Защита персональных данных

Подавать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных пока не обязательно. Так сказал сам РКН

Жаркие споры между бухгалтерами: кому, когда сдавать уведомление в Роскомнадзор и как вообще его заполнять — всё ещё не утихают. А тем временем ведомство выпустило разъяснения и дало бизнесу время разобраться.

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Подавать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных пока не обязательно. Так сказал сам РКН

Подавать уведомление об обработке данных, исходя из новых правил (изменения в закон № 152-ФЗ «О персональных данных» внес федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ), нужно практически всем компаниям и ИП. Но заполнение уведомления вызвало немало споров. В частности, в нём необходимо указывать сведения:

  • об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ; 
  • об использование шифровальных (криптографических) средств. 

Далеко не каждый бухгалтер понял, о чем собственно идет речь. Многие также запутались с датой начала обработки персональных данных — одни считают, что указать нужно 1 сентября, другие говорят о дате регистрации бизнеса. 

В итоге уведомления многие заполняли по аналогии с образцами из интернета или с самого сайта РКН. И, видимо, поторопились. 

Эксперт Калуга Астрал связался со Свердловским отделением Роскомнадзора и ведомство дало следующие пояснения:

  • Форма уведомления поменяется, поэтому пока торопиться подавать уведомление не надо. Скорее всего, придется потом отправлять ещё одно дополненное уведомление.
  • Если компания уже есть в реестре операторов, то подавать еще раз уведомление не надо, достаточно внести дополнения. 
  • Сейчас готовятся разъяснения по поводу того, какие документы и меры защиты должны быть предприняты в организации. Однозначно должны быть оформлены организационно-распорядительные документы. И РКН готовит свои формы модели угроз и другие
Кроме того, на сайте РКН появились дополнительные разъяснения

РКН сообщает, что новые формы уведомлений будут утверждены приказом Роскомнадзора. Пока можно подавать их по форме, утвержденной Приказом от 30.05.2017 № 9, в бумажном или электронном виде.

После утверждения новой формы, возможно, придется вносить дополнения в сведения, которые были ранее представлены, для этого нужно будет направить уведомление о внесении изменений в ранее представленные сведения в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

И, главное:

«Предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных не определен. Таким образом, 1 сентября 2022 не является крайним сроком подачи уведомления об обработке персональных данных».

Поэтому те, кто не успел отправить уведомление до 1 сентября 2022 года, не нарушили никаких сроков!

 

Калуга Астрал
Калуга Астрал
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