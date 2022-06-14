Повышение МРОТ с 1 июня. Что изменится для бухгалтера

Маршрутный лист бухгалтера

Постановлением от 28 мая 2022 года № 973 Правительство увеличило МРОТ на 10%, теперь минимальный заработок в России составляет — 15 279 рублей(на 1 января 2022 был 13 890 рублей). Это внеочередная индексация, которая вызвана инфляцией.

Поэтому бухгалтеру необходимо:

изменить локальные акты организации, где зафиксирован прежний размер МРОТ; внести изменения в трудовые договоры с сотрудниками, поднять уровень зарплаты до МРОТ; учитывать новую сумму при расчете зарплаты персоналу, больничных пособий, декретных, отпускных и других выплат; разобраться, как уплачивать взносы за сотрудников с июня 2022 г.

Вносим изменения в локальные нормативные акты компании

При составлении локального акта работодатель должен соблюдать главное правило — нормы этого документа не могут ухудшать положение работников по сравнению с установленными законодательством, коллективным и трудовым договором (ст. 8 ТК).

Если в актах организации (например, Положении об оплате труда) отражен минимальный размер зарплаты в твердой сумме, приведите его в соответствие с новым законом. Кроме того, потребуется внести изменения в штатное расписание.

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Поднять зарплату сотрудникам, которые получали минималку

Если в числе штатных работников компании есть те, кто на полной ставке получал до июня 2022 года — 13 890 рублей (т. е. МРОТ в прежнем размере), с ними в срочном порядке нужно изменить трудовой договор. В случае промедления работодателю грозит административный штраф по ст. 5.27 КоАП (для юрлиц — до 50 тысяч рублей, а для ИП — до 5 тысяч).

Обратите внимание, что речь идет о полной ставке, а не «выплате на руки». После удержания НДФЛ сумма может оказаться и ниже. Так, вместо 15 279 рублей после вычета налога работник получит 13 292,73 рубля.

Компания может увеличить размер зарплаты несколькими способами:

Проиндексировать оклад

Этот способ позволяет повысить уровень зарплаты сразу всему коллективу. Порядок индексации при этом должен быть предусмотрен локальными актами.

Для принятия решения работодателю необходимо издать соответствующий приказ, внести правки в штатное расписание и заключить с каждым сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору.

Увеличить размер премий и надбавок

Когда увеличить выплаты до уровня МРОТ нужно одному или нескольким работникам, удобней сделать это через прибавки к премии или другим элементам зарплаты (см. письмо Роструда от 27.04.2011 № 1111-6-1 ).

Руководитель издает приказ, вносит изменения в локальные акты, которыми установлен размер надбавок и премий, заключает допсоглашение к договору.

Доплатить до МРОТ

Если по итогам месяца выплата работнику оказалась ниже минимального размера оплаты труда, то ему можно просто доначислить недостающую сумму до МРОТ по приказу руководителя.

Сервис для кадрового делопроизводства Астрал iКЭДО поможет легко и оперативно подписать дополнительные соглашения с сотрудниками организации, а также мгновенно ознакомить с приказом или другим документом весь штат, зафиксировав подписание в специальном реестре. Он особенно пригодится компаниям с филиалами и обособленными подразделениями в других регионах или с сотрудниками на удаленке.

По-новому рассчитывать больничные

С июня 2022 вместе с МРОТ увеличился и минимальный размер больничного.

Если в расчетном периоде (за последние два года) фактический заработок был меньше минимальной зарплаты, то расчет пособия при наступлении страхового случая нужно проводить из действующего МРОТ, путем умножения ставки на 24 месяца.

Таким образом, минимальный заработок для расчета больничного с 01.06.2022 определяется по следующей формуле:

15 279 рублей * 24 месяцев = 366 696 рублей.

Средний заработок для расчета пособия вычисляется так:

15 279 рублей * 24 месяца / 730 дней = 502,32 руб./день.

Обратите внимание, что сумма больничного не должна быть ниже МРОТ в пересчете на полный месяц.

Пересмотреть сумму декретных

Аналогично необходимо рассчитать минимальную сумму выплаты, положенной при выходе сотрудницы в декрет. Средний заработок в день не может быть ниже 502,32 руб.

Величина декретного пособия в таком случае определяется как произведение среднего дневного заработка и количество дней отпуска по беременности и родам. В зависимости от того, были ли роды сложными, сколько дней отдыха положено женщине по закону, отличаются и минимальные и максимальные выплаты.

Скорректировать выплаты отпускных

Если отпуск сотрудника начинается с 1 июня 2022, за один календарный день отдыха ему положена выплата не меньше 521,47 рубля.

Рассчитывается это так:

15 279 руб. / 29,3 дня = 521,47 руб.

Если отпускные на дни отпуска после 31 мая 2022 уже были выплачены сотруднику, бухгалтер должен пересчитать сумму и доплатить разницу, исходя из нового МРОТ, за каждый день после повышения.

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Разобраться с порядком расчета взносов

Несмотря на то, что МРОТ вырос на 10%, изменения в положительном смысле коснутся только работников — физических лиц. Нагрузка на бизнес не увеличится, т. к. пересчитывать взносы после изменения минимального размера заработка бухгалтеру не придется.

Льготный тариф применяется исключительно «в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного федеральным законом на начало расчетного периода» (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК).

Напомним, что расчетный период для взносов — календарный год. Значит для вычисления суммы нужно брать МРОТ, действующий на 1 января 2022 года — 13 890 рублей.