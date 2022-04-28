Как ЭДО поможет получить возмещение НДС

Каков порядок возмещения в 2022, как получить деньги за 5 рабочих дней, и почему компаниям с ЭДО проще пройти эту процедуру?

Возмещение НДС: что это

Возмещение — не тоже самое, что возврат излишне уплаченных средств из бюджета. Сумму переплаченного налога по правилам ст. 78 НК налоговики вернут или зачтут в счет будущих отчислений.

Возмещается же именно «входной» НДС — тот, что был включен в стоимость товаров, работ, услуг и уплачен уже контрагентам компании (поставщиками и исполнителям).

Организация получает право на возмещение по итогам квартала, если принятая к вычету сумма превысила рассчитанную сумму НДС с реализации, т. е. когда покупок было больше, чем продаж.

Итак, различают два способа обращения к налоговикам: в общем или заявительном (ускоренном) порядке.

Ускоренный порядок возмещения НДС теперь доступен для всех

26 марта 2022 был принят закон № 67-ФЗ с пакетом мер поддержки российского бизнеса в условиях международных санкций. Одна из таких льгот — возможность возместить НДС в ускоренном (заявительном) порядке. Но только в пределах сумм налогов, которые были уплачены бюджет за предшествующий календарный год.

Воспользоваться заявительным порядком могут все налогоплательщики, если они не находятся в состоянии банкротства, реорганизации или ликвидации.

Новые правила применяются уже с апреля текущего года, т. е. когда компании начнут сдавать декларации по НДС за I квартал 2022 года. Обратите внимание, что форма самой декларации тоже обновилась, бланк утвержден приказом ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149.

При заявительном порядке компания подает только:

декларацию по НДС, в которой указывается сумма налога к возмещению

и

в течение 5 рабочих дней после декларации — заявление в произвольной форме.

Далее налоговая еще в течение недели проверяет наличие у компании недоимок, штрафов и выносит решение о возмещении или об отказе в возмещении суммы НДС.

Чтобы возместить налог раньше окончания камеральной проверки, следуйте инструкции:

укажите в строке 055 раздела 1 соответствующий код основания применения заявительного порядка ( это код 07, согласно письму ФНС от 01.04.2022 № СД-4-3/3993@ );

это код 07, согласно письму ФНС от 01.04.2022 № СД-4-3/3993@ в строке 056 раздела 1 декларации пропишите общую сумму НДС к возмещению.

Примерно через неделю налогоплательщик получит свое возмещение. Однако будьте готовы вернуть излишнюю сумму обратно в бюджет вместе с процентами, если окажется, что вычет заявлен необоснованно.

Как было до принятия закона № 67-ФЗ от 26.03.2022

До 2022 года большинство компаний возмещали НДС в общем порядке:

подавали в ИНФС сразу два документа: декларацию по налогу и заявление о возврате суммы НДС, предъявленного к возмещению;

проходили 2-месячную камеральную проверку ИФНС;

при необходимости предоставляли дополнительные документы в подтверждение законности налоговых вычетов;

а дальше — либо получали положительное решение, либо вступали в процедуру рассмотрения материалов проверки, подавали возражения на акт и т. д.

Корректно заполнить декларацию и не пропустить срок ее подачи поможет сервис Астрал Отчет 5.0. Система не пропускает отчетность с ошибками и автоматически обновляет формы отчетов на актуальные версии.

Заявительный же порядок возмещения НДС могли использовать только несколько категорий налогоплательщиков:

компании, у которых сумма уплаченных налогов ( НДС, на прибыль, НДПИ, акцизы ) за три последних года превысила 2 млрд рублей;

НДС, на прибыль, НДПИ, акцизы компании, которые предоставили банковскую гарантию или поручительство российской организации ( эти документы нужно приложить к декларации при подаче );

эти документы нужно приложить к декларации при подаче резиденты ТОСЭР и свободного порта Владивосток, которые предоставят поручительство управляющей компании.

Что ожидать после 2022 года в вопросе возмещения НДС

Пока в планах правительства распространить ускоренный порядок возмещения НДС для всех компаний на периоды 2022 и 2023 гг. Но вполне возможно, что эта норма найдет свое применение и дальнейшем.

В любом случае у государства остаются механизмы воздействия на недобросовестных налогоплательщиков. В частности, обязанность вернуть неправомерно полученную сумму возмещенного НДС вместе с пеней. Кроме того, установлен лимит на получение средств: сумма не может превышать размер налогов и взносов, уплаченных в предыдущем отчетном периоде.

Ускоренный режим существенно сокращает время ожидания для предпринимателей. В среднем, предприятие на ОСНО получит возмещение в течение пяти рабочих дней (это против 30-60 дней при общем порядке).

Удобный продукт от Калуги Астрал 1С-ЭДО — сервис электронного документооборота, который уже встроен в привычную 1С. Быстрый доступ к архиву документов: можно легко найти любой акт и предоставить его по запросу контролирующего органа. Документы учетной системы создаются автоматически на основе входящих электронных файлов, их останется только провести, что исключает риск ошибок при ручном вводе данных.

Чем полезен ЭДО при возмещении НДС?

Система электронного документооборота, внедренная в компании, отвечает не только за ускоренный и качественный обмен файлами с контрагентами и органами государственной власти. Также это постоянный и удобный доступ ко всем документам в электронном виде, подписанным квалифицированной подписью, т. е. имеющим полную юридическую силу.

Напомним , что в рамках камеральной проверки декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога, уполномоченные лица ИФНС могут истребовать у компании дополнительные подтверждающие документы ( ст. 172 НК ). В этом вопросе крайне важно соблюдение установленных законом сроков. Промедление грозит налогоплательщику отрицательным решением: отказом в возмещении и (или) привлечением к ответственности.

При наличии ЭДО задача значительно упрощается. И вот почему.

Все нужные документы всегда под рукой

Они хранятся в специальном облаке, налогоплательщик имеет к ним удобный и быстрый доступ круглосуточно из любого компьютера.

Предоставить нужные документы в налоговую — просто

Бухгалтерии не придется их распечатывать, подшивать, подписывать уполномоченным лицом и скреплять печатью организации, чтобы представить в ИФНС в надлежащем виде. Огромная часть работы может быть пропущена при наличии ЭДО.

Налоговые органы приветствуют электронный документооборот с налогоплательщиками

В электронном формате гораздо проще проще взаимодействовать с ФНС, вероятность ошибок в документах, и, как следствие, штрафов при использовании ЭДО минимальна.

Здесь мы подошли к еще одному аспекту.

Сервис ЭДО поможет содержать бухгалтерскую, складскую, управленческую документацию в порядке. Многие операторы проверяют загружаемые файлы на наличие ошибок, приводят их в нужный формат и т. д. Поэтому при истребовании налоговой дополнительных доказательств правомерности вычетов можно не беспокоиться о корректности предъявляемых документов.

Сервис Астрал.ЭДО автоматически проверяет легитимность электронной подписи, формат документа и соответствие данных в нем, а также выдает пользователю подсказку, если найдет ошибку.