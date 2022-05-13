Эксперты «Калуга Астрал» примут участие в вебинаре РОСЭУ о применении электронного документооборота

Ассоциация «РОСЭУ» совместно с Академией Информационных Систем организуют Всероссийский Форум «ЭДО'2022 "Электронный документооборот. Тренды. Регулирование. Практика».
Для обсуждения на вебинаре запланированы следующие темы:
- Как ЭДО помогает в жизни организации? Какие инструменты использовать?
- Проблемы КЭДО в организации. Как внедрить?
- Какие документы нужно перевести в электронный формат? Какими должны быть форматы?
- Машиночитаемая доверенность и электронная подпись. МЧД & ЭП – как с этим жить?
- Как обмениваться электронными перевозочными документами и кто должен перейти в цифровой формат?
- Где и как хранить электронные документы? Особенности, проблемы и решения.
Приглашаем директоров организаций, главных бухгалтеров, руководителей общих центров обслуживания, кадровых служб и IT-подразделений.
Расскажите о своем опыте и узнайте опыт других! Ждем Вас на форуме!
Подробности и регистрация – на сайте форума.