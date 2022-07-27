Изменения в законодательстве по закупкам в 2022 году

В статье расскажем про изменения в Федеральных законах 223-ФЗ и 44-ФЗ, которые начали действовать с 1 июля 2022 года.

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)

На официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок содержатся сведения о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях).

В этот Реестр попадают поставщики (подрядчики, исполнители), которые уклонились от заключения контракта или ненадлежащим образом исполнили свои обязательства по контракту.

Что изменилось в Реестре недобросовестных поставщиков с 1 июля 2022 года

Теперь в данный реестр попадают организации, отказавшиеся исполнять обязательства контракта, если на заказчика наложены санкции и меры ограничительного характера. Также в список РНП включают юрлиц и ИП, которые отказались от своих обязательств в одностороннем порядке.

Законность их действий рассматривает ФАС:

заказчик направляет в ЕИС обращение в течение двух дней с момента отказа;

Федеральная антимонопольная служба рассматривает жалобу;

сведения о поставщике вносят в РНП, если действия поставщика сочтены необоснованными.

Новые правила ведения РНП установлены законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ, который внёс изменения в закон о контрактной системе и закон № 223-ФЗ, а также постановлением Правительства от 23.05.2022 № 937, которое обязывает заказчиков по Закону 44-ФЗ не допускать к участию в закупках с установлением дополнительных требований по постановлению № 2571 от 29.12.2021 участников закупки, внесённых в РНП в связи с отказом исполнять контракт с «подсанкционным» заказчиком.

Последствия для организаций из РНП

Поставщики (подрядчики, исполнители), включённые в РНП из-за отказа исполнять контракт заказчика, подпавшего под санкции или незаконно расторгнувшие контракт в одностороннем порядке, не могут участвовать в закупках по № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в случае, если заказчики установят соответствующее ограничение об отсутствии в РНП.

Нововведения направлены на защиту заказчиков от злоупотреблений со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обеспечение гарантий исполнения контрактов.

Требования к закупочным комиссиям заказчиков и контрактной службе

Федеральный закон № 160-ФЗ от 11.06.2022 внёс изменения, цель которых усилить механизмы противодействовать коррупции в коммерческих и государственных закупках. В соответствии с внесёнными изменениями на заказчиков возлагается обязанность предотвращать и урегулировать конфликты интересов.

Кто принимает меры предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Принимать соответствующие меры обязаны:

руководители заказчиков;

контрактные управляющие;

руководители и работники контрактной службы;

члены закупочной комиссии.

Указанные лица должны обеспечивать отсутствие личной заинтересованности при исполнении возложенных на них обязанностей. В частности, при осуществлении закупки и исполнении и контракта недопустимо получение денег, имущества или иной выгоды для себя или третьих лиц.

Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Кому запрещено входить в закупочную комиссию

Законом № 160-ФЗ впервые установлен перечень лиц, которым запрещено входить в закупочную комиссию по 223-ФЗ, а также актуализирован перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии по 44-ФЗ.

Ими не могут быть:

физлица, имеющие личную заинтересованность, в результатах закупки;

физлица, имеющие трудовые отношения с организациями или физлицами, подавшими заявки;

физлица, связанные с организацией, подавшей заявку на участие: акционеры, члены органов управления, кредиторы;

иные физлица, чей запрет определён положением о закупке.

По 44-ФЗ в этот список добавляются:

физлица, привлечённые для проведения экспертной оценки извещений об осуществлении закупки, документаций и конкурсных заявок на участие;

управляющие организациями, подавшие заявку на участие;

должностные лица, которые осуществляют контроль в сфере закупок.

Что делать, если член комиссии перестал соответствовать обязательным требованиям

Если в составе закупочной комиссии выявлено лицо из списка выше, его меняют незамедлительно на другое физлицо, которое соответствует требуемым параметрам. Данная обязанность возлагается на заказчика, принявшего решение о создании комиссии.

Перечисленные нововведения не относятся к закупкам, которые были начаты до 1 июля 2022 года. Заказчики, осуществляющие закупки по 223-ФЗ, обязаны внести соответствующие изменения в свои Положения о закупке до 1 октября 2022 года.

Что ещё изменилось в коммерческих и государственных закупках

Далее рассмотрим по порядку, какие ещё законы и постановления внесли изменения в коммерческие и государственные закупки и что нового в работе поставщиков и их заказчиков.

Коммерческие закупки 223-ФЗ

Установлен новый порядок закупок — ПП № 2323 от 16.12.2021

Установленные постановлением Правительства от 11.12.2014 № 1352 правила осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) дополнены возможностью осуществлять неконкурентную электронную закупку, участниками которой могут быть только СМСП.

Такая закупка проводится на электронной площадке, включённой в перечень, установленный распоряжением Правительства от 12.07.2018 № 1447-р.

Торги по принципу «электронного магазина» происходят по следующей схеме:

представители СМСП размещают на электронной площадке предложения о товарах, работах или услугах;

заказчик публикует требования к участнику и сведения о необходимой закупке;

оператор площадки устанавливает подходящие предложения;

заказчик рассматривает предложенные варианты, определяет поставщика и заключает с ним договор.

