. Плюс в том, что подключить такое направление можно именно в программе, из которой работает кадровый сотрудник, например 1С:ЗУП, а можно и в 1С:Бухгалтерии. Это позволяет отрегулировать вопрос с доступом к отправке отдельных видов отчетов именно кадровыми сотрудниками.

Для отправки заявления для подключения тарифа нужно сделать всего несколько простых шагов.

Перейдите в раздел Главное — Организации — Подключение к 1С-Отчетности или Отчеты — Регламентированные отчеты — Настройки — Заявление на подключение.

Выберите сертификат электронной подписи (нажмите «Выбрать» и выберите нужный сертификат в новом окне):

Теперь укажите направления сдачи отчетов: ПФР и ФСС, для этого нажмите «Уточнить» в поле Гос. органы:

Теперь нужно сохранить заявление и отправить его: нажмите кнопку «Сохранить», а затем «Подписать и отправить»:

Готово! Можно отправлять отчеты.

Про отчеты для портала «Работа в России»

Федеральный закон от 28.06.2021 № 219-ФЗ внес изменения в закон о занятости № 1032-1. Он обязал работодателей размещать определенную информацию на портале.

Например, необходимо размещать данные о вакансиях. Правда, не всем.

Обязаны это делать следующие работодатели: ИП и организаций со среднесписочной численностью (за прошлый год) свыше 25 человек, а также новые компании, если ССЧ их работников превышает это значение.

Также подавать сведения обязаны органы государственной и региональной власти, местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, организаций, в которых есть доли участия РФ, субъекта РФ или муниципалитета.

Порядок размещения информации о вакансиях на портале «Работа в России» регулируется постановлением Правительства России от 25.08.2015 № 885 (далее — Порядок размещения вакансий).

Отчитываться о вакансиях нужно и в службу занятости, кроме того, необходимо сообщать в ЦЗН о предстоящем банкротстве, о рабочих местах для инвалидов и т. п. Но, если раньше порядок подачи таких сведений толком не был регламентирован, то с 1 января 2022 года он действует согласно постановлению от 30.12.2021 № 2576 и закона № 1032-1 (см. абзац 4 пункта 3 статьи 25).

Если регулярно размещать информацию на портале «Работа в России», то считается, что работодатель свою миссию исполнил и отдельно сообщать о вакансиях в ЦЗН не требуется.

Сейчас государство предлагает субсидии за прием на работу безработных в возрасте до 30 лет и многие работодатели наверняка захотят воспользоваться такой возможностью. Субсидия равна:

(3 МРОТ с увеличением на районный коэффициент (в тех регионах, где он действует) + сумма страховых взносов) * количество трудоустроенных молодых работников

Обратиться за наймом таких работников также можно через портал. Сообщить о трудоустройстве тоже придется через личный кабинет платформы. В общем «Работа в России» сейчас очень популярный ресурс.

Выгрузить сведения на портал можно с помощью 1С: ЗУП (начиная с версии 3.1.17.171). Для работы вам также потребуется электронная подпись. И не забудьте установить «галочку» — Используется интеграция с порталом «Работа в России». Для этого перейдите в Настройка — Кадровый учет.