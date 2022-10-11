ЭДО

ФНС утвердила электронный формат акта о приёмке выполненных работ

Соответствующий приказ ФНС от 28 июля 2022 № ЕД-7-26/691@ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Версия для печати
ФНС утвердила электронный формат акта о приёмке выполненных работ

В приказе утверждены требования к XML-файлам акта сдачи результата выполненных работ и его приёмки заказчиком по форме КС-2. Акт о приёмке выполненных работ в электронной форме можно использовать в ЭДО с контрагентами, а также для передачи в ИФНС.

Когда нужен акт о приёмке выполненных работ

Такой акт используется в случае сдачи результата выполненных работ:

  • по строительству или реконструкции предприятия, здания, сооружения или иного объекта, при выполнении монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ;
  • по капитальному ремонту зданий и сооружений, если сторонами согласовано применение к таким работам правил о договоре строительного подряда;
  • по текущему ремонту здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного законченного строительством объекта.
Форма КС-2 — это первичный учётный документ. С его помощью в бухучёте отражают затраты на строительство, то есть включает их в первоначальную стоимость объекта, а также подтверждают приёмку для целей принятия НДС к вычету. У исполнителя акт подтверждает приёмку работ заказчиком и переход к заказчику всех рисков. Форма считается основанием для принятия выручки от реализации работ.

Электронный формат представления акта о приёмке выполненных работ можно использовать с 17 октября 2022 года. Это позволит:

  • автоматизировать внутренние бизнес-процессы организаций, в том числе обработку данных в своих информационных системах учёта;
  • оптимизировать взаимодействие между участниками хозяйственной жизни;
  • представлять электронный акт о приёмке выполненных работ в налоговые органы при их истребовании или для пояснений.
Оформляйте первичку в электронном виде с помощью «Астрал.ЭДО» — удобного онлайн-сервиса для внутреннего и внешнего электронного документооборота. Он подойдёт бизнесу с любым объёмом документов и в любой сфере деятельности, в том числе для работы с маркировкой.

Взаимодействовать с налоговой и другими контролирующими органами помогут сервисы для сдачи электронной отчётности. «Астрал Отчёт 5.0» — онлайн-сервис, в котором можно вести несколько организаций в режиме одного окна, «Астрал Отчёт 4.5» — программа для ПК, в которой есть всё для сдачи отчётности онлайн, а «1С-Отчётность» можно использовать в привычном интерфейсе 1С.

 

Калуга Астрал
Калуга Астрал
Экосистема клиентского сервиса

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

ЕС вводит 8-й пакет санкций, Тинькофф размораживает торги, а Ким Кардашьян штрафуют за щиткоин

Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов как в России, так и в мире: потолок цен на нефть, списание кредитов, переменчивый Илон Маск, а также счастье вкладчиков MtGox спустя 8 лет.

Налоговый анализ договоров: четыре вопроса перед заключением. Судебная практика

Как показывает наш опыт работы с корпоративными клиентами, ошибки, допущенные при составлении договоров, часто становятся доводом против налогоплательщика. Договоры регулярно запрашиваются налоговыми органами в ходе контрольных мероприятий и налоговый инспектор тщательно их анализирует.

Налоговый анализ договоров: четыре вопроса перед заключением. Судебная практика
Вебинары для бухгалтеров

🤵 Бухгалтерам и кадровикам расскажут про миграционные правила при трудоустройстве иностранных работников

Клерк регулярно проводит вебинары для своих читателей. В этот раз он будет про работу кадровых и миграционных специалистов при оформлении на работу иностранцев.

Трудовое право

Работодатели опасаются, что сотрудник может принести липовую повестку, ведь заверять ее копию не нужно

По новой норме ТК РФ (ст. 351.7) мобилизованным надо выплатить всю неполученную зарплату и приостановить трудовой договор. Основание – заявление и копия повестки. Но некоторые кадровики призадумались – как убедиться в том, что повестка настоящая.

Читать еще