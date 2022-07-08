Что изменилось с 1 июля 2022. Обзор для владельцев бизнеса и бухгалтеров

Единый налоговый платеж

С начала июля 2022 года налогоплательщики, которые направили до 04.05.2022 заявление в ФНС, по-новому рассчитываются с бюджетом.

Все платежи в государственную казну — налоги, взносы, пени, штрафы — они направляют на единый счет в казначействе. Далее суммы распределяются налоговой службой между видами платежей, исходя из очередности: в первую очередь погашают недоимки, затем — налоги и взносы текущего плана, потом пени и штрафы.

Если перечисленных средств не хватает на покрытие всех обязательств, то суммы распределяют пропорционально в рамках одной очереди списания.

Пока, до конца 2022 года, единый налоговый платеж введен как эксперимент. Но, возможно, с 2023 года аналогичный механизм расчетов с бюджетом (зачисление средств на единый налоговый счет) станет обязательным для всех налогоплательщиков.

Если подходить формально, то от применения ЕНП больше выигрывает ФНС, для бизнеса это сопряжено с дополнительными обязанностями по информированию инспекций об исчисленных суммах платежей в бюджет. Однако, время покажет все преимущества и недостатки нововведения.

Перенос сроков уплаты платежей в бюджет

Правительство предоставило малому бизнесу полугодовую отсрочку по уплате налога на УСН. Льгота доступна тем, чей ОКВЭД указан в постановлении Правительства от 30.03.2022 № 512.

Теперь налог за 2021 год и первый квартал 2022 года можно внести единовременно, а можно с рассрочкой: по 1/6 в последний день месяца, начиная с месяца, следующего за новым сроком уплаты.

С учетом переносов и рассрочек график платежей по УСН 2021-2022 будет таким:

Для предпринимателей

Аванс за 2 кв. (полугодие) 2022 — до 25.07.2022.

Аванс за 3 кв. (9 месяцев) 2022 — до 25.10.2022.

Первая 1/6 налога за 2021, первая 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 30.11.2022.

Вторая 1/6 налога за 2021, вторая 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 09.01.2023.

Третья 1/6 налога за 2021, третья 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 31.01.2023.

Четвертая 1/6 налога за 2021, четвертая 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 28.02.2023.

Пятая 1/6 налога за 2021, пятая 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 31.03.2023.

Аванс за 1 кв. 2023 — до 25.04.2023.

Последняя 1/6 налога за 2021, шестая 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 02.05.2023.

Налог за 2022 год — до 02.05.2023.

Для организаций

Аванс за 2 кв. (полугодие) 2022 — до 25.07.2022.

Аванс за 3 кв. (9 месяцев) 2022 — до 25.10.2022.

Первая 1/6 налога за 2021 — до 31.10.2022.

Вторая 1/6 налога за 2021, первая 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 30.11.2022.

Третья 1/6 налога за 2021, вторая 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 09.01.2023.

Четвертая 1/6 налога за 2021, третья 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 31.01.2023.

Пятая 1/6 налога за 2021, четвертая 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 28.02.2023.

Шестая 1/6 налога за 2021, пятая 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 31.03.2023.

Налог за 2022 — до 31.03.2023.

Аванс за 1 кв. 2023 — до 25.04.2023.

Последняя 1/6 аванса за 1 кв. 2022 — до 02.05.2023.

Отсрочку по страховым взносам за второй и третий квартал 2022 года законодательно закрепили для широкого перечня ОКВЭД. В основном это производственные предприятия и предприятия — поставщики товаров и услуг для внутреннего потребления. Сроки уплаты взносов перенесены на год, их можно уплачивать с мая 2023 года.

Взносы предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, поименованные в перечне к постановлению № 776, в размере 1% с дохода превышающего 300 тысяч рублей за 2021 год, в ПФР можно перечислить до 03.07.2023.

Корректно заполнить отчетность и не пропустить срок ее подачи поможет сервис Астрал Отчёт 5.0. Система не пропустит отчетность с ошибками и подскажет, как их исправить. Сервис также напомнит вам о сроках налоговых платежей. Помните что штраф можно получить не только за несданный отчет, но и за опоздание с уплатой налога.

