Что нового в процедуре увольнения сотрудников: проект поправок в Трудовой кодекс

Поправка № 1 . Уточняется порядок привлечения к дисциплинарной ответственности

С принятием нового закона составить акт об отказе работника дать письменные объяснения или ознакомиться с приказом о наложении взыскания можно будет только в присутствии самого сотрудника или его представителя.

Напомним, какова процедура сейчас. По факту проступка компания просит провинившегося сотрудника дать письменные объяснения в течение 2 рабочих дней. Если работник игнорирует просьбу, отказывается или уклоняется подписать приказ о привлечении его к дисциплинарной ответственности, то работодатель самостоятельно актирует эти события (ч. 1, 6 ст. 193 ТК).

Авторы законопроекта предлагают дополнить текст кодекса условием о том, что работодатель составляет акт исключительно с участием сотрудника-нарушителя.

Под представителем же понимается адвокат, юрист или иное лицо, имеющее нотариальную доверенность на представление интересов работника.

Важно: участие — это не только личное присутствие в офисе при составлении документа. Обеспечить исполнение закона можно при помощи аудио- или видео-звонка сотруднику. Например, можно организовать конференцсвязь с провинившимся работником при двух свидетелях, зачитать акт вслух и хранить запись звонка в организации.

Обратите внимание, что составлять акт есть смысл только по истечении 2 рабочих дней после просьбы предоставить письменные объяснения. Законодатель считает, что работнику нужно дать достаточное время не только на составление объяснительной записки, но и на решение — делать ее в принципе или нет (Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28.04.2022 № 88-16126/2022).

Даже если работник сразу говорит, что никаких объяснений писать не будет, придется выждать два дня.

Поправка № 2. Уволить по статье за неисполнение должностных обязанностей будет сложнее

Если Законопроект № 48589-8 примут в предложенной редакции, изменится и формулировка п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК.

Сейчас для увольнения нерадивого специалиста по этой статье необходимо, чтобы выполнялись два условия (п. 33 Постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2):

работник без уважительных причин не исполняет свои трудовые обязанности;

работник совершил проступок повторно, то есть имеется хотя бы одно непогашенное взыскание ( выговор или замечание ).

С принятием нового закона расторгнуть трудовой договор за неоднократное неисполнение обязанностей можно, только если сотрудника имеется минимум два выговора. Кроме того, планируется более четко прописать разницу между двумя взысканиями: выговором и замечанием.

Поправка № 3. Запрос объяснений только в письменном виде

До сих пор объяснения вследствие проступка допускалось запрашивать у сотрудника устно, в присутствии двух свидетелей. В суде их показаний было достаточно, чтобы подтвердить соблюдение процедуры увольнения.

С принятием поправок в ТК просьбу работодатель должен будет оформить письменно.

Увольнение сотрудника за неоднократное неисполнение обязанностей также относится к дисциплинарным взысканиям. А значит просьбу предоставить объяснения нужно выразить в письменном виде. Оформите документ и вручите его провинившемуся работнику лично под роспись или направьте почтой заказным письмом, сохранив при этом квитанции и опись вложения на случай суда.

Если не выполнить требование закона, процедура увольнения будет считаться не соблюденной, а значит не состоявшейся.

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Поправка №4. Депремирование станет еще одним видом дисциплинарного взыскания

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 192 ТК и расширить перечень дисциплинарных взысканий.

Напомним, что сейчас этот список является закрытым, к провинившемся сотруднику можно применить только один из трех допустимых взысканий:

замечание,

выговор,

увольнение (например, за прогул).

Вероятно, после вступления в силу поправок у работодателей появится еще один способ наказать подчиненных — депремирование. Это значит, что работника можно будет лишить стимулирующих выплат, которые носят постоянный характер и закреплены в трудовом договоре или ЛНА.

Формулировка в ч. 1 ст. 192 готовится такая:

«1) депремирование: лишение стимулирующих выплат, носящих постоянный характер (ежемесячные, квартальные, годовые) в полном или частичном размере;»

В пояснительной записке к проекту сказано, что сегодня соотношение оклад/премиальная часть в некоторых организациях достигает показателя 30/70. Это значит в любой момент работники могут лишиться большей части своего заработка по усмотрению руководства. Вероятно этот момент будет пересмотрен.

Пока же новшества в ТК:

Дадут возможность обжаловать депремирование в трудовой инспекции. Заставят работодателя обосновывать применения данной меры взыскания, соблюдать процедуру (т. е. запрашивать письменные объяснения, оформлять приказ, высчитывать сроки).

Если поправки одобрят, компания не сможет лишить нарушителя премии полностью или частично одновременно с другим дисциплинарным взысканием (например, выговором). Из локальных актов такое условие придется убрать. Но можно будет применять лишение премии как самостоятельную меру наказания.

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