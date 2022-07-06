Единый налоговый платёж: что нужно знать бизнесу

Что такое единый налоговый платёж (ЕНП)

Единый налоговый платёж — это возможность заплатить несколько налогов и взносов одним платёжным поручением. При этом не надо уточнять вид и назначение платежа, срок его уплаты и прочие характеристики.

Раньше такая возможность была только у физлиц. Теперь она появилась у организаций и ИП. Соответствующие изменения в НК внесены Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 379-ФЗ.

Сейчас действует пилотный проект по добровольному переходу на ЕНП. Срок действия эксперимента — с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Участвовать в эксперименте будут те, кто в марте 2022 провёл сверку платежей с налоговой и до 4 мая подал в налоговую заявление о применении ЕНП.

По плану ФНС в 2023 году такая схема уплаты налогов и сборов станет обязательной. Соответствующие поправки в налоговый кодекс уже прошли второе чтение в Госдуме.

Как работает ЕНП в 2022 году

Схема работы ЕНП проста: налогоплательщик перечисляет деньги на счёт, открытый в Федеральном казначействе, и подаёт в ФНС уведомление об исчисленных налогах и взносах. В уведомлении указана точная сумма конкретного платежа, которую надо перевести в бюджет.

А налоговая сама распределяет эти средства на уплату:

налогов, в том числе агентских;

авансовых платежей по налогам;

взносов на ОПС, ОМС и на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ВНиМ;

сборов, кроме госпошлины;

пеней, штрафов и процентов по перечисленным платежам.

Налоговая также учтёт в едином налоговом платеже суммы переплаты и излишне взысканные суммы после 1 июля 2022 года.

Как налоговая распределяет деньги с ЕНП

Деньги с единого налогового счёта будут распределяться в порядке очереди:

в счёт налоговой задолженности, если она есть; в счёт текущих платежей по налогам и взносам, по которым уже настал срок уплаты. Сначала засчитываются платежи с более ранним сроком уплаты, потом — с более поздним; в счёт пени; в счёт процентов; в счёт налоговых штрафов.

Если денег на счёте недостаточно, чтобы покрыть платежи по налогам и взносам с одинаковым сроком уплаты, инспекция распределит их между платежами пропорционально их суммам.

Пример

Компания должна уплатить страховые взносы за сотрудников до 15 августа. Суммы следующие:

ОПС — 210 000 рублей;

ОМС — 61 000 рублей;

ВНиМ — 29 000 рублей.

Остаток денег на едином налоговом счёте — 70 000 рублей.

На уплату взносов компании нужно 300 000 рублей, но дополнительно деньги она не перевела. Тогда остаток ЕНП налоговая распределит пропорционально суммам платежей: 49 000 рублей на ОПС (210 000 / 300 000 × 70 000), 14 200 рублей на ОМС и 6 800 рублей на ВНиМ.

Когда вносить ЕНП и подавать уведомление

Для уплаты ЕНП и подачи в налоговую уведомления об исчисленных суммах установлены следующие сроки:

налогоплательщики — за пять рабочих дней до срока уплаты налогов и авансовых платежей;

плательщики взносов — за пять рабочих дней до срока уплаты взносов;

налоговые агенты по НДФЛ — не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 2 марта 2022 года № ЕД-7-8/178@. Его можно подать на бумаге или в электронном виде.

Уведомление подаётся отдельно по каждому виду налога, авансового платежа, страховых взносов, имеющих разные КБК, разные сроки уплаты. Преимущество в том, что уведомление проще заполнять, чем платёжное поручение.

Обязанность по уплате налогов и взносов считается исполненной тогда, когда налогоплательщик передал в банк поручение на ЕНП при наличии достаточной суммы на счёте. Но не раньше, чем наступит срок уплаты налога, по которому принято решение о зачёте.

Как вернуть остаток единого налогового платежа

Остаток ЕНП, который инспекция не зачтёт в счёт уплаты налогов и взносов, можно вернуть. Для этого нужно подать заявление о возврате в ИФНС. Установленной формы заявления пока нет.

В течение 10 дней после получения заявления ИФНС примет решение, вернуть деньги или отказать. Затем в течение 5 рабочих дней она должна сообщить налогоплательщику о своём решении.

Вернуть деньги налоговики должны в течение месяца со дня получения заявления. В случае опоздания они должны будут вернуть сумму с процентами, начисленными по ключевой ставке Центробанка, которая действовала в дни просрочки.

Если единый налоговый платёж за налогоплательщика совершило третье лицо — например, директор компании или родственник ИП, то этот человек не может подать заявление на возврат денег.

Плюсы и минусы ЕНП

Как и у любого нововведения, у единого налогового платежа есть свои и преимущества, и недостатки.

Законодатели отмечают следующие плюсы ЕНП:

Ситуация, когда у одного налогоплательщика есть задолженность по одному виду платежей и переплата по другому, станет невозможной.

ЕНП перечисляется на один счёт Федерального казначейства, а значит, в платёжках нельзя будет ошибиться во множестве реквизитов. Заполнить уведомление на уплату налога или взноса проще, чем платёжку. А значит, будет меньше ошибочных платежей.

Система ЕНП позволит учитывать результаты исполнения налоговых обязательств перед бюджетом через формирование единого сальдо расчётов на его едином налоговом счёте.

Можно выделить и некоторые недостатки:

Рассчитывать текущие налоги придётся минимум на 5 рабочих дней раньше, чем прежде, так как уведомление с исчисленной суммой налога надо подать заранее.

Количество документов на уплату налогов и взносов не уменьшится — просто на смену платёжкам придут уведомления.

Если налоговики ошибочно начислят какие-то платежи или пени, они автоматом спишутся из ЕНП. Порядок возврата денег в этом случае пока не установлен, поэтому могут возникнуть проблемы.

Будущее ЕНП

Сейчас Госдума рассматривает законопроект о введении обязательного единого налогового платежа и единого налогового счёта (ЕНС) в 2023 году.

Что ждёт налогоплательщиков в случае, если законопроект примут без изменений:

ЕНП станет единственным способом уплаты налогов и взносов , от отдельных платёжек откажутся;

перейти на ЕНС должны будут все, сверки и заявления для этого не нужны;

срок уплаты всех налогов и взносов установят на один день — 25 число следующего месяца;

срок уплаты агентского НДФЛ изменится — с выплат за период с 20 числа прошлого по 19 число текущего месяца налог перечисляется до 25 числа текущего месяца;

сроки сдачи 6-НДФЛ, РСВ и декларации по УСН для ИП перенесут на 20 число;

уведомление об исчисленных суммах платежей можно будет подавать только в электронном виде;

остаток денег на едином налоговом счёте можно будет вернуть или зачесть в счёт третьих лиц.

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