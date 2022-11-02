Как платить НДС с электронных услуг иностранных компаний

Что изменилось в правилах уплаты НДС

В 2018 году при покупке электронных услуг у зарубежных продавцов российские фирмы должны были за свой счёт заплатить НДС.

В 2019 году вступило в силу правило, по которому иностранная компания, которая реализует электронные услуги на территории России должна была самостоятельно уплачивать НДС. То есть российские фирмы перестали быть налоговыми агентами.

С 1 октября 2022 году снова действует «старое» правило: российская компания, которая покупает у иностранцев электронные товары и услуги, признаётся налоговым агентом по НДС. Такие поправки внесены законом от 14 июля 2022 года № 323-ФЗ.

По каким электронным услугам действуют новые правила уплаты НДС

Список электронных услуг, при приобретении которых российские компании и ИП должны сами считать и платить НДС, зафиксирован в п. 1 ст. 174.2 НК:

предоставление прав на пользование программами для ПК, в том числе компьютерными играми, и базами данных, в том числе через предоставление удаленного доступа к ним;

рекламные услуги в Интернете;

размещение предложений о покупке товаров, работ, услуг;

предоставление возможности установить контакты и заключать сделки между продавцами и клиентами в сети Интернет;

хранение и обработка сведений в Интернете;

предоставление в режиме реального времени возможности размещать сведения в информационной системе;

предоставление доменных имен, услуги хостинга;

администрирование информационных систем и сайтов;

предоставление прав на электронные книги и иные электронные публикации, информационные, образовательные материалы, графические изображения, а также музыкальные и аудиовизуальные произведения;

поиск и предоставление заказчику сведений о потенциальных клиентах;

доступ к поисковым системам;

ведение статистики на сайтах.

Обязательное условие для применения нового правила – местом реализации этих товаров и услуг должна быть территория России. Электронные услуги считаются признанными в РФ, когда их покупатель ведёт деятельность в России (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК). Это значит, что при покупке электронных услуг у зарубежной организации любая российская компания или ИП становится налоговым агентом по НДС.

В каких случаях не нужно платить НДС с электронных услуг зарубежных компаний

Налоговыми агентами по НДС при покупке электронных услуг у зарубежного продавца не становятся:

физлица;

компании и ИП при сделках через обособленные подразделения продавцов в РФ – в этом случае НДС рассчитывается и платится подразделениями этих организаций;

компании и ИП при сделках через посредников, которые являются обособленными подразделениями зарубежных продавцов, расположенных в России – в таких ситуациях функции налогового агента по НДС исполняют посредники;

компании и ИП при сделках через российских посредников – в таких случаях функции налогового агента по НДС возложены на посредников.

Кроме того, новые правила не касаются сделок, совершённых до 1 октября 2022 года. Если покупатель до этой даты внёс зарубежному поставщику предоплату в счёт оказания электронных услуг (в том числе сумму НДС), у него не будет обязанностей налогового агента по НДС.

Как покупателям иностранных электронных услуг рассчитывать и платить НДС

Как определять налоговую базу по НДС

Налоговая база по НДС при каждой операции по покупке зарубежных электронных услуг определяется как сумма дохода иностранной компании от реализации такой услуги с учётом налога.

Если стоимость услуги определена в иностранной валюте, следует пересчитать сумму в рубли по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств поставщику.

Налог определяется по расчётной ставке 20/120 (п. 4 ст. 164 НК).

Как уплатить налог в бюджет

Налоговый агент уплачивает налог одновременно с перечислением денежных средств иностранному поставщику. Банк, обслуживающий налогового агента, не примет от него поручение на перевод денежных средств в пользу поставщика, если отсутствует поручение на уплату НДС с открытого в этом банке счёта.

С 2023 года вводится единый налоговый платёж. Это значит, что налоговый агент будет уплачивать НДС в его составе равными долями в течение трёх месяцев, следующих за истёкшим кварталом не позднее 28 числа каждого месяца. То есть, ему нужно будет удержать налог при оплате иностранных электронных услуг, но не перечислять его в бюджет сразу.

Как зафиксировать сделку с НДС в первичке

После перечисления средств поставщику налоговый агент составляет счёт-фактуру и регистрирует его в своей книге продаж с кодом вида операции 06.

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Как заявить сумму уплаченного НДС к вычету

После оказания услуги иностранным поставщиком налоговый агент может заявить сумму к вычету. Для этого потребуется счёт-фактура, подтверждение уплаты налога в бюджет, а сама услуга должна быть приобретена для осуществления облагаемой НДС деятельности. Свой счёт-фактуру, сформированный при оплате электронной услуги, налоговый агент регистрирует в книге покупок с кодом вида операции 06.

Воспользоваться вычетом до момента оказания услуги нельзя!

Как отразить покупку электронных услуг иностранного поставщика в декларации по НДС

Налоговые агенты сдают декларацию по НДС, даже если они сами не являются плательщиками этого налога.

Налоговые агенты – плательщики НДС в своей налоговой декларации, помимо прочих сведений, приводимых ими как налогоплательщиками, указывают следующую информацию:

В разделе 2 указывается сумма, которую налоговый агент перечислил в бюджет при покупке электронных услуг у иностранных поставщиков.

В разделе 9 отражаются сведения об операциях, по которым в отчётном квартале был начислен НДС. В строке 010 «Код вида операции» раздела 9 указывается код «06».

В разделе 3 сумма налога, подлежащая вычету, отражается по строке 180.

В разделе 8 счёт-фактура налогового агента указывается с кодом вида операции «06» (стр. 010).

В остальном налоговая декларация заполняется в общем порядке.

Налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС или освобождены от уплаты этого налога, подают налоговую декларацию по НДС в составе титульного листа, разделов 1, 2 и 9.