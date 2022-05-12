Счёт за рубежом: открыть и не попасть на штраф

Как я открывал счёт за рубежом

Никогда бы не подумал, что поеду в другую страну оформлять себе банковскую карту, чтобы оплачивать зарубежные сервисы типа Figma или Zoom, и не совсем зарубежные, как Miro. Но новая реальность вносит коррективы. Выбрал страну для получения карты — Узбекистан. Со слов знакомых, банки работают быстро, карты выдают охотно, страна тёплая — всё сошлось.

План был таков: в четверг вылет в Ташкент в 09.05, к обеду я рассчитывал уже быть в отделении Kapital Bank, а в пятницу вечером — обратно домой. Самолёт из Москвы задержали на 1 час, и торопиться я начал уже в самолёте.

Из аэропорта сначала в отель — оформить временную регистрацию. Затем быстро-быстро получить местную сим-карту — выбрал Uztelecom.

Тут важно помнить: скачать приложение Uztelecom нужно, находясь в стране, и оформить международный роуминг на сим-карту. Я не учёл, что в России этого уже не сделать — ошибка, которую долго и дорого приходится сейчас исправлять.

Теперь еду в отделение Kapital Bank. По пути скачиваю приложение Apelsin — удобное, почти как у Тинькофф. У других мобильные приложения ужас. Приезжаю к закрытой двери — банк работает до 17.30.

Урок: прилетать нужно раньше, чтобы в запасе было хотя бы два полных дня.

В пятницу в отделение Kapital Bank я пришёл с загранпаспортом, временной пропиской и приложением Apelsin. Поменял рубли на сумы (местная валюта) и рубли на доллары без проблем. Оплатил комиссию 55 000 сум (около 390 рублей) за выпуск Visa gold — эта долларовая карта больше всего подходит под мои цели. Но при оформлении выяснилось, что готова она будет только в понедельник. А вылет-то у меня сегодня — в пятницу!

Надо сказать, что в Ташкенте меня встретил друг, провёз по всем локациям, рассказал, помог. С ним и обдумывали варианты решения проблемы: нотариальная доверенность на него, и он получит карту в понедельник, или я меняю билет и лечу домой в другой день. Решили попробовать доверенность.

Спойлер: оказалось, получить нотариальную доверенность в Узбекистане непросто — нужен местный ИНН (называется ПИНФЛ — персональный идентификационный номер физического лица), а его выдают через паспортный стол.

В итоге снова едем банк, но в другое отделение, и повторяем процесс с оплатой пошлины. И тут — радость... менеджер обещает сделать карту за полчаса. Через 30 минут карта у меня в руках.

Следующий вопрос, как же на неё перевести деньги из РФ?

Оказывается, ввели новое правило — нерезиденты (не граждане Узбекистана) могут перевести средства со счёта в РФ в рублях на счёт в Узбекистане в сумах. А вот со счёта в сумах на счёт в долларах перевести не могут.

Вариант нашёлся — SWIFT-перевод со своего счёта в долларах из России на свой долларовый счёт в Узбекистане. Сейчас (на момент публикации) срок таких переводов увеличился до 10 дней. На практике деньги дошли за 5 рабочих дней, комиссия за перевод у Тинькофф Банк— 15$, ограничение на сумму ежемесячных переводов — до 10 000$.

Уведомить налоговую и спать спокойно

Приехав в РФ, узнал, что зарубежный счёт необходимо зарегистрировать в ФНС. А для этого нужна ЭП. Как это сделать, написано на сайте налоговой, но без наглядных примеров. Поэтому делаю сам и делюсь инструкцией здесь.

Получить электронную подпись для физлица

1. Выбираем УЦ, который выдаёт подписи для ФЛ.

Полный список тут. Я выбрал УЦ ГК «Астрал» на шоссе Энтузиастов — я здесь работаю.

Оформить электронную подпись для физлица можно в нашем удостоверяющем центре. Ознакомьтесь с тарифами «Астрал-ЭТ», оставьте заявку на получение электронной подписи. Вам перезвонит наш специалист и ответит на все дополнительные вопросы.

С меня запрашивают:

оригинал паспорта;

номера ИНН и СНИЛС;

токен для записи подписи.

Выбрать носитель можно заранее в нашем каталоге.

Прихожу в офис для идентификации, передаю документы. Жду 10 минут, пока все заполнят и выпустят подпись. Подпись готова.

Воспользоваться Личным кабинетом на сайте ФНС

У меня macOS, и потому только через google chrome удаётся зайти в ЛК.

Заходим в Личный кабинет налогоплательщика → Войти с помощью ЭП.

Далее знакомимся с инструкцией, настраиваем ПК. Если ПК ещё не настроен, то идём по ссылке и настраиваем по инструкции. Или можно купить услугу, если не хочется самому разбираться.

В конце страницы грузится плашка «Выберите сертификат».

В моём случае ожидание длилось почти восемь минут. Я даже стал волноваться, что сделал что-то не так. В итоге список с моими сертификатами загрузился.

Выбрал свой сертификат и зашёл в ЛК.

Нажимаем вверху справа на поиск и вводим: «Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом».

Образец заполнения уведомления об открытии счёта

Начинаем заполнять:

Налоговый орган из списка по месту прописки.

Признак уведомления: во исполнение части 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

Номер счёта (вклада).

Имейте в виду: номер счёта и номер карты — данные разные! Реквизиты нужно обязательно запросить лично в банке при получении карточки. Вам выдадут небольшую справку, где все эти реквизиты указаны.

Заполняем только обязательные поля, которые под звёздочкой.

Все реквизиты о банке содержатся в справке, которую вам выдали в банке при получении карты.

Форма уведомления об открытии счёта и форматы (бланки) утверждена приказом ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ «Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счёта (вклада), об изменении реквизитов счёта (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счёта в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось»

Если всё заполнено корректно, то сайт ФНС формирует уведомление об открытии иностранного счёта в pdf. Несложно...

Сформированное заявление подписываем электронной подписью и отправляем.

Рассматривают заявку в течение одного дня.

Всё готово. Теперь деньгами на счёте можно пользоваться легально.

Главное — успеть отправить уведомление в налоговую не позднее 30 дней с момента открытия счёта за пределами РФ.

Если бы я не уведомил налоговую

Срок, в который необходимо отправить уведомление, определён в Федеральном законе от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»:

«…резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учёта об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

За нарушение законодательства, соответственно, предусмотрена ответственность.

Штраф за непредставление уведомления об открытии счёта за рубежом

Если вы уведомите свою налоговую об открытии счёта с опозданием или в ненадлежащей форме, то придётся заплатить штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей.

А если вы вовсе не поставили в известность ФНС, то штраф будет от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.