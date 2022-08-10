Объединение ПФР и ФСС в 2023 году. Что изменится для отдела кадров

Что предполагает реформа по созданию единого социального фонда
- Возможность для работодателей осуществлять все взносы единым платежом, рассчитанному по единому тарифу. По сути — один социальный взнос, который фонд распределяет самостоятельно.
- Расширение круга лиц, подпадающих под обязательное социальное страхование, в том числе за счет граждан, работающих по договорам ГПХ.
- Рост предельной базы по взносам. Будет установлена единая предельная база для пенсионного и обязательного соцстрахования.
- Сокращение количества отчетности, для снижения административной нагрузки на бизнес.
- Снижение издержек на обеспечение функционирования двух фондов (имущественные комплексы, IT-платформы и прочее).
- Удобство для простых граждан при получении социальных гарантий в режиме «одного окна».
В результате ожидается экономический, социальный и административный эффект. Так к концу переходного периода в 2025 году власти прогнозируют, что максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет 57,4 тыс. руб. Сейчас он равен — 37,9 тыс. руб.
Максимальный размер пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) будет 660,9 тыс. руб. против сегодняшних — 435,9 тыс. руб.
Максимальная сумма пособия по больничному при стаже 8 лет и более составит 143,5 тыс. руб.
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Подробнее о размерах тарифа
Тариф по взносам составит 30% в пределах единой базы. Пока точного значения единой предельной базы нет. Рассчитают ее так: проиндексируют предельную базу для взносов на ОПС в 2022 году (1,565 млн руб.) на рост средней зарплаты). Тариф по взносам с выплат, превышающих предельную базу, составит 15,1%.
Единый тариф вводит Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ.
Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ «О внесении изменений в части 1 и 2 НК РФ...» объединяет льготные категории плательщиков в три группы:
- 15% для выплат свыше МРОТ для малых и средних предприятий;
- 7,6% для резидентов территорий опережающего развития и других экономических зон, социально ориентированных НКО, благотворительных организаций, резидентов «Сколково», ИТ-компаний, организаций-мультипликаторов, компаний радиоэлектронной промышленности;
- 0% для членов экипажей судов.
Тариф для ИП, который платит только за себя в 2023 году составит 45 842 руб. и 1% с доходов превышающих 300 тыс. руб. (максимальная сумма этого взноса 257 061 руб.).
Тарифы взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев и профзаболеваний утверждаются ежегодно отдельным федеральным законом. Размеры тарифов, которые действуют сейчас — от 0,2 до 8,5%, в 2023 году менять не будут.
Новые отчеты по работникам
Предполагается, что все отчеты по кадрам будут сведены в единую форму. То есть, все сведения, которые раньше заходили в фонды разрозненными отчетами, теперь будут заходить в рамках одной формы, как разделы. Попробуем, проанализировать закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ, чтобы сложить представление о новой отчетности. Одно несомненно: легко не будет, к этому нужно привыкнуть и разобраться в содержании и сроках, чтобы не оштрафовали.
О штрафах в кадровом делопроизводстве мы рассказывали подробно в этой статье.
Новая форма будет содержать информацию, которую подавали в отчетах СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС. Сдавать ее нужно будет в территориальное отделение нового Социального фонда в зависимости от наступившего события или срока, не целиком, а только с заполненным нужным разделом.
Так при приеме на работу или увольнении не позднее следующего рабочего дня нужно будет заполнить соответствующий раздел новой формы и направить в фонд.
По окончанию квартала, полугодия, 9 месяцев и года до 25 числа следующего месяца необходимо будет заполнить и передать разделы о взносах на травматизм и дополнительных взносах на накопительную пенсию.
По итогам года не позднее 25 января следующего года подается информация о стаже. Правда не на всех, а только на отдельные категории работников, в частности на тех, кто:
- выполнял работу, дающую право на досрочное назначение страховой пенсии;
- находился в простое или был отстранен от работы;
- был освобожден от работы на время исполнения государственных или общественных обязанностей;
- был в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- был в отпуске без сохранения зарплаты и т. д.
Все эти сведения должны содержать информацию в том числе и по работникам, с которыми заключены ГПД.
Подаваться форма будет как и сейчас в электронном виде по ТКС для работодателей с численностью работников более 10 человек. Для работодателей с меньшим штатом останется возможность сдачи отчета на бумаге.
До 25 числа ежемесячно в ФНС кадровая служба должна будет предоставлять отчет, который представляет собой некий симбиоз действующей на текущий момент формы СЗВ-М и РСВ.
Первый и второй месяц квартала в данный расчет по страховым взносам будут входить сведения для персонифицированного учета и данные о заработке и начисленных взносах. По факту это сведения из СЗВ-М и 3 раздела РСВ. Эти данные налоговики будут ежемесячно передавать в Социальный фонд.
По итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года отчет будет содержать общие суммы по облагаемой и необлагаемой базе, а также начисленные за отчетный период страховые взносы.
При сдаче новой отчетности по работникам специалисту кадровой службы не обойтись без взаимодействия с бухгалтерией и службой по охране труда.
Что касается сдачи отчетности, то все новые формы отчетов будут поддерживаться в сервисах для отправки отчетов по ЭДО. Например, Калуга Астрал предлагает сразу два варианта работы в таком сервисе — онлайн или локально на ПК.
- Астрал Отчёт 5.0 — онлайн сервис для сдачи отчетности.
Умный редактор сервиса позволит избежать ошибок в формах, а возможность обмениваться документами с контролирующими ведомствами — своевременно реагировать на их запросы. Даже если ранее вы работали с другими системами, у вас останется доступ к данным за прошлые периоды
- Астрал Отчёт 4.5 — сервис с установкой на ПК и локальной базой данных для отправки отчетности в контролирующие органы со встроенным плагином обменом документооборота с контрагентами.
Проверяем кадровые документы и корректируем локальные акты
Прямо сейчас менять ничего не нужно. Ждем законодательную базу по поводу объединения фондов. Но стоит проверить некоторые кадровые документы.
Возможно вам понадобится поменять ПВТР — поменять названия фондов, в которые уплачиваются взносы, на новые, скорректировать порядок выдачи справок о трудовой деятельности, обновить данные о регистрации сотрудников в системе персонифицированного учета. Нужно будет внести изменения в приказы о назначении ответственных за подготовку отчетов в Социальный фонд, должностные инструкции, памятки для сотрудников, согласия на обработку персональных данных.
Однако на практике часто бывают ситуации, когда при взаимоотношении с ПФР и ФСС, а в перспективе — с Социальным фондом согласие от работника нужно иметь. Например, ПФР уделяет большое внимание заблаговременной работе с застрахованными лицами предпенсионного возраста. В частности, формированию сведений об их пенсионных правах. Часто у работодателей запрашиваются списки, другие документы в подтверждение стажа, справку из военкомата о периоде службы, военный билет и прочее. Такие сведения передаются только с согласия работника.
Кадровикам предстоит много рутинной административной работы: придется знакомить с изменениями всех сотрудников. Удобно, если в организации внедрен кадровый электронный документооборот (КЭДО).
По закону с 22 ноября 2021 года компании могут использовать кадровые документы в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. В ближайшей перспективе КЭДО станет обязательным. Уже сейчас разрабатываются и планируются к повсеместному вводу с 2023 года стандартизированные формы кадровых документов. А это шаг к неизбежному оцифровыванию кадров.