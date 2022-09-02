Подавать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных пока не обязательно. Так сказал сам РКН

Подавать уведомление об обработке данных, исходя из новых правил (изменения в закон № 152-ФЗ «О персональных данных» внес федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ), нужно практически всем компаниям и ИП. Но заполнение уведомления вызвало немало споров. В частности, в нём необходимо указывать сведения:

об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ;

об использование шифровальных (криптографических) средств.

Далеко не каждый бухгалтер понял, о чем собственно идет речь. Многие также запутались с датой начала обработки персональных данных — одни считают, что указать нужно 1 сентября, другие говорят о дате регистрации бизнеса.

В итоге уведомления многие заполняли по аналогии с образцами из интернета или с самого сайта РКН. И, видимо, поторопились.

Эксперт Калуга Астрал связался со Свердловским отделением Роскомнадзора и ведомство дало следующие пояснения:

Форма уведомления поменяется , поэтому пока торопиться подавать уведомление не надо. Скорее всего, придется потом отправлять ещё одно дополненное уведомление.

Если компания уже есть в реестре операторов, то подавать еще раз уведомление не надо , достаточно внести дополнения.

Сейчас готовятся разъяснения по поводу того, какие документы и меры защиты должны быть предприняты в организации. Однозначно должны быть оформлены организационно-распорядительные документы. И РКН готовит свои формы модели угроз и другие .

Кроме того, на сайте РКН появились дополнительные разъяснения .

РКН сообщает, что новые формы уведомлений будут утверждены приказом Роскомнадзора. Пока можно подавать их по форме, утвержденной Приказом от 30.05.2017 № 9, в бумажном или электронном виде.

После утверждения новой формы, возможно, придется вносить дополнения в сведения, которые были ранее представлены, для этого нужно будет направить уведомление о внесении изменений в ранее представленные сведения в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

И, главное:

«Предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных не определен. Таким образом, 1 сентября 2022 не является крайним сроком подачи уведомления об обработке персональных данных».

Поэтому те, кто не успел отправить уведомление до 1 сентября 2022 года, не нарушили никаких сроков!