ЭДО

Эксперты «Калуга Астрал» примут участие в вебинаре РОСЭУ о применении электронного документооборота

7-10 июня в подмосковном Парк-отеле Солнечный ParkHotel& SPA пройдет Всероссийский Форум ЭДО'2022.

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Ассоциация «РОСЭУ» совместно с Академией Информационных Систем организуют Всероссийский Форум «ЭДО'2022 "Электронный документооборот. Тренды. Регулирование. Практика».

Для обсуждения на вебинаре запланированы следующие темы:

  • Как ЭДО помогает в жизни организации? Какие инструменты использовать?
  • Проблемы КЭДО в организации. Как внедрить?
  • Какие документы нужно перевести в электронный формат? Какими должны быть форматы?
  • Машиночитаемая доверенность и электронная подпись. МЧД & ЭП – как с этим жить?
  • Как обмениваться электронными перевозочными документами и кто должен перейти в цифровой формат?
  • Где и как хранить электронные документы? Особенности, проблемы и решения.

Приглашаем директоров организаций, главных бухгалтеров, руководителей общих центров обслуживания, кадровых служб и IT-подразделений.

Расскажите о своем опыте и узнайте опыт других! Ждем Вас на форуме!

Подробности и регистрация – на сайте форума.

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