Нулевая ставка НДС для гостиниц

Для гостиниц и иных форм бизнеса по размещению на пять лет установлена ставка 0% по НДС на услуги по предоставлению мест временного проживания.

Льгота будет действовать 20 кварталов или пять лет (с 01.07.2022 по 30.06.2027) для действующих гостиниц и в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию для новых объектов.

Ставка НДС 0% дает возможность, во-первых, не начислять НДС на стоимость конкретных услуг, а во-вторых, принимать к вычету входной НДС. Следовательно, разницу можно будет возместить из бюджета после подачи НДС-декларации.

Уже начиная с отчетности за третий квартал 2022 можно применить данные нововведения на практике. Для отражения льготных операций предназначен раздел 4 декларации. Нужно будет предоставить с налоговой декларацией ряд документов подтверждающих право на льготу.

Новое в работе с банками

С июля 2022 обновлены правила взаимодействия банков со своими клиентами.

При приеме на обслуживание банк будет проверять клиентов и группировать по степени риска участия в подозрительных операциях. Всех клиентов, которые уже обслуживаются в банке, относят к конкретной группе риска.

Если клиента отнесли к низкому уровню риска, он может спокойно продолжать свою деятельность. Если же он вошел в среднюю группу — его операции по счетам попадают под особый контроль. Клиентам с высоким уровнем риска значительно ограничат банковские операции, а с 01.10.2022 ЦБ получил разрешение исключать из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) подозрительные организации и ИП.

Новый порядок расчета больничных, отпускных и декретных

МРОТ уже повысили и во втором полугодии бухгалтер считает отпускные, больничные, декретные и другие выплаты по-новому.

Все подробности вы узнаете в этой статье.

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АУСН — новшество в налоговой системе

Стартовал эксперимент новой системы налогообложения для микробизнеса. Автоматизированная УСН доступна с 01.07.2022 для вновь зарегистрированных налогоплательщиков Москвы, Московской и Калужской областей и Республики Татарстан.

С начала 2023 года перейти на АУСН смогут действующие ИП и организации. Эксперимент продлится до конца 2027 года. Исходя из его результатов будет принято решение о дальнейшем расширении нового налогового режима и на другие субъекты России.

Анонсируют ряд заманчивых перспектив для бизнеса, рискнувшего перейти на данную систему: отсутствие отчетности, не надо платить и отчитываться за работников, исключены налоговые проверки...

Критерии перехода на АУСН

Штат не более 5 человек. Годовой доход не более 60 млн руб. Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб. Расчетные счета — только в уполномоченных банках. Выплаты сотрудникам — только в безналичной форме; Нельзя совмещать с иными спецрежимами.

Налоговый период при АУСН — 1 месяц.

Объект налогообложения — «доходы», ставка налога 8%;

Объект налогообложения — «доходы, уменьшенные на величину расходов», ставка налога 20%. Минимальный налог — 3%.

ФНС должна уведомить налогоплательщика о сумме налога не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Уплата производится не позднее 25 числа по указанным в уведомлении реквизитам.

Выгоды АУСН для каждого конкретного бизнеса должны быть просчитаны и иметь конкретное денежное выражение. Нужно учесть, что на АУСН нельзя принимать на работу налоговых нерезидентов, рассчитываться с сотрудниками наличкой, выбирать банк исходя из своих личных предпочтений. Кроме того, решить некоторые вопросы без помощи бухгалтера даже на АУСН будет проблематично.

Например, чтобы банк мог удерживать НДФЛ с зарплат сотрудников, ему придется передать сведения о зарплатах и вычетах по каждому работнику. Другой пример: взносы на травматизм нужно будет оплачивать ежемесячно и подавать отчет раз в год в ФСС.

Чтобы помочь компаниям (ИП) разобраться в нюансах нового режима, ФНС запустила промостраницу, на которой можно изучить не только базовые сведения об АУСН и нормативную документацию, но и прочитать ответы на частые вопросы налогоплательщиков.