Объединение ПФР и ФСС в 2023 году. Что изменится для отдела кадров

Что предполагает реформа по созданию единого социального фонда

Возможность для работодателей осуществлять все взносы единым платежом , рассчитанному по единому тарифу. По сути — один социальный взнос, который фонд распределяет самостоятельно. Расширение круга лиц, подпадающих под обязательное социальное страхование, в том числе за счет граждан, работающих по договорам ГПХ. Рост предельной базы по взносам. Будет установлена единая предельная база для пенсионного и обязательного соцстрахования. Сокращение количества отчетности , для снижения административной нагрузки на бизнес. Снижение издержек на обеспечение функционирования двух фондов (имущественные комплексы, IT-платформы и прочее). Удобство для простых граждан при получении социальных гарантий в режиме «одного окна».

В результате ожидается экономический, социальный и административный эффект. Так к концу переходного периода в 2025 году власти прогнозируют, что максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет 57,4 тыс. руб. Сейчас он равен — 37,9 тыс. руб.

Максимальный размер пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) будет 660,9 тыс. руб. против сегодняшних — 435,9 тыс. руб.

Максимальная сумма пособия по больничному при стаже 8 лет и более составит 143,5 тыс. руб.

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Подробнее о размерах тарифа

Тариф по взносам составит 30% в пределах единой базы. Пока точного значения единой предельной базы нет. Рассчитают ее так: проиндексируют предельную базу для взносов на ОПС в 2022 году (1,565 млн руб.) на рост средней зарплаты). Тариф по взносам с выплат, превышающих предельную базу, составит 15,1%.

Единый тариф вводит Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ «О внесении изменений в части 1 и 2 НК РФ...» объединяет льготные категории плательщиков в три группы:

15% для выплат свыше МРОТ для малых и средних предприятий;

7,6% для резидентов территорий опережающего развития и других экономических зон, социально ориентированных НКО, благотворительных организаций, резидентов «Сколково», ИТ-компаний, организаций-мультипликаторов, компаний радиоэлектронной промышленности;

0% для членов экипажей судов.

Тариф для ИП, который платит только за себя в 2023 году составит 45 842 руб. и 1% с доходов превышающих 300 тыс. руб. (максимальная сумма этого взноса 257 061 руб.).

Тарифы взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев и профзаболеваний утверждаются ежегодно отдельным федеральным законом. Размеры тарифов, которые действуют сейчас — от 0,2 до 8,5%, в 2023 году менять не будут.

Новые отчеты по работникам

Предполагается, что все отчеты по кадрам будут сведены в единую форму. То есть, все сведения, которые раньше заходили в фонды разрозненными отчетами, теперь будут заходить в рамках одной формы, как разделы. Попробуем, проанализировать закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ, чтобы сложить представление о новой отчетности. Одно несомненно: легко не будет, к этому нужно привыкнуть и разобраться в содержании и сроках, чтобы не оштрафовали.

О штрафах в кадровом делопроизводстве мы рассказывали подробно в этой статье.

Новая форма будет содержать информацию, которую подавали в отчетах СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС. Сдавать ее нужно будет в территориальное отделение нового Социального фонда в зависимости от наступившего события или срока, не целиком, а только с заполненным нужным разделом.

Так при приеме на работу или увольнении не позднее следующего рабочего дня нужно будет заполнить соответствующий раздел новой формы и направить в фонд.

По окончанию квартала, полугодия, 9 месяцев и года до 25 числа следующего месяца необходимо будет заполнить и передать разделы о взносах на травматизм и дополнительных взносах на накопительную пенсию.

По итогам года не позднее 25 января следующего года подается информация о стаже. Правда не на всех, а только на отдельные категории работников, в частности на тех, кто:

выполнял работу, дающую право на досрочное назначение страховой пенсии;

находился в простое или был отстранен от работы;

был освобожден от работы на время исполнения государственных или общественных обязанностей;

был в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет;

был в отпуске без сохранения зарплаты и т. д.

Все эти сведения должны содержать информацию в том числе и по работникам, с которыми заключены ГПД.

Подаваться форма будет как и сейчас в электронном виде по ТКС для работодателей с численностью работников более 10 человек. Для работодателей с меньшим штатом останется возможность сдачи отчета на бумаге.

До 25 числа ежемесячно в ФНС кадровая служба должна будет предоставлять отчет, который представляет собой некий симбиоз действующей на текущий момент формы СЗВ-М и РСВ.

Первый и второй месяц квартала в данный расчет по страховым взносам будут входить сведения для персонифицированного учета и данные о заработке и начисленных взносах. По факту это сведения из СЗВ-М и 3 раздела РСВ. Эти данные налоговики будут ежемесячно передавать в Социальный фонд.

По итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года отчет будет содержать общие суммы по облагаемой и необлагаемой базе, а также начисленные за отчетный период страховые взносы.

При сдаче новой отчетности по работникам специалисту кадровой службы не обойтись без взаимодействия с бухгалтерией и службой по охране труда.

Что касается сдачи отчетности, то все новые формы отчетов будут поддерживаться в сервисах для отправки отчетов по ЭДО. Например, Калуга Астрал предлагает сразу два варианта работы в таком сервисе — онлайн или локально на ПК.

Астрал Отчёт 5.0 — онлайн сервис для сдачи отчетности.

Умный редактор сервиса позволит избежать ошибок в формах, а возможность обмениваться документами с контролирующими ведомствами — своевременно реагировать на их запросы. Даже если ранее вы работали с другими системами, у вас останется доступ к данным за прошлые периоды

Астрал Отчёт 4.5 — сервис с установкой на ПК и локальной базой данных для отправки отчетности в контролирующие органы со встроенным плагином обменом документооборота с контрагентами.

Проверяем кадровые документы и корректируем локальные акты

Прямо сейчас менять ничего не нужно. Ждем законодательную базу по поводу объединения фондов. Но стоит проверить некоторые кадровые документы.

Возможно вам понадобится поменять ПВТР — поменять названия фондов, в которые уплачиваются взносы, на новые, скорректировать порядок выдачи справок о трудовой деятельности, обновить данные о регистрации сотрудников в системе персонифицированного учета. Нужно будет внести изменения в приказы о назначении ответственных за подготовку отчетов в Социальный фонд, должностные инструкции, памятки для сотрудников, согласия на обработку персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных не требуется для реализации работодателем обязанностей, возложенных на него законом. Здесь подразумевается обязанность по передаче ПД во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС), трудовую инспекцию, профсоюзы, прокуратуру и правоохранительные органы, налоговую, военкомат и т. д.

Однако на практике часто бывают ситуации, когда при взаимоотношении с ПФР и ФСС, а в перспективе — с Социальным фондом согласие от работника нужно иметь. Например, ПФР уделяет большое внимание заблаговременной работе с застрахованными лицами предпенсионного возраста. В частности, формированию сведений об их пенсионных правах. Часто у работодателей запрашиваются списки, другие документы в подтверждение стажа, справку из военкомата о периоде службы, военный билет и прочее. Такие сведения передаются только с согласия работника.

Кадровикам предстоит много рутинной административной работы: придется знакомить с изменениями всех сотрудников. Удобно, если в организации внедрен кадровый электронный документооборот (КЭДО).

По закону с 22 ноября 2021 года компании могут использовать кадровые документы в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. В ближайшей перспективе КЭДО станет обязательным. Уже сейчас разрабатываются и планируются к повсеместному вводу с 2023 года стандартизированные формы кадровых документов. А это шаг к неизбежному оцифровыванию кадров.