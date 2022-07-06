Единый налоговый платёж: что нужно знать бизнесу

Что такое единый налоговый платёж (ЕНП)
Единый налоговый платёж — это возможность заплатить несколько налогов и взносов одним платёжным поручением. При этом не надо уточнять вид и назначение платежа, срок его уплаты и прочие характеристики.
Раньше такая возможность была только у физлиц. Теперь она появилась у организаций и ИП. Соответствующие изменения в НК внесены Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 379-ФЗ.
Сейчас действует пилотный проект по добровольному переходу на ЕНП. Срок действия эксперимента — с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Участвовать в эксперименте будут те, кто в марте 2022 провёл сверку платежей с налоговой и до 4 мая подал в налоговую заявление о применении ЕНП.
По плану ФНС в 2023 году такая схема уплаты налогов и сборов станет обязательной. Соответствующие поправки в налоговый кодекс уже прошли второе чтение в Госдуме.
Как работает ЕНП в 2022 году
Схема работы ЕНП проста: налогоплательщик перечисляет деньги на счёт, открытый в Федеральном казначействе, и подаёт в ФНС уведомление об исчисленных налогах и взносах. В уведомлении указана точная сумма конкретного платежа, которую надо перевести в бюджет.
А налоговая сама распределяет эти средства на уплату:
- налогов, в том числе агентских;
- авансовых платежей по налогам;
- взносов на ОПС, ОМС и на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ВНиМ;
- сборов, кроме госпошлины;
- пеней, штрафов и процентов по перечисленным платежам.
Налоговая также учтёт в едином налоговом платеже суммы переплаты и излишне взысканные суммы после 1 июля 2022 года.
Как налоговая распределяет деньги с ЕНП
Деньги с единого налогового счёта будут распределяться в порядке очереди:
- в счёт налоговой задолженности, если она есть;
- в счёт текущих платежей по налогам и взносам, по которым уже настал срок уплаты. Сначала засчитываются платежи с более ранним сроком уплаты, потом — с более поздним;
- в счёт пени;
- в счёт процентов;
- в счёт налоговых штрафов.
Если денег на счёте недостаточно, чтобы покрыть платежи по налогам и взносам с одинаковым сроком уплаты, инспекция распределит их между платежами пропорционально их суммам.
Пример
Компания должна уплатить страховые взносы за сотрудников до 15 августа. Суммы следующие:
- ОПС — 210 000 рублей;
- ОМС — 61 000 рублей;
- ВНиМ — 29 000 рублей.
Остаток денег на едином налоговом счёте — 70 000 рублей.
На уплату взносов компании нужно 300 000 рублей, но дополнительно деньги она не перевела. Тогда остаток ЕНП налоговая распределит пропорционально суммам платежей: 49 000 рублей на ОПС (210 000 / 300 000 × 70 000), 14 200 рублей на ОМС и 6 800 рублей на ВНиМ.
Когда вносить ЕНП и подавать уведомление
Для уплаты ЕНП и подачи в налоговую уведомления об исчисленных суммах установлены следующие сроки:
- налогоплательщики — за пять рабочих дней до срока уплаты налогов и авансовых платежей;
- плательщики взносов — за пять рабочих дней до срока уплаты взносов;
- налоговые агенты по НДФЛ — не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 2 марта 2022 года № ЕД-7-8/178@. Его можно подать на бумаге или в электронном виде.
Уведомление подаётся отдельно по каждому виду налога, авансового платежа, страховых взносов, имеющих разные КБК, разные сроки уплаты. Преимущество в том, что уведомление проще заполнять, чем платёжное поручение.
Обязанность по уплате налогов и взносов считается исполненной тогда, когда налогоплательщик передал в банк поручение на ЕНП при наличии достаточной суммы на счёте. Но не раньше, чем наступит срок уплаты налога, по которому принято решение о зачёте.
Как вернуть остаток единого налогового платежа
Остаток ЕНП, который инспекция не зачтёт в счёт уплаты налогов и взносов, можно вернуть. Для этого нужно подать заявление о возврате в ИФНС. Установленной формы заявления пока нет.
В течение 10 дней после получения заявления ИФНС примет решение, вернуть деньги или отказать. Затем в течение 5 рабочих дней она должна сообщить налогоплательщику о своём решении.
Вернуть деньги налоговики должны в течение месяца со дня получения заявления. В случае опоздания они должны будут вернуть сумму с процентами, начисленными по ключевой ставке Центробанка, которая действовала в дни просрочки.
Если единый налоговый платёж за налогоплательщика совершило третье лицо — например, директор компании или родственник ИП, то этот человек не может подать заявление на возврат денег.
Плюсы и минусы ЕНП
Как и у любого нововведения, у единого налогового платежа есть свои и преимущества, и недостатки.
Законодатели отмечают следующие плюсы ЕНП:
- Ситуация, когда у одного налогоплательщика есть задолженность по одному виду платежей и переплата по другому, станет невозможной.
- ЕНП перечисляется на один счёт Федерального казначейства, а значит, в платёжках нельзя будет ошибиться во множестве реквизитов. Заполнить уведомление на уплату налога или взноса проще, чем платёжку. А значит, будет меньше ошибочных платежей.
- Система ЕНП позволит учитывать результаты исполнения налоговых обязательств перед бюджетом через формирование единого сальдо расчётов на его едином налоговом счёте.
Можно выделить и некоторые недостатки:
- Рассчитывать текущие налоги придётся минимум на 5 рабочих дней раньше, чем прежде, так как уведомление с исчисленной суммой налога надо подать заранее.
- Количество документов на уплату налогов и взносов не уменьшится — просто на смену платёжкам придут уведомления.
- Если налоговики ошибочно начислят какие-то платежи или пени, они автоматом спишутся из ЕНП. Порядок возврата денег в этом случае пока не установлен, поэтому могут возникнуть проблемы.
Будущее ЕНП
Сейчас Госдума рассматривает законопроект о введении обязательного единого налогового платежа и единого налогового счёта (ЕНС) в 2023 году.
Что ждёт налогоплательщиков в случае, если законопроект примут без изменений:
- ЕНП станет единственным способом уплаты налогов и взносов, от отдельных платёжек откажутся;
- перейти на ЕНС должны будут все, сверки и заявления для этого не нужны;
- срок уплаты всех налогов и взносов установят на один день — 25 число следующего месяца;
- срок уплаты агентского НДФЛ изменится — с выплат за период с 20 числа прошлого по 19 число текущего месяца налог перечисляется до 25 числа текущего месяца;
- сроки сдачи 6-НДФЛ, РСВ и декларации по УСН для ИП перенесут на 20 число;
- уведомление об исчисленных суммах платежей можно будет подавать только в электронном виде;
- остаток денег на едином налоговом счёте можно будет вернуть или зачесть в счёт третьих лиц.
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