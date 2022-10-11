ФНС утвердила электронный формат акта о приёмке выполненных работ

В приказе утверждены требования к XML-файлам акта сдачи результата выполненных работ и его приёмки заказчиком по форме КС-2. Акт о приёмке выполненных работ в электронной форме можно использовать в ЭДО с контрагентами, а также для передачи в ИФНС.

Когда нужен акт о приёмке выполненных работ

Такой акт используется в случае сдачи результата выполненных работ:

по строительству или реконструкции предприятия, здания, сооружения или иного объекта, при выполнении монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ;

по капитальному ремонту зданий и сооружений, если сторонами согласовано применение к таким работам правил о договоре строительного подряда;

по текущему ремонту здания ( в том числе жилого дома ), сооружения или иного законченного строительством объекта.

Форма КС-2 — это первичный учётный документ. С его помощью в бухучёте отражают затраты на строительство, то есть включает их в первоначальную стоимость объекта, а также подтверждают приёмку для целей принятия НДС к вычету. У исполнителя акт подтверждает приёмку работ заказчиком и переход к заказчику всех рисков. Форма считается основанием для принятия выручки от реализации работ.

Электронный формат представления акта о приёмке выполненных работ можно использовать с 17 октября 2022 года. Это позволит:

автоматизировать внутренние бизнес-процессы организаций, в том числе обработку данных в своих информационных системах учёта;

оптимизировать взаимодействие между участниками хозяйственной жизни;

представлять электронный акт о приёмке выполненных работ в налоговые органы при их истребовании или для пояснений.

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