Договор по результатам неконкурентной закупки по принципу «электронный магазин» заключается через торговую площадку в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной подписью. УКЭП сотрудника юрлица или ИП можно приобрести только в удостоверяющем центре, аккредитованном в Минцифры.

Руководители коммерческих организаций получают УКЭП в удостоверяющем центре ФНС. В удостоверяющем центре Федерального Казначейства РФ УКЭП получают только должностные лица заказчиков по 44-ФЗ.

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Установлены требования к независимой гарантии — № 109-ФЗ от 16.04.2022

В соответствии с изменениями, внесёнными в закон № 1223-ФЗ федеральным законом от 16.04.2022 № 109-ФЗ, обеспечен переход от банковских гарантий к независимым гарантиям по аналогии с нормами Закона о контрактной системе.

Независимые гарантии в качестве обеспечительных мер предусмотрены только для закупок, участниками которых могут быть исключительно СМСП.

Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения договоров принимают независимые гарантии, выданные:

Банками, включёнными в Перечень , размещённый на сайте Минфина. Госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ». Фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, перечень которых также размещён на сайте Минфина. Евразийским банком развития (если участник закупки является юр. лицом, зарегистрированным на территории государства — члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства — члена ЕАЭСФ, за исключением РФ).

Для обеспечения заявки срок действия гарантии должен быть не меньше месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие. Для обеспечения договора срок действия гарантии должен быть не меньше месяца с даты окончания срока исполнения обязательств перед заказчиком.

Согласно п. 4 ст. 3 109-ФЗ, заказчикам требуется привести в соответствие свои положения о закупках до 1 октября 2022 года.

Оптимизированы закупки в сфере строительства — Федеральным законом № 104-ФЗ от 16.04.2022 заказчикам предоставлена возможность осуществлять закупки «под ключ»

С 01.07.2022 предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.

В случае если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования.

Также законом № 104-ФЗ снят запрет на указание страны происхождения товарав описании предмета закупки.

Государственные и муниципальные закупки по Закону № 44-ФЗ

Изменён срок оплаты контрактов — федеральный закон № 104-ФЗ от 16.04.22

Все заказчики конкурентных госзакупок обязаны оплачивать полученные товары, выполненные работы или услуги в течение семи рабочих дней. Отсчёт ведётся с даты подписания акта приёма контракта. Нововведения применимы в тех случаях, если приглашение на участие и извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС с 1 мая 2022 года.

Если данные документы размещены с 1 января по 30 апреля 2022 года, то оплату разрешено проводить в течение 15 рабочих дней.

Напомним, 26 июля вступает в силу ПП РФ № 1290 от 16.07.2022. Документ меняет срок оплаты контрактов по оборонным заказам, который не будет превышать 30 дней, с момента подписания сторонами акта приёмки.

Расторгнуть контракт в одностороннем порядке стало проще — Федеральный закон № 360-ФЗ от 02.07.2021

Расторгнуть контракт в одностороннем порядке стало проще, в связи со вступлением в силу отложенных до 1 июля текущего года норм Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ.

Теперь в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта, заключённого по результатам электронной процедуры, уведомление о расторжении осуществляется через ЕИС.

Исключения составляют контракты, заключённые с единственным поставщиком в соответствии со статьёй 93 (кроме ч. 12 статьи 93) и по результатам закрытых закупок. Для таких контрактов осталась процедура уведомления о расторжении «на бумаге», под расписку или заказным письмом.

Условие контракта на ремонт федеральных автодорог можно изменить до конца года — ПП РФ № 1148 от 28.06.2022

В контракте о ремонте и содержании автодорог общего пользования можно поменять условия до 31 декабря 2022 года. Исполнителю разрешено увеличить цену более чем на 30%, но не выше лимита бюджетных обязательств.

Это можно сделать в случаях, если:

заказчиком является Росавтодор или подведомственная ему организация;

контракт заключён до 1 июля 2022 года;

исполнение контракта становится невозможным из-за обстоятельств, независящих от сторон.

Стороны действуют в следующем порядке:

подрядчик составляет проект соглашения, подписывает и направляет заказчику вместе с предложением на изменение контракта;

заказчик обязан рассмотреть документы в течение 10 рабочих дней после поступления. При согласии подписывает соглашение, отправляет исполнителю и размещает актуальную информацию в реестре контрактов. В случае если предложение не принято, отказ должен быть обоснован.

Когда повышение связано с подорожанием стройматериалов, стоимость новой сметы проходит специальную проверку. Документ рассматривают и дают заключение на отказ или одобрение в течение 14 рабочих дней. Главное условие — контракт должен финансироваться на госсредства или средства юридических лиц с госучастием.

Высшим исполнительным органам субъектов РФ и местным администрациям рекомендовано принять меры, обеспечивающие возможность изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, заключённых в соответствии с Законом о контрактной системе, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении таких контрактов, с учётом положений постановления № 1148.