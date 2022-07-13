АУСН — новый налоговый режим для малого бизнеса

Тем, кто перейдёт на новый спецрежим, не придётся самостоятельно считать налог, сдавать декларации и отчётность по работникам и платить взносы. Также налогоплательщики будут освобождены от выездных проверок ФНС.

Но у нового спецрежима есть немало ограничений, он подойдёт не всем.

Законодательство

Новый налоговый режим регламентируется тремя Федеральными законами:

Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ — о введении АУСН в экспериментальном порядке.

№ 17-ФЗ Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 18-ФЗ — о внесении поправок в НК РФ и другие законы в связи с введением АУСН.

№ 18-ФЗ Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 22-ФЗ — о внесении поправок в Бюджетный кодекс по распределению налога.

Где ввели АУСН

В эксперименте участвуют те же регионы, на которых тестировали самозанятость:

город Москва;

Московская область;

Калужская область;

Республика Татарстан.

Применять новый спецрежим могут также компании и ИП, которые стоят на учёте по месту жительства в одном из экспериментальных регионов, а работают в других субъектах РФ.

Например, предприниматель зарегистрирован в Москве, а занимается торговлей в Воронежской области.

Кто может применять АУСН

Перейти на новый налоговый режим могут те компании и ИП, которые зарегистрированы в экспериментальных регионах и отвечают следующим требованиям:

Средняя численность работников в месяц — не более пяти человек. Учитываются также внешние совместители и те, кто работает по ГПД. Все работники должны быть налоговыми резидентами РФ и получать зарплату только безналично, на карточку.

Годовой доход — не более 60 млн рублей.

Остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей.

Расчётный счёт открыт в банке, включённом в специальный перечень . Сейчас в нём только пять банков: АО КБ «Модульбанк», ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк». Иметь расчётные счета в других банках нельзя. В дальнейшем список может пополниться.

Нет филиалов и обособленных подразделений .

Доля участия других организаций в уставном капитале компании — не более 25% . Ограничение не распространяется на организации, у которых уставный капитал полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов. Но только если не менее половины их работников — это люди с инвалидностью, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

Кому не подойдёт АУСН

Применять АУСН запрещено кредитным организациям, КФХ, производителям подакцизных товаров, бизнесу в сфере азартных игр, нотариусам и адвокатам, тем, кто занимается добычей и продажей полезных ископаемых и многим другим. Всего в запретительном списке 33 позиции.

Кроме того, АУСН не смогут применять компании и ИП, которые перешли на уплату единого налогового платежа. ЕНП также начал действовать с 1 июля 2022 года.

Ставка налога

Как и при обычной упрощёнке, плательщики на АУСН могут выбрать объект налогообложения:

доходы — по ставке 8%;

доходы минус расходы — по ставке 20%.

В ходе эксперимента ставки нельзя изменять. Региональные власти по обычной УСН «доходы» могут уменьшить ставку налога с 6% до 1%, а по УСН «доходы минус расходы» — с 15% до 5%. С АУСН такого делать нельзя.

Налоговый период — календарный месяц.

Для тех, кто выбирает АУСН «доходы минус расходы», установлен минимальный налог — 3% от всех доходов. Его придётся заплатить, если по итогам года бизнес получит убыток, доход, равный нулю, либо налог, рассчитанный в обычном порядке, окажется меньше минимального налога.

Поменять выбранный объект налогообложения до конца года нельзя. Для перехода на новый объект в следующем году нужно будет уведомить ИФНС до 31 декабря текущего года.

Как рассчитать и уплатить налог

Самостоятельно бизнесу ничего считать не придётся — за него это сделает налоговая. Она будет получать сведения о доходах и расходах:

через онлайн-кассу;

от уполномоченного банка;

от самого плательщика через его личный кабинет, если доход получили без кассы и не на расчётный счёт — например, какой-то взаимозачёт. Сведения о таком доходе нужно ежемесячно передавать в налоговую через личный кабинет не позднее пятого числа следующего месяца.

ИФНС рассчитает налог и пришлёт уведомление в личный кабинет до 15 числа. Сам налог нужно уплатить до 25 числа следующего месяца.

При заполнении платёжки нужно использовать КБК 1822 12 052 070002 012 00002 110.

Налоги и взносы на АУСН

Новый налоговый режим освобождён от тех же налогов, что и обычная УСН. В частности, налогоплательщики на АУСН не платят:

НДС, кроме ввозного и «агентского» налога;

налог на прибыль, который рассчитывается по обычной ставке 20%;

налог на имущество организаций, за исключением недвижимости, для которой налоговая база — это кадастровая стоимость.

ИП на АУСН также не платят НДС, НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности и налог на имущество физлиц по недвижимости, которая используется для бизнеса.

Налогоплательщики на АУСН считаются налоговыми агентами по НДФЛ с выплат работникам, но рассчитывать и перечислять налог с доходов будет сам банк.

Также налогоплательщики на автоматизированной упрощёнке освобождены от взносов за работников на медицинское, пенсионное и социальное страхование. По ним установлены нулевые тарифы. Вместо этого оплачивать взносы в фонды будет федеральный бюджет.

Единственные взносы, которые придётся платить работодателям на АУСН — от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Для них установлена фиксированная сумма — 2 040 рублей в год независимо от количества сотрудников. Эта сумма будет ежегодно индексироваться.

Сумма взносов распределена равномерно на год, платить нужно 170 рублей в месяц. Отсрочек и рассрочек по ним не будет.

ИП на АУСН также освобождаются от уплаты фиксированных взносов за себя.

Отчётность на АУСН

Налогоплательщики на АУСН обязаны сдавать следующие отчёты:

декларацию по ввозному НДС, если компания или ИП импортирует товар из стран ЕАЭС;

бухгалтерскую отчётность — для организаций;

форму СЗВ-ТД на работников;

форму СЗВ-СТАЖ на сотрудников, которые в отчётном году были в неоплачиваемом отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет или работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

От других отчётов налогоплательщики освобождены.

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