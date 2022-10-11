ФНС утвердила электронный формат акта о приёмке выполненных работ

В приказе утверждены требования к XML-файлам акта сдачи результата выполненных работ и его приёмки заказчиком по форме КС-2. Акт о приёмке выполненных работ в электронной форме можно использовать в ЭДО с контрагентами, а также для передачи в ИФНС.
Когда нужен акт о приёмке выполненных работ
Такой акт используется в случае сдачи результата выполненных работ:
- по строительству или реконструкции предприятия, здания, сооружения или иного объекта, при выполнении монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ;
- по капитальному ремонту зданий и сооружений, если сторонами согласовано применение к таким работам правил о договоре строительного подряда;
- по текущему ремонту здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного законченного строительством объекта.
Электронный формат представления акта о приёмке выполненных работ можно использовать с 17 октября 2022 года. Это позволит:
- автоматизировать внутренние бизнес-процессы организаций, в том числе обработку данных в своих информационных системах учёта;
- оптимизировать взаимодействие между участниками хозяйственной жизни;
- представлять электронный акт о приёмке выполненных работ в налоговые органы при их истребовании или для пояснений.
Взаимодействовать с налоговой и другими контролирующими органами помогут сервисы для сдачи электронной отчётности. «Астрал Отчёт 5.0» — онлайн-сервис, в котором можно вести несколько организаций в режиме одного окна, «Астрал Отчёт 4.5» — программа для ПК, в которой есть всё для сдачи отчётности онлайн, а «1С-Отчётность» можно использовать в привычном интерфейсе 1С.