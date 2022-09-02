ЭДО

АО «Калуга Астрал» прошел все сценарии тестирования Минтранса и готов к предоставлению услуг обмена ЭПД

АО «Калуга Астрал» первый из семи операторов ГИС ЭПД прошел все 13 сценариев тестирования Минтранса и готов 1 сентября 2022 года запустить обмен ЭПД в своих сервисах.

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Сценарии тестирования Минтранса состоят из возможных кейсов бизнес-кейсов с различными типами грузов (например, перевозка опасных грузов) или изменениями в ходе процесса грузоперевозки (например, частичная приемка, оформление переадресовки, и т. д.).

Для обмена ЭПД понадобится общий сервис ЭДО, для обмена УПД и договорами. Сейчас в электронном формате есть три типа документов:

  • транспортная накладная (ЭТрН);
  • электронный заказ-наряд (ЭЗН);
  • электронная сопроводительная ведомость (ЭСВ).

﻿С 1 марта 2023 года планируется ввести в электронный оборот еще четыре типа документов — Заказ/Заявка, Экспедиторская расписка, Договор фрахтования, Путевой лист.

ЭПД можно обмениваться только через Операторов ЭПД, прошедших аккредитацию. АО «Калуга Астрал» планирует получить аккредитацию уже к 15 сентября, после чего получит возможность предоставлять услуги обмена ЭПД с помощью своих сервисов.

Калуга Астрал
Калуга Астрал
Экосистема клиентского сервиса

ЭДО

АО «Калуга Астрал» прошел все сценарии тестирования Минтранса и готов к предоставлению услуг обмена ЭПД

АО «Калуга Астрал» первый из семи операторов ГИС ЭПД прошел все 13 сценариев тестирования Минтранса и готов 1 сентября 2022 года запустить обмен ЭПД в своих сервисах.

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